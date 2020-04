"Khủng Long" Lincoln Navigator L 2020 bọc thép từ 3,6 tỷ đồng

Mới đây, nhà độ Inkas Armored Vehicle Manufacturing tới từ Canada đã trình làng bản độ Lincoln Navigator L 2020 bọc thép vô cùng đặc biệt. Bên cạnh sự an toàn tuyệt đối, mẫu xe này còn mang tới cho chủ nhân một không gian sang trọng thực sự, giống như một "Pháo đài di động" trên đường phố. Theo nhà độ Inkas, mẫu Lincoln Navigator L 2020 được phát triển trên nền tảng chiếc Navigator L phiên bản trục cơ sở kéo dài, nhờ vậy, hành khách bên trong xe sẽ có một không gian thoải mái và không hề bị tù túng. Nói về tính năng an toàn, mẫu Lincoln Navigator L 2020 độ này được trang bị lớp vỏ bên ngoài, trần và gầm xe làm hoàn toàn từ thép, các cửa sổ lắp loại kính chống đạn dày, lốp xe chuyên dụng vẫn chạy được kể cả khi bị đạn bắn thủng... giúp xe có thể chịu được các cuộc tấn công của kẻ địch bằng súng máy, súng trường với cỡ đạn tới 7,62x51 mm. Bên cạnh đó, Lincoln Navigator L 2020 phiên bản bọc thép còn có thể chịu được những vụ tấn công bằng lựu đạn hay bom. Bên trong khoang nội thất, Lincoln Navigator L 2020 bọc thép được tích hợp một số trang bị dùng cho trường hợp khẩn cấp như đèn và còi hú, bình xịt hơi cay, hệ thống báo động và chuyển hướng cuộc gọi trong trường hợp bị tấn công.... Ngoài các chức năng bảo vệ, Navigator L 2020 bọc thép cũng được nhà độ chú ý tới vấn đề sang trọng và thoải mái cho chủ nhân với hàng loạt tiện nghi như ghế massage/sưởi/làm mát, hệ thống thông tin giải trí hiện đại với âm thanh 20 loa Revel Ultima, hệ thống thông gió riêng... Về truyền động, Lincoln Navigator L 2020 bọc thép vẫn giữ nguyên khối động cơ V6 EcoBoost 3.5L tăng áp kép nguyên bản, cho ra tổng công suất 350 mã lực và 692 Nm mô-men xoắn cực đại. Tuy nhiên, với trọng lượng sau khi được bọc thép và trang bị nhiều tính năng an toàn tăng lên đáng kể, thời gian tăng tốc từ 0 - 97 km/h của xe lên tới 6 giây. Giá xe Lincoln Navigator L 2020 bọc thép được nhà độ Canada niêm yết mức giá bán khởi điểm từ 150.000 USD (tương đương 3,6 tỷ đồng). Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn phiên bản cao cấp hơn với giá 250.000 USD (khoảng 6 tỷ đồng). Video: Chi tiết SUV hạng sang cỡ lớn Lincoln Navigator L 2020.

Mới đây, nhà độ Inkas Armored Vehicle Manufacturing tới từ Canada đã trình làng bản độ Lincoln Navigator L 2020 bọc thép vô cùng đặc biệt. Bên cạnh sự an toàn tuyệt đối, mẫu xe này còn mang tới cho chủ nhân một không gian sang trọng thực sự, giống như một "Pháo đài di động" trên đường phố. Theo nhà độ Inkas, mẫu Lincoln Navigator L 2020 được phát triển trên nền tảng chiếc Navigator L phiên bản trục cơ sở kéo dài, nhờ vậy, hành khách bên trong xe sẽ có một không gian thoải mái và không hề bị tù túng. Nói về tính năng an toàn, mẫu Lincoln Navigator L 2020 độ này được trang bị lớp vỏ bên ngoài, trần và gầm xe làm hoàn toàn từ thép, các cửa sổ lắp loại kính chống đạn dày, lốp xe chuyên dụng vẫn chạy được kể cả khi bị đạn bắn thủng... giúp xe có thể chịu được các cuộc tấn công của kẻ địch bằng súng máy, súng trường với cỡ đạn tới 7,62x51 mm. Bên cạnh đó, Lincoln Navigator L 2020 phiên bản bọc thép còn có thể chịu được những vụ tấn công bằng lựu đạn hay bom. Bên trong khoang nội thất, Lincoln Navigator L 2020 bọc thép được tích hợp một số trang bị dùng cho trường hợp khẩn cấp như đèn và còi hú, bình xịt hơi cay, hệ thống báo động và chuyển hướng cuộc gọi trong trường hợp bị tấn công.... Ngoài các chức năng bảo vệ, Navigator L 2020 bọc thép cũng được nhà độ chú ý tới vấn đề sang trọng và thoải mái cho chủ nhân với hàng loạt tiện nghi như ghế massage/sưởi/làm mát, hệ thống thông tin giải trí hiện đại với âm thanh 20 loa Revel Ultima, hệ thống thông gió riêng... Về truyền động, Lincoln Navigator L 2020 bọc thép vẫn giữ nguyên khối động cơ V6 EcoBoost 3.5L tăng áp kép nguyên bản, cho ra tổng công suất 350 mã lực và 692 Nm mô-men xoắn cực đại. Tuy nhiên, với trọng lượng sau khi được bọc thép và trang bị nhiều tính năng an toàn tăng lên đáng kể, thời gian tăng tốc từ 0 - 97 km/h của xe lên tới 6 giây. Giá xe Lincoln Navigator L 2020 bọc thép được nhà độ Canada niêm yết mức giá bán khởi điểm từ 150.000 USD (tương đương 3,6 tỷ đồng). Ngoài ra, khách hàng cũng có thể lựa chọn phiên bản cao cấp hơn với giá 250.000 USD (khoảng 6 tỷ đồng). Video: Chi tiết SUV hạng sang cỡ lớn Lincoln Navigator L 2020.