Ngắm siêu phẩm Bugatti Tourbillon gần 100 tỷ đồng vừa ra mắt

Tháng 6 vừa qua, hãng siêu xe của nước Pháp - Bugatti đã chính thức trình làng mẫu xe mới tinh, thay thế dòng xe Chiron đã bị khai tử với 500 xe sản xuất toàn cầu, cùng giá bán 2,6 triệu đô la, họ gọi đây là kỷ nguyên mới của mình, và tên xe rất liên quan đến bộ máy của các đồng hồ, đó là Bugatti Tourbillon 2026 mới. Và hiện tại, siêu xe Bugatti Tourbillon đang đi vòng quanh thế giới để ra mắt, trong số này, Monaco là một trong các thị trường rất quan trọng của nhiều hãng xe, và Bugatti đã quyết định chọn thiên đường siêu xe thế giới này để ra mắt mẫu xe mới nhất của họ, chiếc Bugatti Tourbillon với sức mạnh lên đến 1.775 mã lực, giá đắt gần gấp đôi Chiron, và việc sản xuất giới hạn cũng chỉ bằng 1/2. Cụ thể là siêu xe Bugatti Tourbillon sở hữu động cơ V16, hút khí tự nhiên, dung tích 8,3 lít do Cosworth thiết kế có tốc độ quay 9.000 vòng/phút, tạo ra công suất mạnh mẽ 986 mã lực, gần như ngang bằng với công suất của máy W16 trên xe Veyron nguyên bản (987 mã lực), nhưng hoạt động mà không cần sự trợ giúp của 4 tăng áp. Thay vào đó là Bugatti Tourbillon có thêm 3 động cơ điện, làm tăng sự mạnh mẽ khi được bơm thêm công suất tối đa 789 mã lực. Theo Bugatti, Tourbillon chỉ cần 2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, nhanh hơn 0,4 giây so với Chiron. Nhưng tại thời điểm đó nó chỉ mới bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển. Với tốc độ 300 km/h, xe chỉ mất thời gian chưa đầy 10 giây, hoặc gần bằng thời gian một chiếc SUV nhỏ thông thường cần đạt tốc độ 96 km/h, như vậy, nó đã rút ra khoảng cách 3-4 giây so với người tiền nhiệm. Tourbillon đạt tốc độ 400 km/h trong chưa đầy 25 giây. Chiron cần 32,6 giây để làm điều tương tự, và Nevera phá kỷ lục của Rimac yêu cầu 21,3 giây. Tốc độ tối đa mặc định của Bugatti Tourbillon là 380 km/h. Tương tự như Chiron, nhưng khi lắp chìa khóa tốc độ thứ hai vào, mọi chuyện đã khác, đàn anh tăng giới hạn lên 420 km/h, nhưng ở Tourbillon sẽ cho tốc độ lên tới 445 km/h, cũng như việc xe có thể di chuyển quãng đường 60 km mà không cần dùng động cơ xăng. Số lượng sản xuất giới hạn của Bugatti Tourbillon ở 250 chiếc, quá trình thử nghiệm đã được tiến hành và những khách hàng đầu tiên dự kiến nhận xe vào năm 2026. mức giá xe Bugatti Tourbillon mới ra mắt lên tới 4,2 triệu USD (tương đương 98 tỷ đồng). Video: Giới thiệu siêu phẩm Bugatti Tourbillon 2026.

