"Khui thùng" Yamaha 135LC hơn 100 triệu đồng, đắt gấp đôi Honda Winner

Mới đây, một đơn vị nhập khẩu phía Nam - đã giới thiệu mẫu Yamaha 135LC nhập khẩu Malaysia với mức giá trên 100 triệu đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc và nhắm đến nhóm khách hàng yêu thích sự khác biệt và đam mê sưu tầm xe mày hàng hiếm tại Việt Nam. Theo đại diện của nhà phân phối, mẫu xe máy Yamaha 135LC 2025 sẽ có hai phiên bản gồm bản tiêu chuẩn và bản 135LC SE, đi kèm nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau. Hiện một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc và dự kiến giao xe vào tháng 4/2025. Về kiểu dáng, mẫu xe của Yamaha có nhiều nét tương đồng với Exciter 135 đời 2011 từng bán tại Việt Nam. Về kích thước, xe có thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 1.945 x 690 x 1.095 mm, trục cơ sở dài 1.255 mm. So với Exciter 155, xe ngắn hơn 10 mm, rộng hơn 25 mm và cao hơn 10 mm. So với Exciter 135 từng bán tại Việt Nam, Yamaha 135LC vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể nhưng có một số nâng cấp đáng chú ý. Xe sở hữu phần đầu mới với đèn LED tương tự Exciter 150 đời 2019, mặt nạ trước được tinh chỉnh, cụm đèn hậu lấy cảm hứng từ Exciter 155. Giống như "người anh em" Exciter 155 đang bán ở Việt Nam, Yamaha 135LC nhập khẩu cũng có đồng hồ tốc độ kỹ thuật số. Các nút bấm trên xe đơn giản, dễ sử dụng và không có quá nhiều khác biệt so với Exciter. Mẫu xe amaha 135LC nhập khẩu này có thiết kế dàn áo cứng cáp, độ hoàn thiện khá tốt. Yên cao 775 mm, phân tầng nhẹ, đuôi xe vuốt nhọn cá tính. Phiên bản SE có vành sơn vàng, giỏ chứa đồ nhỏ đặt phía trước yên và tích hợp cổng sạc USB cho điện thoại. Tuy nhiên, mẫu xe này chưa được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS dù cả bánh trước và sau đều sử dụng phanh đĩa. Hệ thống treo sử dụng phuộc ống lồng ở phía trước với giảm xóc đơn có thể điều chỉnh ở phía sau giống như phiên bản bán tại Việt Nam. Yamaha 135LC sử dụng động cơ xy-lanh đơn, dung tích 135cc, 4 thì, SOHC, sản sinh công suất 9,3 kW tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 12,2 Nm tại 6.000 vòng/phút, đạt chuẩn khí thải Euro4. Xe trang bị hộp số 4 cấp và không có côn tay. Mức giá xe Yamaha 135LC 2025 bán ra hơn 100 triệu đồng tại Việt Nam cao hơn gấp đôi so với hai mẫu côn tay đang bán chính hãng là Exciter 155 (44,8-55 triệu đồng) và Honda Winner (46,2-50,6 triệu đồng). So với mẫu xe nhập, Exciter và Winner có dung tích động cơ lớn hơn, mạnh và cũng nhiều công nghệ hơn. Theo phía nhà phân phối xe máy nhập khẩu cho biết, Yamaha 135LC mang giá trị hoài niệm và thuộc hàng hiếm trên thị trường do không còn được phân phối chính hãng. Giá bán cao chỉ dành cho một nhóm nhỏ khách hàng mạnh về tài chính và ưa thích cá tính riêng của chiếc xe. Yamaha 135LC được xem là thế hệ tiếp theo của Exciter 135 - dòng xe đã bị khai tử tại Việt Nam vào năm 2014 để nhường chỗ cho Exciter 150. Với thiết kế nhỏ gọn, động cơ bền bỉ, êm ái cùng bộ côn nhẹ, Exciter 135 thế hệ cũ hiện vẫn được nhiều người dùng VIệt săn đón trên thị trường xe máy cũ. Video: Yamaha Exciter 135 LC chính thức về Việt Nam.

