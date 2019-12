"Khủng long" Lincoln Navigator 2019 gần 10 tỷ đồng tại Hà Nội

Mẫu xe SUV Lincoln Navigator 2019 Black Label là phiên bản cao cấp và hiếm gặp nhất của chiếc SUV cỡ lớn đến từ Mỹ tại Việt Nam. Ở thế hệ thứ 4, mẫu xe ô tô mới này được đánh giá là có ngoại thất hiền hoà và sang trọng, không có vẻ dữ dằn hầm hố kiểu những thiết kế xe SUV đến từ các thương hiệu Mỹ khác. Lincoln hiện là thương hiệu được sở hữu bởi Ford Motor và hãng xe này đang tiếp tục phát triển những tinh hoa của các dòng xe và Lincoln Navigator 2019 - Một mẫu xe điển hình để tạo ra cuộc đua "song mã" với Cadillac Escalade. Phiên bản hiếm gặp Lincoln Navigator 2019 Black Label sở hữu ngoại thất vuông vức góc cạnh nhưng không hề dữ dằn mà mang những nét sang trọng, phù hợp với những ông chủ đích thực. Đầu xe Lincoln Navigator 2019 có lưới tản nhiệt dạng lưới tạo hình dọc với một lớp mạ bạc giúp đầu xe trở nên sáng hơn, trung tâm là logo của Lincoln hình chữ thập và cũng hướng dọc kèm camera trước. Đặc biệt, logo của chiếc Lincoln Navigator 2019 Black Label còn có thể phát sáng khi chủ nhân bật đèn xe. Về hệ thống đèn, Lincoln Navigator 2019 Black Label được thiết kế đèn pha 2 bóng LED Projector to bản đặt chìm bên trong khung chữ nhật màu tối, ngay dưới là 3 dải đèn LED định vị ban ngày đầy ấn tượng. Hãng xe Mỹ cũng rất phóng khoáng khi trang bị 4 bóng LED Projector cho đèn sương mù của chiếc SUV 7 chỗ này, bên trên là khe hút gió có viền mạ crom. Nhìn từ phần thân, Lincoln Navigator 2019 Black Label khá đồ sộ nhờ sở hữu kích thước tổng thể lớn gồm chiều Dài x Rộng x Cao ở mức 5.636 x 2.029 x 1.935 (mm), chiều dài cơ sở xe đạt 3.343 mm. Navigator 2019 sử dụng bộ mâm xe có kích thước đến 22 inch để phù hợp với dáng vẻ cao to lực lưỡng của mình kết hợp bộ lốp Hankook 285/45/R22. Cùng với đó, Lincoln Navigator 2019 Black Label có gương chiếu hậu ngoài mạ crom kèm tính năng chỉnh/gập điện, nhớ vị trí, sấy gương, cảnh báo điểm mù, camera lề và đèn xi nhan... Bước sang phần đuôi, Lincoln Navigator 2019 có hệ thống đèn hậu Full-Led nối liền nhau, dòng chữ "Lincoln" xuất hiện kèm 2 dải crom nhỏ nhẹ nhàng đầy sang trọng. Điểm trừ ở phần hậu xe Lincoln Navigator 2019 Black Label có thể kể đến là ống xả không lộ thiên, nếu phần ống xả xuất hiện kèm chi tiết mạ crom sẽ giúp chiếc xe trở nên bề thế hơn đúng chất. Dù sao, đây là sự đánh đổi để Lincoln Navigator 2019 có vẻ ngoại vạm vỡ nhưng vẫn hiền hành, so với đời trước thì chiếc xe cũng đã có sự "lột xác" về thiết kế. Bên trong khoang nội thất, đẳng cấp của "cực phẩm" là những gì người dùng có thể cảm nhận được đến từ chiếc Lincoln Navigator 2019. Hãng xe đến từ Mỹ trang bị không gian khoang lái và hành khách của xe bằng tông màu mận chín cực kỳ sang trọng mà không phải xe sang nào cũng có được. Đặc biệt, chỉ có Lincoln Navigator 2019 Black Label - Phiên bản cao cấp nhất mới có nội thất "sang - xịn - mịn" đến vậy, còn những phiên bản khác, người dùng sẽ không thể cảm nhận hết chất Mỹ của xe Để vận hành thân hình khủng lồ, Lincoln Navigator 2019 Black Label sử dụng động cơ V6 - 3.5L tăng áp kép cho công suất tối đa 450 mã lực và mô-men xoắn 510 Nm kèm hộp số tự động 10 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian mới nhất được Ford phát triển. Tại Việt Nam, giá xe Lincoln Navigator 2019 Black Label được nhập khẩu tư nhân khoảng 8,5 tỷ đồng và giá lăn bánh xe rơi vào khoảng 10 tỷ đồng. Video: Chi tiết Lincoln Navigator 2020 Black Label mới.

