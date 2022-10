Hyundai Stargazer đã chốt lịch ra mắt Việt Nam, hơn 600 triệu đồng?

Mới đây, fanpage chính thức của TC Motor đã đăng tải bài viết hé lộ sự xuất hiện của thành viên mới trong “gia đình” nhà Hyundai hiện đang được phân phối tại Việt Nam. Theo đó, đoạn video đính kèm tuy chỉ hé lộ không gian ở 2 hàng ghế sau cùng dải đèn LED định vị ban ngày và cụm đèn chiếu sáng trước nhưng không khó để nhận ra đây chính là Hyundai Stargazer 2023 mới. Cách đây 2 tuần, các đại lý cũng đã bắt đầu nhận cọc Hyundai Stargazer 2023. Được biết, mẫu MPV cỡ nhỏ này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam và trong trường hợp sức hút đủ lớn, doanh nghiệp Việt sẽ cân nhắc chuyển mẫu xe này sang lắp ráp trong nước, tương tự như Hyundai Creta. Mức giá bán dự kiến của xe được đại lý tiết lộ khoảng hơn 600 triệu đồng. Tại Indonesia, mẫu xe MPV Hyundai Stargazer được trang bị mâm hợp kim 17 inch, hệ thống đèn LED. Nội thất bên trong có bảng đông hồ kỹ thuật số sau vô lăng, màn hình giải trí là dạng cảm ứng kích cỡ 8 inch. Một số tiện nghi nổi bật gồm có đèn viền trang trí nội thất, điều hòa tự động và sạc điện thoại không dây. Đáng chú ý rằng tại Indonesia, Hyundai Stargazer còn có bản nội thất 6 chỗ ngồi với hàng ghế 2 là kiểu thương gia tuy nhiên nhiều khả năng xe tại Việt Nam sẽ chỉ “trung thành” với cấu hình 7 chỗ truyền thống, điều này có thể thấy qua đoạn video “nhà hàng” được TC Motor đăng tải. Bên dưới nắp ca-pô, Hyundai Stargazer tại Indonesia được trang bị động cơ xăng Smartstream 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Trang bị hộp số là loại số sàn 6 cấp hoặc hộp số biến thiên vô cấp IVT tùy phiên bản còn hệ dẫn động cầu trước là trang bị mặc định. Trang bị an toàn của xe có gói công nghệ Smart Sense là điểm nhấn gồm các tính năng hiện đại như hỗ trợ tránh va chạm phía trước, cảnh báo khi người lái mất tập trung, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ bám làn đường, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù và hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi. Hiện vẫn chưa rõ khi về Việt Nam, gói an toàn này có bị cắt bỏ hay không nhưng ở phân khúc MPV cỡ nhỏ hiện tại, Toyota Veloz Cross đang là sản phẩm dẫn đầu về công nghệ an toàn khi sở hữu gói Toyota Safety Sense. Tuy nhiên trong trường hợp nhắm đến yếu tố giá rẻ để cạnh tranh, cũng không loại trừ khả năng TC Motor sẽ lựa chọn không trang bị Smart Sense cho Hyundai Stargazer, chiến lược giống với Elantra mới vừa được ra mắt. Video: Xe MPV Hyundai Stargazer 2023 chạy thử tại Việt Nam.

