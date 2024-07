Cận cảnh Volkswagen Tiguan Platinum 2024 gần 1,7 tỷ tại Việt Nam

Volkswagen Tiguan tại Việt Nam là dòng SUV 7 chỗ có thiết kế hiện đại và được nhiều khách hàng yêu thích. Nhằm mang đến những trải nghiệm mới cho khách hàng, Volkswagen Việt Nam đã giới thiệu bản cao cấp Tiguan Platinum 2024 với việc bổ sung thêm trang bị tiện nghi. Trong lần nâng cấp này, Volkswagen Tiguan Platinum 2024 mới có thêm hệ thống âm thanh cao cấp Dynaudio – thương hiệu loa thủ công hàng đầu thế giới có xuất xứ từ Đan Mạch. Dynaudio là đối tác chính thức chuyên cung cấp hệ thống âm thanh cho các dòng xe cao cấp của Volkswagen. Ngoại hình xe ấn tượng hơn nhờ bệ bước chân cố định, giúp việc lên xuống xe dễ dàng, camera toàn cảnh Area View, trang bị 4 camera xung quanh xe, hỗ trợ quan sát, lùi, đỗ xe và giúp lái xe tự tin, an toàn hơn. Đồng thời, chiếc xe SUV Volkswagen Tiguan Platinum 2024 này còn có thêm hệ thống cảnh báo điểm mù, hỗ trợ cảnh báo có phương tiện phía sau giúp người lái an tâm khi chuyển làn đường. Xe vẫn duy trì loạt tính năng an toàn gồm: Hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe PDC, Hệ thống cân bằng điện tử ESC, Hệ thống chống trượt khi tăng tốc ASR, Hỗ trợ trả lái thông minh DSR, Cảnh báo áp suất lốp TPMS, Hệ thống cảnh báo mất tập trung, Khoá vi sai điện tử EDL, Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise Control,Chức năng giới hạn tốc độ Speed Limit. Diện mạo trên Volkswagen Tiguan vẫn nổi bật với hệ thống đèn IQ.LIGHT với 2 thấu kính Projector và đèn ban ngày viền phía dưới. Có các chức năng mở rộng góc chiếu khi vào cua, điều chỉnh khoảng chiếu sáng và hỗ trợ thời tiết xấu. Dấu ấn đổi mới ấn tượng nằm ở biểu tượng chữ C viền đen mạnh mẽ tại cản trước. Mâm xe 18 inch đi cùng với Lốp xe Pirelli phù hợp với đa dạng địa hình. Không gian nội thất 7 chỗ ngồi với các đường nét thiết kế gọn gàng, sắc sảo. Màu sắc trang nhã, kết hợp Ambient Light 30 màu mang lại không gian tiện nghi, sang trọng và thoải mái cho người sử dụng. Tiguan có vô lăng thiết kế mới, ghế da Vienna có lỗ thông hơi. Cần số thiết kế mới hiển thị bằng đèn LED sang trọng và tinh tế. Khoang hành lý có không gian linh hoạt từ 230 lít và có thể mở rộng lên đến 1775 lít cung cấp khả năng đủ lớn cho mọi chuyến hành trình. Volkswagen Tiguan mang trong mình hàng loạt các tính năng công nghệ hữu ích, đảm bảo sự kết nối cho mục đích giải trí cũng như công việc. Đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit Pro đa sắc màu, lựa chọn giao diện và thông số hiển thị sinh động. Màn hình giải trí đa chức năng MIB 3 – 8 inch, điều khiển cảm ứng, điều khiển cử chỉ Gesture Control, kết nối App-Connect, (Apple Carplay và Android Auto), Bluetooth, USB (Type C). Điều hoà tự động 3 vùng nhiệt độ, điều khiển cảm ứng và có chức năng lọc không khí. Đóng mở cốp thông minh đảm bảo sự tiện lợi tối đa với các thao tác đá đóng, mở cốp. Động cơ Volkswagen Tiguan 2024 là cỗ xăng tăng áp TSI 2.0L, cho công suất tối đa 180 mã lực, mô-men xoắn cực đại 320 Nm. Kết nối với đó là hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian biến thiên 4MOTION. Giá xe Volkswagen Tiguan Platinum 2024 niêm yết từ 1,688 tỷ đồng. Video: Đánh giá chi tiết Volkswagen Tiguan thế hệ mới tại Việt Nam.

