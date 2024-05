Hyundai Accent 2024 tại Việt Nam từ 439 triệu, có rẻ hơn Honda City?

Hyundai Accent, ra mắt lần đầu năm 1994, đã trở thành một trong những mẫu sedan cỡ nhỏ được yêu thích trên thị trường. Kể từ tháng 4/2018, thế hệ thứ 5 của Hyundai Accent sản xuất tại Việt Nam đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nhờ vào doanh số ấn tượng, liên tục nằm trong Top 3 xe bán chạy nhất hàng năm tại Việt Nam. Đến nay, đã có hơn 115.000 xe Accent được bán ra. Tiếp nối thành công, Hyundai Thành Công đã công bố thế hệ thứ 6 của Accent, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Được thiết kế với nhiều cải tiến đáng kể về kích thước, thiết kế, trang bị tiện nghi, hệ thống an toàn và động cơ, Hyundai Accent 2024 mới chắc chắn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng đang cân nhắc mua xe lần đầu. Về ngoại hình, Accent hoàn toàn mới được áp dụng ngôn ngữ thiết kế thể thao gợi cảm Sensuous Sportiness đặc trưng của thương hiệu Hyundai. Do đó, xe có một số nét thiết kế tương tự người anh em Hyundai Elantra mới như lưới tản nhiệt hình thang ngược, dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe và những dập gân, cắt xẻ sắc sảo bên sườn. Ở bản tiêu chuẩn, xe chỉ có đèn pha Halogen, gương chiếu hậu chỉnh điện và vành thép 15 inch. Trong khi đó, bản cao cấp nhất sở hữu hệ thống đèn LED từ trước ra sau, vành hợp kim 16 inch và gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện/có sấy. Không chỉ lột xác về mặt thiết kế, Hyundai Accent 2024 còn tăng mạnh về mặt kích thước. Theo đó, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.535 x 1.765 x 1.475 mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 95 mm, rộng hơn 36 mm, cao hơn 5 mm và chiều dài cơ sở tăng đến 70 mm. Bước vào bên trong Hyundai Accent 2024, người dùng sẽ bắt gặp phong cách thiết kế mới hiện đại hơn. Phiên bản thấp của xe bị cắt khá nhiều trang bị như vô lăng/ghế bọc da, lẫy chuyển số sau vô lăng, tính năng làm mát ghế trước, ghế sau gập 60:40, điều hòa tự động,... Các tính năng khác như cửa gió dành cho hàng ghế sau, màn hình cảm ứng trung tâm, sạc điện thoại không dây, chìa khóa thông minh và khởi động nút bấm cũng không có trên bản thấp nhất. Phần lớn những trang bị này chỉ dành cho bản cao cấp nhất. Bản tiêu chuẩn của Hyundai Accent 2024 sở hữu bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 3,5 inch và 4 loa. Trong khi đó, bản cao cấp được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, hệ thống âm thanh 6 loa và màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch. Trang bị an toàn giữa các bản cũng có sự khác biệt lớn. Bản tiêu chuẩn chỉ đi kèm 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), cân bằng điện tử (ESC) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC). Những trang bị như 6 túi khí, camera lùi, cảm biến sau, cảm biến áp suất lốp (TPMS)... Ngoài ra, xe còn có hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước (FCA), hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA), hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi (RCCA), đèn pha tự động thích ứng (HBA), hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (LFA) và cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển (LVDA) sẽ dành cho bản cao cấp nhất. Dù ở phiên bản nào, Hyundai Accent 2024 cũng dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 115 mã lực tại tua máy 6.300 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại tua máy 4.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Đúng như thông tin do đại lý hé lộ trước đó,mức giá xe Hyundai Accent 2024 cho 4 phiên bản, bao gồm 1.5 MT, 1.5 AT, 1.5 AT Đặc biệt và 1.5 AT Cao cấp từ 439 - 569 triệu đồng. Xe được phân phối tại Việt Nam với 7 màu sắc là đen, đỏ tươi, bạc, trắng, xanh dương, ghi vàng và vàng cát. Như vậy, so với thế hệ cũ, Hyundai Accent 2024 đã tăng đáng kể về mặt giá bán. Bản tiêu chuẩn của xe tăng giá 13 triệu đồng trong khi bản cao cấp nhất đắt hơn 27 triệu so với trước. Nếu so với đối thủ Toyota Vios, mẫu xe Hàn Quốc này có giá khởi điểm thấp hơn nhưng bản cao cấp nhất lại đắt hơn. So với Honda City, Hyundai Accent 2024 rẻ hơn đáng kể. Video: Đánh giá Hyundai Accent 2024 tại Việt Nam.

