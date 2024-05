Hyundai Elantra VIN 2023 tại Việt Nam bất ngờ giảm 125 triệu đồng

Video: Đánh giá chi tiết Hyundai Elantra N-Line 1.6 Turbo.

Một đại lý ở khu vực miền Trung chào bán xe Hyundai Elantra bản 2.0 AT Cao cấp với mức giảm 125 triệu đồng. Nếu chọn phiên bản này, khách mua chỉ cần thanh toán số tiền 604 triệu đồng. Mức giá này chỉ chênh 5 triệu đồng so với giá niêm yết xe Hyundai Elantra bản tiêu chuẩn (599 triệu đồng).

Theo tìm hiểu, chương trình mức giảm giá Hyundai Elantra 2023 VIN 2023 mỗi nơi mỗi khác, tùy vào lượng hàng tồn kho tại đại lý. Đa số mỗi đại lý chỉ tồn khoảng 1-2 chiếc.

Đại lý ở phía Bắc dành cho khách mua xe Hyundai Elantra giảm 74 triệu đồng , tặng kèm phụ kiện. Trong khi đại lý ở phía Nam đang chào bán chiếc xe Hyundai Elantra bản 2.0 AT màu trắng với mức giảm 65 triệu đồng.

Trong bảng giá xe Hyundai Elantra, 2.0 AT là phiên bản tầm trung, xếp dưới bản N-Line thể thao. Mức giá tại đại lý giúp Hyundai Elantra 2.0 AT tụt xuống cạnh tranh với Honda City RS, phiên bản cao cấp của mẫu sedan cỡ B trong khi Elantra là mẫu xe chung phân khúc C với Honda Civic.

Trong cuộc đua doanh số, Hyundai Elantra không có thành tích nổi bật. Lượng xe bán ra luôn xếp sau hai đối thủ Mazda3 và KIA K3. Phân khúc sedan cỡ C còn có sự góp mặt của Honda Civic và Toyota Corolla Altis và doanh số của Elantra tương đương hai mẫu xe này.

Kết quả kinh doanh tháng 4/2023, Elantra xếp gần cuối bảng với 118 xe bán ra. Trong khi Mazda3 dẫn đầu phân khúc với 337 xe bán ra, KIA K3 xếp thứ 2 với 271 xe, tiếp đến là Honda Civic đạt 197 xe và vị trí cuối cùng thuộc về Toyota Corolla Altis với 36 xe.

Việc đẩy mạnh ưu đãi cho những chiếc Elantra VIN 2023 không có nhiều ý nghĩa về mặt thúc đẩy doanh số nhưng đây là điều cần thiết đối với đại lý nếu không muốn đối diện với tình trạng tồn kho, đọng vốn.

Dựa trên thông số do Hyundai công bố, phiên bản Elantra 2.0 AT sở hữu danh mục trang bị vượt trội hơn so với bản tiêu chuẩn. Ở ngoại thất, Elantra 2.0 AT tạo sự khác biệt với bộ mâm 17 inch và lưới tản nhiệt phủ sơn đen bóng, tôn lên sự sang trọng, cao cấp hơn.

Nội thất Elantra 2.0 AT tích hợp hàng loạt tính năng tiêu chuẩn như: Màn hình đa thông tin Full Digital 10,25inch, ghế bọc da cao cấp, ghế trước có sưởi/làm mát, ghế lái chỉnh điện, vô lăng bọc da, dàn âm thanh 6 loa, điều hòa 2 vùng độc lập, sạc không dây.

Tính năng an toàn trên xe nổi bật với cảm biến trước/sau, 6 túi khí. Ngoài ra, xe còn sở hữu một loạt tính năng tương đương bản tiêu chuẩn gồm ga thích ứng, camera lùi, phanh ABS, cân bằng điện tử, phân phối lực phanh điện tử EBD, phanh điện tử đi kèm Auto Hold, kiểm soát lực kéo TCS, khởi hành ngang dốc,...

Hyundai Elantra 2.0 AT sở hữu khối động cơ 2.0L MPI, cho công suất tối đa 159 mã lực, mô-men xoắn 191,2 Nm.

Bên dưới nắp ca-pô Hyundai Elantra 2.0 AT là khối động cơ 2.0L MPI, cho công suất tối đa 159 mã lực, mô-men xoắn 191,2 Nm. Khối động cơ trên "làm việc chung" với hộp số tự động 6 cấp.