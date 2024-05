Porsche Taycan Turbo GT làm xe dẫn đường mùa giải Formula E 2024

Mẫu xe điện thể thao này sẽ được sử dụng bắt đầu từ cuộc đua vào cuối tuần tới tại Berlin. Porsche Taycan Turbo GT 2024 mới là mẫu xe chủ lực của dòng Taycan nâng cấp và mẫu xe được định vị nằm trên Turbo S. Trước đây, mẫu xe điện Porsche Taycan Turbo S cũng đã từng được sử dụng trong giải đua này ở những năm trước. Nguyên bản, Taycan Turbo S thế hệ tiền nhiệm có khả năng sản sinh công suất lên tới 751 mã lực, tuy nhiên thế hệ hiện đã được nâng cấp lên 764 mã lực với chế độ tăng tốc tạm thời cung cấp 939 mã lực. Tuy nhiên, đối với mẫu xe Taycan Turbo GT, mẫu xe này thậm chí còn mạnh mẽ hơn khi có khả năng sản sinh công suất 777 mã lực ở trang bị mặc định và lên tới 1.019 mã lực khi tăng tốc ở chế độ Attack Mode. Porsche cho biết Chế độ Attack Mode bắt nguồn từ hệ thống được trang bị cho các tay đua Formula E 99X của thương hiệu, mặc dù Turbo GT mạnh hơn rất nhiều so với những chiếc xe đua trong giải này. Trên thực tế, những chiếc xe đua Formula E hiện tại có thể tạo ra công suất lên tới 402 mã lực nhưng được tăng lên 469 mã lực khi kích hoạt chế độ Attack Mode tương tự như trên Taycan Turbo. Tuy nhiên, những chiếc xe đua này nhẹ hơn nhiều so với Taycan, nặng khoảng 840 kg khi có người lái. Porsche cũng sẽ cung cấp hai mẫu xe Taycan Turbo GT an toàn khác nhau. Một chiếc sẽ có màu xanh tím than Purple Sky metallic với gói nâng cấp hiệu cao Weissach và chiếc còn lại là phiên bản cấu hình 4 chỗ thông thường và được sơn màu xanh kim loại Shade Green. Cả hai đều được trang bị đèn cảnh báo, bình chữa cháy và thiết bị liên lạc nhằm thuận tiện hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ trên đường đua. Mức giá xe Porsche Taycan Turbo GT 2024 mới khởi điểm từ 230.000 USD (5,667 tỷ đồng) tại Mỹ, tăng 21.000 USD (517 triệu đồng) so với Taycan Turbo S và cũng chính thức trở thành biến thể Taycan đắt nhất cho đến nay. Video: Giới thiệu Porsche Taycan Turbo GT 2024 mới.

