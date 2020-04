“Đập hộp” Lincoln Navigator L 2020 hơn 10 tỷ tại Việt Nam

Mới đây, một đơn vị nhập khẩu xe tư nhân tại thủ đô Hà Nội đã đưa về nước chiếc SUV cỡ lớn Lincoln Navigator L 2020 mới. Đáng chú ý, khác với những chiếc Navigator cập bến Việt Nam trước đó thuộc bản black Label cao cấp, chiếc Navigator L 2020 trong bài viết lại thuộc bản Reverse thấp hơn, đi kèm với đó là gói trang bị Monochromatic với nhiều chi tiết sơn đen cá tính. Tại thị trường Việt, thương hiệu Lincoln ít được người tiêu dùng biết đến do dòng xe này trước đây đã từng bị khai tử và mới chỉ được Ford hồi sinh lại thương hiệu từ năm 2015. Do đó, mẫu xe SUV Lincoln Navigator hoàn toàn bị thất thế so với những đối thủ như Range Rover, Cadillac Escalade hay Lexus LX570... về độ phủ sóng tại Đất nước hình chữ “S”. Tuy nhiên, điều đó không làm ảnh hưởng đến sức hút của “cá voi mặt đất” khi lăn bánh trên đường dạo phố. Ấn tượng ban đầu khi vô tình chạm mặt với Lincoln Navigator L Black chính là một ngoại hình ngoại cỡ với các chi tiết trên xe đều được làm to hơn những mẫu SUV thông thường. So sánh với các phiên bản khác trong gia đình Navigator, phiên bản Reverse cùng gói trang bị Monochromatic sở hữu 2 tuỳ chọn thay đổi gồm bộ mâm kích đa chấu cỡ khủng 22 inch cùng ngoại thất sơn đen Infitity Black. Thân xe vuông vức với những đường gân dập nổi khỏe khoắn đậm chất Mỹ. o với "người đồng hương" Cadillac Escalade thì Lincoln Navigator L 2020 còn bề thế hơn đôi chút với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.334 x 2.029 x 1.940 (mm). Ngoài ra, Lincoln cũng rất tinh tế khi sử dụng một dải crôm sáng bóng chạy dọc theo sườn xe để tăng sự sang trọng cho mẫu SUV to lớn của mình. Tiến vào không gian cabin, chiếc Lincoln Navigator L 2020 này được chủ nhân tuỳ chọn tông màu nội thất theo phong cách sang trọng với màu nâu pha gỗ sáng màu. Ngoài ra, xe còn sở hữu gói trang bị nội thất Luxury cùng nhiều tiện nghi như ghế chỉnh điện có sấy, massage, hệ thống âm thanh cao cấp Revel Ultima 20 loa, màn hình giải trí hàng ghế sau... Giá xe Lincoln Navigator L 2020 được đại lý tư nhân chào bán khoảng hơn 10 tỷ đồng. Video: Chi tiết SUV "khủng long" Lincoln Navigator L 2020 mới.