Mới đây, một đơn vị nhập khẩu phía Nam - đã giới thiệu mẫu Yamaha 135LC nhập khẩu Malaysia với mức giá trên 100 triệu đồng. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc và nhắm đến nhóm khách hàng yêu thích sự khác biệt và đam mê sưu tầm xe mày hàng hiếm tại Việt Nam. Theo đại diện của nhà phân phối, mẫu xe máy Yamaha 135LC 2025 sẽ có hai phiên bản gồm bản tiêu chuẩn và bản 135LC SE, đi kèm nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau. Hiện một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc và dự kiến giao xe vào tháng 4/2025. Về kiểu dáng, mẫu xe của Yamaha có nhiều nét tương đồng với Exciter 135 đời 2011 từng bán tại Việt Nam. Về kích thước, xe có thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 1.945 x 690 x 1.095 mm, trục cơ sở dài 1.255 mm. So với Exciter 155, xe ngắn hơn 10 mm, rộng hơn 25 mm và cao hơn 10 mm. So với Exciter 135 từng bán tại Việt Nam, Yamaha 135LC vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể nhưng có một số nâng cấp đáng chú ý. Xe sở hữu phần đầu mới với đèn LED tương tự Exciter 150 đời 2019, mặt nạ trước được tinh chỉnh, cụm đèn hậu lấy cảm hứng từ Exciter 155. Giống như "người anh em" Exciter 155 đang bán ở Việt Nam, Yamaha 135LC nhập khẩu cũng có đồng hồ tốc độ kỹ thuật số. Các nút bấm trên xe đơn giản, dễ sử dụng và không có quá nhiều khác biệt so với Exciter. Mẫu xe amaha 135LC nhập khẩu này có thiết kế dàn áo cứng cáp, độ hoàn thiện khá tốt. Yên cao 775 mm, phân tầng nhẹ, đuôi xe vuốt nhọn cá tính. Phiên bản SE có vành sơn vàng, giỏ chứa đồ nhỏ đặt phía trước yên và tích hợp cổng sạc USB cho điện thoại. Tuy nhiên, mẫu xe này chưa được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS dù cả bánh trước và sau đều sử dụng phanh đĩa. Hệ thống treo sử dụng phuộc ống lồng ở phía trước với giảm xóc đơn có thể điều chỉnh ở phía sau giống như phiên bản bán tại Việt Nam. Yamaha 135LC sử dụng động cơ xy-lanh đơn, dung tích 135cc, 4 thì, SOHC, sản sinh công suất 9,3 kW tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 12,2 Nm tại 6.000 vòng/phút, đạt chuẩn khí thải Euro4. Xe trang bị hộp số 4 cấp và không có côn tay. Mức giá xe Yamaha 135LC 2025 bán ra hơn 100 triệu đồng tại Việt Nam cao hơn gấp đôi so với hai mẫu côn tay đang bán chính hãng là Exciter 155 (44,8-55 triệu đồng) và Honda Winner (46,2-50,6 triệu đồng). So với mẫu xe nhập, Exciter và Winner có dung tích động cơ lớn hơn, mạnh và cũng nhiều công nghệ hơn. Theo phía nhà phân phối xe máy nhập khẩu cho biết, Yamaha 135LC mang giá trị hoài niệm và thuộc hàng hiếm trên thị trường do không còn được phân phối chính hãng. Giá bán cao chỉ dành cho một nhóm nhỏ khách hàng mạnh về tài chính và ưa thích cá tính riêng của chiếc xe. Yamaha 135LC được xem là thế hệ tiếp theo của Exciter 135 - dòng xe đã bị khai tử tại Việt Nam vào năm 2014 để nhường chỗ cho Exciter 150. Với thiết kế nhỏ gọn, động cơ bền bỉ, êm ái cùng bộ côn nhẹ, Exciter 135 thế hệ cũ hiện vẫn được nhiều người dùng VIệt săn đón trên thị trường xe máy cũ. Video: Yamaha Exciter 135 LC chính thức về Việt Nam.