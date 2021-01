Kia Seltos "cháy hàng" tại Việt Nam, xe chạy lướt lại cao giá

Thiết kế đẹp mắt, giá bán hợp lý và đa dạng nhiều phiên bản... Kia Seltos 2020 mới hiện tại đang là một mẫu xe “hot” trên thị trường. Trên thực tế đã và đang có rất nhiều khách hàng mua xe Seltos đang chờ đợi để giao xe trước thời điểm Tết Nguyên Đán 2021. Hơn nữa, Kia Việt Nam đã thông báo tạm ngừng đặt cọc cho Seltos, vì số lượng đặt hàng cho mẫu xe này khá nhiều, đơn vị sản xuất chưa đáp ứng được hết. Chính vì thế, mẫu xe Kia Seltos chạy lướt đã qua sử dụng này trở thành một lựa chọn lý tưởng dành cho khách mua xe để không phải mất thời gian chờ đợi. Bên cạnh đó, khách mua xe còn tiết kiệm được kha khá chi phí lăn bánh. Chiếc Kia Seltos đang ráo bán trong bài viết này thuộc phiên bản Premium 1.4L Turbo cao cấp nhất. Mẫu xe này có giá bán niêm yết 719 triệu đồng, giá lăn bánh của phiên bản này rơi vào khoảng 800 triệu đồng đối với các tỉnh và khoảng 820 triệu đồng nếu đăng ký ở TP. HCM. Đấy là chưa kể các chi phí khác như đồ chơi đi kèm và chi phí bảo hiểm. Được biết, chủ chiếc Seltos này đang chào bán với giá 777 triệu đồng. Vì là xe “Hot” và đang khan hàng, nên chủ xe Kia Seltos này đã tự tin chào giá cao, để chịu “lỗ” ít. Có thể thấy, mức giá 777 triệu đồng có thể coi là khá cao, chênh lệch ít so với giá lăn bánh xe mới. Dẫu vậy, đối với những khách hàng đang có ý định mua xe mới, nhưng không muốn chờ đợi đến lúc xe được mở đặt hàng trở lại thì đây là một lựa chọn lý tưởng. Được biết, chiếc Kia Seltos này thuộc lô đầu tại Việt Nam và đã lăn bánh được khoảng 5.000km. Hiện chưa rõ lý do gì khiến chủ xe nhanh chóng bán lại chiếc Kia Seltos này, có thể chủ xe đang có dự định đổi lên dòng xe mới cao hơn. Dù là lý do gì đi nữa, thì chiếc Kia Seltos chạy “lướt” này là một gợi ý dành cho những khách hàng muốn trải nghiệm mẫu CUV hạng B mới của Kia. Chiếc Kia Seltos phiên bản 1.4L Premium này sử dụng động cơ 4 cyl thẳng hàng dung tích 1.4L tăng áp cho công suất tối đa 138 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 242Nm đạt được trong dải vòng tua từ 1.500 – 3.200 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (Tiêu Chuẩn). Xe đi kèm 3 chế độ lái và 3 chế độ kiểm soát lực kéo (SNOW, MUD, SAND) là trang bị Tiêu Chuẩn. Từ lúc ra mắt cho đến nay, một số mẫu xe Kia Seltos trong lô đầu đã bị người dùng phàn nàn về các lỗi như dột nước và hộp số ly hợp kéo 7 cấp bị quá nhiệt khi vận hành ở đô thị. Tuy nhiên, Kia Việt Nam đã ghi nhận tình trạng này và đã có hướng khắc phục. Trong năm 2021, Kia Seltos chắc chắn sẽ “làm nên chuyện” trong phân khúc CUV hạng B tại thị trường Việt. Sự xuất hiện của Seltos sẽ “đe doạ” vị thế bán chạy hàng đầu phân khúc của Hyundai Kona đã thiết lập trước đó, đồng thời đẩy mẫu xe “mở màn phân khúc” nhưng đã nguội lạnh – Ford EcoSport vào thế khó hơn. Video: Chi tiết Kia Seltos 2020 mới tại Việt Nam.

