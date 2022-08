Hyundai Stargazer "cháy hàng" tại indonesia, dù bị chê thiếu đủ thứ

Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2022 đã diễn ra tại đất nước vạn đảo của Đông Nam Á từ ngày 11-21/8 vừa qua. Không chỉ là nơi trưng bày và giới thiệu xe mới, triển lãm này còn trở thành cơ hội tăng doanh số cho các hãng ôtô. trong đó hãng xe Hyundai và Hyundai Stargazer 2022 mới cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi kết thúc triển lãm này, hãng Hyundai đã bán được số xe kỷ lục là 3.619 chiếc cho khách hàng Indonesia. So với kết quả của năm ngoái, lượng xe Hyundai bán ra trong triển lãm GIIAS 2022 cao hơn gấp đôi. Mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai trong triển lãm GIIAS năm nay chính là Stargazer với kết quả 1.585 xe. Tiếp đến là Hyundai Creta (1.191 xe) và Ioniq 5 (339 xe). Ngoài 3 mẫu xe này, hãng Hyundai còn trưng bày tổng cộng 22 sản phẩm khác như Staria và Santa Fe trong triển lãm GIIAS năm nay. Chưa hết, hãng Hyundai còn "ẵm" một số giải thưởng sau triển lãm này như giải MPV hyundai Stargazer được yêu thích nhất và giải xe ôtô điện được yêu thích nhất thuộc về Ioniq 5. So với thương hiệu cùng tập đoàn Hyundai, Kia bán được ít xe hơn trong triển lãm GIIAS năm nay. Theo đó, Kia chỉ bán được tổng cộng 947 chiếc xe cho khách hàng Indonesia trong sự kiện này. 2 mẫu xe bán chạy nhất của Kia tại triển lãm là Carens và Sonet. Tuy nhiên, hãng Kia không công bố doanh số cụ thể của 2 mẫu xe này. Có thể nói, Hyundai Stargazer là một trong những mẫu xe mới ra mắt được quan tâm nhất tại thị trường Indonesia trong thời gian qua. Nguyên nhân một phần bắt nguồn từ thiết kế gây tranh cãi của mẫu xe này. Trong đó, thiết kế đầu xe gợi liên tưởng đến đàn anh Hyundai Staria. Ngoài ra, Hyundai Stargazer còn có một số nét thiết kế bị đánh giá là giống đối thủ Mitsubishi Xpander như đầu xe và sườn xe. Bên cạnh thiết kế, Hyundai Stargazer còn "mất điểm" vì không có phanh tay điện tử và tính năng tự động giữ phanh tạm thời... những tính năng này hiện đều đã có trên các đối thủ như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz. Bù lại, Hyundai Stargazer bản cao cấp nhất lại có gói công nghệ an toàn chủ động Hyundai SmartSense, bao gồm những tính năng như hỗ trợ đèn pha, hỗ trợ cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo mất tập trung cho người lái, hỗ trợ giới hạn tốc độ chỉnh tay, hỗ trợ giữ làn đường và hỗ trợ bám làn đường. Xe cũng được trang bị hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera lùi, cảnh báo khoảng cách đỗ xe khi lùi, cảnh báo còn hành khách trên hàng ghế sau, cảnh báo va chạm khi mở cửa và cảnh báo áp suất lốp. Tại thị trường Indonesia, giá xe Hyundai Stargazer 2022 cho tổng cộng 4 phiên bản bán ra dao động từ 243,3 - 307,1 triệu Rupiah (khoảng 387 - 488 triệu đồng). So với các đối thủ như Mitsubishi Xpander và Toyota Veloz, xe có giá khởi điểm thấp hơn một chút. Theo dự đoán, Hyundai Stargazer tại Việt Nam sẽ được nhập khẩu từ Indonesia trong giai đoạn đầu, sau đó mới lắp ráp trong nước giống "người anh em" Creta. Hyundai Creta đang bán tại Việt Nam là xe nhập khẩu từ nhà máy ở Cikarang, Indonesia. Tuy nhiên, trong năm sau, khi nhà máy Hyundai Thành Công số 2 đi vào hoạt động, Creta sẽ được chuyển sang lắp ráp trong nước. Video: Giới thiệu Hyundai Stargazer 2022 vừa ra mắt tại Đông Nam Á.

