Hyundai bán ra hơn 57.000 xe tại Việt Nam trong 10 tháng

Theo đó, TC Motor vừa thông báo kết kinh doanh xe Hyundai tháng 10/2020, theo đó doanh số tháng 10 của hãng đạt 7.839 xe, giảm nhẹ so với tháng trước đó và tăng 23% so với cùng kỳ năm 209. Cộng dồn 10 tháng đầu năm 2020, sản lượng bán hàng của các mẫu xe Hyundai tại Việt Nam đạt 57,039 xe, giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hyundai Accent và Grand i10 tiếp tục đà tăng trong khi Tucson, Santa Fe giảm mạnh.

Trong đó Hyundai Accent tiếp tục dẫn đầu danh sách với doanh số 2.230 xe, tăng 22,7% so với tháng trước. Cộng dồn 10 tháng đầu năm, Hyundai Accent với doanh số đạt 15.008 xe, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2019. Với kết quả này, Hyundai Accent tiếp tục là 1 trong 2 mẫu xe có tổng doanh số cao nhất thị trường kể từ đầu năm đến nay.

Đứng ở vị trí thứ 2 là mẫu xe hạng A Hyundai Grand i10 với doanh số đạt 1.759 xe, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2019. Từ đầu năm đến nay, Hyundai Grand i10 với doanh số đạt 11.860 xe, sụt giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù các mức doanh số Hyundai Grand i10 đạt được là khá cao và thuộc top 10 xe án chạy trên thị trường nhưng có thể thấy trong thời gian gần đây sự vươn lên mạnh mẽ của đối thủ Fadil đã khiến thị phần của Hyundai Grand i10 bị san sẻ ít nhiều.

Mặc dù vẫn đứng ở vị trí thứ 3, nhưng doanh số TucSon chỉ đạt 1.073 xe giảm 36% so với tháng trước. Trong khi đó, doanh số Santa Fe cũng giảm mạnh trong tháng 10 chỉ đạt 929 xe, giảm 38% so với tháng trước.

TC Motor có doanh số tháng 10/2020 đạt 7.839 xe tại thị trường Việt Nam.

Lần lượt đứng ở vị trí áp chót và cuối bảng là hai mẫu Kona và Elantra. Trong khi Kona với doanh số 442, giảm 32% so với tháng trước. Đáng chú ý, trong nửa cuối tháng 9/ 2020, Hyundai Kona được nhiều đại lý áp dụng chính sách ưu đãi, giảm giá từ 12 – 35 triệu đồng kèm theo các gói quà tặng phụ kiện. Bên cạnh đó, Hyundai Kona cũng thuộc diện hưởng chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ đến hết năm 2020. Tuy nhiên,trước sự xuất hiện của các đối thủ mới như Kia Seltos, Toyota Corolla Cross... đã phần nào ảnh hưởng đến doanh số bán Hyundai Kona.

Còn Elantra đạt 517 xe được giao đến tay khách hàng, tăng 27% so với tháng trước. Từ từ đầu năm đến nay Elantra bán ra 3.332 xe giảm 47% so với cùng kỳ năm ngoái.