Peking to Paris 2024 – Hành trình rally xe cổ từ Bắc Kinh đến Paris

Trong giới đam mê các bộ môn thể thao về xe cộ, hành trình Peking to Paris được biết đến như một hành trình rally thử thách sức bền “nặng đô” và danh giá bậc nhất trên toàn thế giới. Đây là hành trình lâu đời vì lần tổ chức đầu tiên diễn ra từ tận năm 1907, đưa những người tham gia đi theo cung đường xuyên lục địa với điểm xuất phát ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và kết thúc tại Paris (Pháp). Từ đó đến nay, hành trình xe cổ Peking to Paris tiếp tục diễn ra thêm vài lần nữa nhưng tổ chức không đều bởi nhiều nguyên nhân, từ việc cung đường quá dài và khó khăn khiến nhiều người muốn tham gia nhưng mau nản, cho đến đơn vị tổ chức liên tục thay đổi, hoặc thế giới gặp phải các sự kiện bất khả kháng. Lần tổ chức thành công gần nhất là lần thứ 7 vào năm 2019, sau đó dự kiến tổ chức tiếp năm 2022 nhưng buộc phải hủy do ảnh hưởng của đại dịch COVID. Hiện tại, đơn vị tổ chức hành trình Peking to Paris đang là HERO-ERA, cũng là những người có kinh nghiệm tổ chức nhiều chuyến rally hấp dẫn trên phạm vi toàn cầu. Năm nay, họ quyết định tổ chức Peking to Paris lần thứ 8, diễn ra từ ngày 18/5 đến hết ngày 23/6/2024. Được biết, cung đường của Peking to Paris 2024 xuất phát từ Bắc Kinh, thủ đô Trung Quốc sẽ lần lượt đưa những người tham gia đi qua Mông Cổ, Kazakhstan, Uzbekistan, Georgia (Gruzia), Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, San Marino, Italia, Thụy Sỹ và cuối cùng kết thúc tại điểm đến quen thuộc là thủ đô Paris của nước Pháp. Tổng chiều dài quãng đường dự kiến lên tới hơn 14.000 km. Vì là hành trình cho xe cổ nên ban tổ chức quy định rõ, chỉ những xe có tuổi đời từ trước năm 1976 và thuộc loại “saloon” hoặc “sport” mới được tham gia, đồng nghĩa với không chấp nhận các loại xe hai cầu, xe thương mại hoặc xe quân sự. Mỗi đội tham gia sẽ được tính là gồm 1 xe và 2 người (lái chính + lái phụ), với chi phí cho mỗi đội là 59.500 bảng Anh (tương đương gần 2 tỷ đồng). Theo danh sách mới nhất được ban tổ chức cập nhật vào ngày 8/5/2024, có tổng cộng 76 đội xe chính thức tham gia hành trình rally Peking to Paris 2024. Các xe tham dự được chia theo 5 class (phân hạng) từ 1 đến 5 theo thứ tự tuổi đời. Trong số này, chiếc “cổ” nhất là American LaFrance Type 10 đời 1914 cũng là chiếc duy nhất thuộc class 1, ngoài ra còn có 6 chiếc thuộc class 2 có tuổi đời từ 1926 đến 1930. Còn lại là các xe “mới” hơn, từ năm 1931 trở đi. Cảm giác phấn khích khi lái một chiếc xe cổ trên chuyến hành trình gần nửa vòng trái đất, cùng những người có chung niềm đam mê, chạy đua với thời gian, cộng thêm gia vị của các đoạn đường được tính giờ, khiến Peking to Paris trở thành thử thách rally đường trường kinh điển đối với các dòng xe Vintage và Classic. Video: Xem hành trình xe cổ Peking to Paris 2024.

