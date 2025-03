Range Rover Evoque sang chảnh bán 530 triệu, rẻ ngang Toyota Raize

Mức giá xe Range Rover Evoque 2012 đang rao bán trên sàn xe cũ Việt này chỉ tương đương với một số mẫu CUV hạng A mới như Kia Sonet, Toyota Raize hay Hyundai Venue. Tuy nhiên, Evoque mang đến giá trị thương hiệu, trang bị tiện nghi và khả năng vận hành vượt trội. Người bán không chia sẻ nhiều về tình trạng kỹ thuật của xe. Tuy nhiên, theo hình ảnh được cung cấp, chiếc Evoque này vẫn giữ được diện mạo khá ổn. Ngoại thất với lớp sơn trắng còn tốt, đèn pha sáng và trong. Tuy nhiên, đèn sương mù đã ố vàng sau hơn một thập kỷ sử dụng. Bên trong khoang cabin Range Rover Evoque sang chảnh sử dụng chất liệu da hai tông màu, chủ đạo là màu vàng da bò. Ghế ngồi còn khá căng, ít vết nhăn nhưng vô lăng có dấu hiệu mòn bóng do sử dụng lâu năm. Chủ xe tương lai có thể bọc lại da vô lăng với chi phí khoảng vài triệu đồng. So với các mẫu xe gầm cao hạng A, Range Rover Evoque có nhiều ưu điểm nổi bật như; Thương hiệu sang trọng: Là sản phẩm của Land Rover – thương hiệu danh tiếng về SUV hạng sang, Evoque có giá trị nhận diện cao hơn hẳn. Trang bị cao cấp: Ghế trước chỉnh điện đa hướng, tích hợp sưởi, màn hình trung tâm 8 inch hiển thị hai nội dung riêng biệt, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh Meridian cao cấp, phanh tay điện tử và cần số dạng núm xoay. Khả năng offroad nhẹ: Nhờ hệ thống Terrain Response, khoảng sáng gầm tốt, góc tới 25 độ, góc thoát 33 độ và khả năng lội nước 500 mm. Trong khi đó, các mẫu xe như Kia Sonet hay Toyota Raize chủ yếu phục vụ nhu cầu đô thị, chỉ có khoảng sáng gầm đủ để leo vỉa hoặc đi qua địa hình xấu nhẹ.Range Rover Evoque đời 2012 sử dụng động cơ 2.0L tăng áp, cho công suất 240 mã lực và mômen xoắn 340 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Người bán khẳng định mức tiêu hao nhiên liệu của xe vào khoảng 8 10 lít/100 km, một con số khá ổn so với tuổi đời của xe và các dòng SUV châu Âu. Tuy nhiên do trải qua hơn 13 năm sử dụng, các chi tiết máy móc và linh kiện của chiếc SUV hạng sang Range Rover Evoque 2012 này có thể đã xuống cấp, kéo theo chi phí bảo dưỡng và sửa chữa cao hơn so với xe mới. Với mức giá 530 triệu đồng, người mua sẽ có một chiếc SUV hạng sang với nhiều trang bị hiện đại, động cơ mạnh mẽ và khả năng vận hành tốt. Tuy nhiên, chi phí sửa chữa và bảo dưỡng có thể là rào cản lớn, bởi linh kiện của xe châu Âu thường đắt đỏ hơn các dòng xe phổ thông. Nếu người dùng có thể chấp nhận các chi phí phát sinh như sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng... Range Rover Evoque 2012 vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai yêu thích xe sang và muốn trải nghiệm cảm giác lái đặc trưng của thương hiệu Land Rover. Video: Đánh giá Range Rover Evoque 2013: Khen hay chê?

Mức giá xe Range Rover Evoque 2012 đang rao bán trên sàn xe cũ Việt này chỉ tương đương với một số mẫu CUV hạng A mới như Kia Sonet, Toyota Raize hay Hyundai Venue. Tuy nhiên, Evoque mang đến giá trị thương hiệu, trang bị tiện nghi và khả năng vận hành vượt trội. Người bán không chia sẻ nhiều về tình trạng kỹ thuật của xe. Tuy nhiên, theo hình ảnh được cung cấp, chiếc Evoque này vẫn giữ được diện mạo khá ổn. Ngoại thất với lớp sơn trắng còn tốt, đèn pha sáng và trong. Tuy nhiên, đèn sương mù đã ố vàng sau hơn một thập kỷ sử dụng. Bên trong khoang cabin Range Rover Evoque sang chảnh sử dụng chất liệu da hai tông màu, chủ đạo là màu vàng da bò. Ghế ngồi còn khá căng, ít vết nhăn nhưng vô lăng có dấu hiệu mòn bóng do sử dụng lâu năm. Chủ xe tương lai có thể bọc lại da vô lăng với chi phí khoảng vài triệu đồng. So với các mẫu xe gầm cao hạng A, Range Rover Evoque có nhiều ưu điểm nổi bật như; Thương hiệu sang trọng: Là sản phẩm của Land Rover – thương hiệu danh tiếng về SUV hạng sang, Evoque có giá trị nhận diện cao hơn hẳn. Trang bị cao cấp: Ghế trước chỉnh điện đa hướng, tích hợp sưởi, màn hình trung tâm 8 inch hiển thị hai nội dung riêng biệt, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống âm thanh Meridian cao cấp, phanh tay điện tử và cần số dạng núm xoay. Khả năng offroad nhẹ: Nhờ hệ thống Terrain Response, khoảng sáng gầm tốt, góc tới 25 độ, góc thoát 33 độ và khả năng lội nước 500 mm. Trong khi đó, các mẫu xe như Kia Sonet hay Toyota Raize chủ yếu phục vụ nhu cầu đô thị, chỉ có khoảng sáng gầm đủ để leo vỉa hoặc đi qua địa hình xấu nhẹ. Range Rover Evoque đời 2012 sử dụng động cơ 2.0L tăng áp, cho công suất 240 mã lực và mômen xoắn 340 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Người bán khẳng định mức tiêu hao nhiên liệu của xe vào khoảng 8 10 lít/100 km, một con số khá ổn so với tuổi đời của xe và các dòng SUV châu Âu. Tuy nhiên do trải qua hơn 13 năm sử dụng, các chi tiết máy móc và linh kiện của chiếc SUV hạng sang Range Rover Evoque 2012 này có thể đã xuống cấp, kéo theo chi phí bảo dưỡng và sửa chữa cao hơn so với xe mới. Với mức giá 530 triệu đồng, người mua sẽ có một chiếc SUV hạng sang với nhiều trang bị hiện đại, động cơ mạnh mẽ và khả năng vận hành tốt. Tuy nhiên, chi phí sửa chữa và bảo dưỡng có thể là rào cản lớn, bởi linh kiện của xe châu Âu thường đắt đỏ hơn các dòng xe phổ thông. Nếu người dùng có thể chấp nhận các chi phí phát sinh như sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng... Range Rover Evoque 2012 vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai yêu thích xe sang và muốn trải nghiệm cảm giác lái đặc trưng của thương hiệu Land Rover. Video: Đánh giá Range Rover Evoque 2013: Khen hay chê?