Mercedes-AMG One gần 79 tỷ cập bến Malaysia, “Qua” Vũ có... phát thèm?

Ra mắt toàn cầu vào tháng 6/2022, Mercedes-AMG One triệu đô là một trong những siêu xe đặc biệt nhất của AMG khi nó được trực tiếp phát triển trên nền tảng những mẫu xe F1 của Mercedes-Benz. Vào thời điểm mới ra mắt, giá xe Mercedes-AMG One có mức bán khởi điểm khoảng 2,72 triệu USD (khoảng 69,23 tỷ đồng), chưa bao gồm những trang bị độc quyền khác. Mẫu xe mà bao người mơ ước này chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 275 chiếc trên toàn cầu. Cung cấp sức mạnh cho Mercedes-AMG One là hệ thống truyền động E Performance từ xe đua F1, cho công suất kết hợp lên tới 1.049 mã lực. Hệ thống này bao gồm 1 động cơ V6, dung tích 1.6L, cho công suất 566 mã lực kết hợp cùng 4 động cơ điện. Chưa hết, Mercedes-AMG One còn được trang bị cụm pin lithium-ion 8,4 kWh, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, chỉ với động cơ điện, siêu phẩm triệu đô này có thể chạy được quãng đường dài 18 km. Xe có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 352 km/h. Tương tự như các mẫu xe đua Công thức 1, khung gầm của Mercedes-AMG One được thiết kế liền khối nhằm tăng khả năng chịu lực. Tấm che khoang động cơ bằng sợi carbon có thể tháo rời được, tích hợp công nghệ thiết kế khe gió NACA đặc trưng của ngành hàng không. Hệ thống treo có 3 chế độ tùy chỉnh là Comfort, Sport hoặc Sport +. Nội thất Mercedes-AMG One cũng rất đặc biệt. Ghế ngồi được đặt rất thấp để 2 chân người lái duỗi thẳng nhằm tạo tư thế thoải mái nhất khi lái xe ở tốc độ cao. Vô lăng kiểu xe đua F1 hình chữ nhật, với hai màn hình kỹ thuật số 10 inch. Không gian bên trong được hoàn thiện hoàn toàn từ sợi cacbon và da cao cấp. Điều hòa không khí tự điều chỉnh thông minh. Do không có kính chắn gió sau, tính năng MirrorCam thời gian thực sẽ thay thế gương chiếu hậu để quan sát các khu vực phía sau xe. Tại Việt Nam, thời gian qua cũng có nhiều đồn đoán cho rằng, “vua cafe” Đặng Lê Nguyên Vũ quan tâm Mercedes-AMG One. Tuy nhiên, xe chỉ được sản xuất giới hạn trên toàn cầu và giá cả cũng rất đắt đỏ nên để sở hữu được mẫu siêu xe này là điều không dễ dàng. Video: Giới thiệu chi tiết siêu phẩm Mercedes-AMG One triệu đô.

