Hyundai Accent 2024 mới ra mắt, giảm giá 20 triệu đồng tại đại lý

Video: Đánh giá Hyundai Accent 2024 mới tại Việt Nam.

Hiện tại, Hyundai Accent tại Việt Nam đang bán ra với 4 phiên bản: 1.4 MT giá 439 triệu đồng, 1.4 AT giá 489 triệu đồng,1.4 AT Đặc biệt giá 529 triệu đồng và 1.4 AT cao cấp 569 triệu đồng. Bước sang tháng 7/2024, Hyundai Accent đang được một số đại lý giảm giá trực tiếp từ 9 - 19 triệu đồng tùy phiên bản, ngoài ra còn có thêm một số quà tặng phụ kiện khác.

Trong tháng 7/2024,n mẫu xe sedan cỡ B là Hyundai Accent tại Việt Nam đang được giảm giá từ 9 - 19 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Cụ thể, tại một số đại lý khu vực Hà Nội Hyundai Accent bản MT đang có giá 430 triệu đồng, giảm 9 triệu đồng. Hai phiên bản Accent AT và AT Đặc biệt giảm lần lượt 11 triệu và 13 triệu, xuống còn lần lượt 478 triệu đồng và 516 triệu đồng. Còn phiên bản Cao cấp được giảm nhiều nhất lên tới 19 triệu, xuống còn 550 triệu đồng.

Ngoài giảm giá Hyundai Accent 2024 bằng tiền mặt, khách hàng còn nhận được một số quà tặng phụ kiện như lót sàn, nước hoa, ô che mưa….Trong khi đó, tại khu vực Tp. HCM, khách hàng mua Hyundai Accent cũng nhận được ưu đãi từ 5 – 10 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Giới chuyên gia dự đoán động thái này sẽ khiến doanh số của Hyundai Accent bùng nổ trong tháng này, bởi người tiêu dùng có thể mua xe ngay và đợi thêm chính sách giảm lệ phí trước bạ của nhà nước đối với xe lắp ráp trong nước, để được hưởng lợi thế ưu đãi kép.

Ngoài ra, phân khúc này cũng ghi nhận ưu đãi khủng của một số mẫu xe khác. Đơn cử như Toyota Việt Nam (TMV) đã triển khai gói ưu đãi lãi suất 0% cố định 6 tháng cho khách hàng mua xe theo hình thức vay ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính. Để thu hút khách hàng, một số đại lý Toyota còn áp dụng tặng gói quà phụ kiện hoặc giảm 15-20 triệu tiền mặt.

Trong tháng 7/2024, Honda City được nhà sản xuất tặng 50 – 100% phí trước bạ, tùy từng phiên bản. tương đương với mức từ 30 - 60 triệu đồng. Để tăng thêm sức hấp dẫn, khách hàng còn được giảm từ 10 – 30 triệu đồng tùy từng bản, tổng ưu đãi lên tới 70 triệu đồng.

Tại Việt Nam, Hyundai Accent đang là mẫu sedan có doanh số top đầu thị trường. Doanh số của Accent trong 5 tháng đầu năm đạt 4.020 xe, nhiều hơn đối thủ Toyota Vios 574 xe. Khoảng cách này tuy không lớn, nhưng cơ hội bứt phá của Toyota Vios vẫn còn là một ẩn số. Về lý thuyết, Vios dễ hút khách hơn nhờ giá bán hấp dẫn (458-545 triệu đồng), nhưng thế hệ mới của Accent đang thu hút sự quan tâm của người dùng nhờ thiết kế khỏe khoắn; thêm trang bị tiện nghi và an toàn; chiều dài cơ sở lớn nhất phân khúc, tiệm cận xe hạng C (2.670mm).