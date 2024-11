Toyota Supra khoác áo NASCAR, tri ân huyền thoại Plymouth Superbird

Richard Petty là một trong những tay đua hàng đầu và mặc dù ông đã lái nhiều chiếc xe trong suốt sự nghiệp lâu dài của mình, nhưng Plymouth Superbird 1970 huyền thoại mới là chiếc xe mà mọi người nhớ đến. Plymouth Superbird là mẫu xe có thiết kế cánh gió cao độc đáo ấn tượng và thống trị giải đua đến mức NASCAR đã thay đổi luật vào năm 1971, cấm hoàn toàn mẫu xe Plymouth khí động học. Toyota và Rutledge Wood đã tôn vinh chiếc xe đua Superbird cổ điển bằng một phiên bản hiện đại dựa trên một chiếc xe độ co cánh gió lớn là Supra. Sau khi được nâng cấp, chiếc Toyota Supra khoác áo NASCAR này được đặt tên là Suprabird và phiên bản độ này mang trên mình lớp sơn màu xanh cổ điển và được trang trí bằng số 43 của Petty trên cửa xe. Legacy Motor Club là phiên bản hiện đại của đội đua NASCAR Petty GMS trước đây. Họ hợp tác với Toyota và đã có một số tay đua tham gia NASCAR bao gồm Erik Jones, người mang số 43 legacy với Camry XSE của mình. Rutledge Wood chính là người đã có tình bạn kết nối lâu năm với gia đình Petty và chính ông đã có ý tưởng muốn dùng cách này để tri ân tay đua và chiếc Superbird cổ điển. Wood cho biết: “Tôi muốn chào đón Petty đến với Gia đình đua xe Toyota Gazoo, kỷ niệm sự kết nối giữa anh ấy với Legacy Motor Club và tôn vinh Kỷ niệm 75 năm của Gia đình Petty trong lĩnh vực đua xe. Tầm nhìn này hướng tới việc tái tạo tính thẩm mỹ của chiếc Superbird mang tính biểu tượng dưới dạng một chiếc GR Supra hiện đại, và do đó mà chiếc Suprabird đã ra đời”. Để tạo ra Suprabird, Wood đã sử dụng một chiếc Supra nguyên bản từ bộ sưu tập của riêng mình và bắt tay vào thực hiện các sửa đổi và nâng cấp. Lớp sơn Petty Blue nổi bật có khả năng thu hút sự chú ý và lớp sơn này đã được đội ngũ nâng cấp tiến hành sơn thay vì chỉ dán decal trang trí. Chiếc xe được trang bị bộ mâm độ có kích thước 19 inch được sơn màu xanh lam đậm giống như trên chiếc xe đua nguyên bản. Hệ thống treo nguyên bản của Supra đã được thay thế bằng lò xo trụ và ngoại thất của xe đã được nâng cấp với nhiều chi tiết độ hầm hố bao gồm một cánh gió lớn ở phía sau, hoàn thiện những thay đổi về mặt thẩm mỹ cho chiếc xe thể thao Nhật Bản. Mẫu xe độ vẫn được trang bị khối động cơ sáu xi-lanh thẳng hàng 3.0 lít tăng áp kép của Supra vẫn được giữ nguyên, tuy vậy xe vẫn được trang bị thêm một ống hút gió lạnh và ống xả nâng cấp có thể tăng thêm chút sức mạnh so với công suất 382 mã lực hiện tại.Toyota Supra Suprabird đặc biệt này là một trong số nhiều xe độ mà Toyota có tại Triển lãm SEMA năm nay. Triển lãm sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 8 tháng 11 tại Las Vegas. Video: Xem chi tiết Plymouth Superbird 1970 huyền thoại.

