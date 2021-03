Kia EV6 hoàn toàn mới, lưới tản nhiệt mũi hổ biến mất hoàn toàn

Vì vậy, sau 13 năm gắn bó với lưới tản nhiệt Tiger Nose, Kia quyết định sẽ xóa sổ nó khi chuyển sang một triết lý thiết kế hoàn toàn mới - với logo và khẩu hiệu mới. Mới đây, hãng xe Hàn Quốc đã thể hiện ngôn ngữ thiết kế mới của mình trên chiếc Kia EV6 hoàn toàn mới. Kia EV6 2022 mới là mẫu xe chạy thuần điện (BEV) đầu tiên của Kia, xe sở hữu phần đầu "Digital Tiger Face" (mặt hổ kỹ thuật số) rất phù hợp với thời đại điện hóa hiện nay. Lấy cảm hứng từ sự đối lập, tương phản có trong tự nhiên và nhân loại, ngôn ngữ thiết kế mới của Kia được gọi là "United Opposites United" (Hợp nhất các mặt đối lập). Theo đó, mỗi chiếc xe Kia trong tương lai đều sẽ được xây dựng dựa trên 5 yếu tố chính là: "Bold for Nature" (tạm dịch: dũng cảm vì thiên nhiên), "Joy for Reason" (tạm dịch: niềm vui cho lý trí), "Power to Progress" (tạm dịch: sức mạnh để tiến bộ), "Technology for Life" (tạm dịch: công nghệ cho cuộc sống), và "Tension for Serenity" (tạm dịch: căng thẳng cho sự thanh thản). Trên Kia EV6 thuần điện này, triết lý thiết kế mới được thể hiện rõ ràng qua phần đầu xe, với các đèn chạy ban ngày sắc sảo gồm 2 dải đối xứng nhau. Nhìn chung, Kia EV6 trông giống như một chiếc crossover mặc dù gầm xe có hơi thấp và cột C lại mang phong cách của một chiếc coupe. Đuôi xe có lẽ là phần thú vị nhất của EV6, với đèn hậu LED dạng mảnh kéo dài toàn bộ chiều rộng, thậm chí còn nối cả xuống hai bên hốc bánh xe phía sau, tạo sự liên kết chặt chẽ với đường nẹp ở hông xe. Xe được trang bị bộ mâm 5 chấu thiết kế khá cầu kỳ và đẹp mắt. Di chuyển vào bên trong, Kia cho biết đã tận dụng không gian cabin của EV6 một cách vô cùng hiệu quả, tổng quan nội thất xe mang phong cách tối giản và số hóa. Yếu tố đáng chú ý nhất là màn hình cong nối liền cả bảng đồng hồ với màn hình trung tâm, vô lăng hai chấu trông rất tương lai kèm logo mới của Kia ở giữa. Có vẻ bộ điều khiển hệ thống điều hòa đặt dưới màn hình lớn sẽ sử dụng các nút bấm xúc giác. Thông tin chi tiết và chính thức hơn về Kia EV6 sẽ được công bố trong tháng nay, đến lúc đó chúng ta sẽ được biết về hệ truyền động gây tò mò của EV6. Video: Giới thiệu xe điện Kia EV6 2022 hoàn toàn mới.

