Hyundai Stargazer X mới từ 324 triệu đồng, "đấu" Mitsubishi Xpander Cross

Hyundai Stargazer 2023 mới hiện là mẫu xe khá "hot" của thương hiệu Hàn ở thị trường Indonesia vì thuộc phân khúc MPV cỡ nhỏ vốn rất được ưa chuộng tại đây. Thừa thắng xông lên, hãng Hyundai dường như đang lên kế hoạch bổ sung phiên bản MPV lai SUV, tương tự Mitsubishi Xpander Cross và Suzuki XL7, cho Stargazer. Thông tin này đã rộ lên sau khi hãng đăng ký bản quyền cho thương hiệu Hyundai Stargazer X 2024 mới trên trang web của Bộ Pháp luật và Nhân quyền Indonesia.

Cụ thể, trên trang web này xuất hiện 2 tên mã là KS X GLS 4x2 AT và KS X TOP 4x2 AT. Trong đó, "KS" vốn là tên mã của dòng xe Hyundai Stargazer. Đồng thời, cũng qua đoạn mã trên, có thể đoán rằng Hyundai Stargazer X mới sẽ có 2 phiên bản là GLS và TOP.

Rất có thể mẫu MPV lai SUV Hyundai Stargazer X 2024 sẽ ra mắt trong triển lãm GIIAS 2023 diễn ra tại Indonesia vào tháng 8 năm nay.

Ngoài ra, trên trang web còn có cả giá xe Hyundai Stargazer X ở hai phiên bản. Theo đó, bản GLS 4x2 AT sẽ có giá 205 triệu Rupiah (324 triệu đồng) trong khi con số tương ứng của bản TOP 4x2 AT là 219 triệu Rupiah (346 triệu đồng). Tất nhiên, đây chỉ là giá bán chưa bao gồm các loại thuế, phí và lãi của nhà sản xuất. Do đó, giá bán thực tế của Hyundai Stargazer X khi có mặt trên thị trường Indonesia sẽ cao hơn 2 con số này. Hyundai Stargazer thông thường hiện đang được bán tại thị trường Indonesia với 4 phiên bản và giá bán dao động từ 243,3 - 307,1 triệu Rupiah (khoảng 387 - 488 triệu đồng).

Hiện chưa có nhiều thông tin liên quan đến mẫu xe này. Theo tin đồn, Hyundai Stargazer X sẽ sở hữu thiết kế nam tính hơn và sang trọng hơn so với bản thường. Mẫu MPV lai SUV này sẽ được bổ sung bộ body kit và vành la-zăng mới, tương tự những gì Mitsubishi làm với Xpander Cross.

Sẽ không ngạc nhiên nếu Hyundai Stargazer X chia sẻ trang bị và động cơ với bản thường. Nếu đúng như vậy, xe cũng sẽ có đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe và đèn hậu LED tạo hình chữ "H" phía sau.

Bên trong Hyundai Stargazer X dự kiến cũng sẽ có những trang bị như bảng đồng hồ kỹ thuật số 4,2 inch, nối liền với màn hình thông tin giải trí 8 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, hệ thống đèn viền nội thất, sạc điện thoại thông minh không dây, cổng USB, hệ thống điều hòa với 4 cửa gió trên trần, bàn gấp trên lưng ghế trước, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm.

Động cơ của Hyundai Stargazer X có thể là máy xăng Smartstream 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm giống bản thường. Tuy nhiên, khác với bản thường, Hyundai Stargazer X chỉ dùng hộp số tự động biến thiên vô cấp IVT và hệ dẫn động cầu trước.

Thời điểm trình làng của Hyundai Stargazer X vẫn còn là một ẩn số.

