Honda CR-V tại Việt Nam giảm gần 150 triệu kéo doanh số cuối năm

Nhằm tri ân khách hàng đã luôn ủng hộ và tin tưởng các sản phẩm của Honda trong thời gian qua, từ ngày 07 – 31/12/2022, Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng các Nhà Phân phối ôtô Honda trên toàn quốc triển khai chương trình khuyến mại: “Hỗ trợ giảm 100% lệ phí trước bạ xe Honda CR-V”.

Chương trình áp dụng cho khách hàng ký hợp đồng mua xe Honda CR-V và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% trong khoảng thời gian khuyến mại này.

Trong tháng 12 này, Honda CR-V sẽ được giảm 100% phí trước bạ và ưu đãi hấp dẫn từ đại lý... tổng mức giảm tiền mặt lên gần 150 triệu đồng.

Ngoài phần ưu đãi lệ phí, tại các đại lý khách hàng sẽ được ưu đãi từ 10 - 20 triệu đồng tiền mặt, kèm theo gói phụ kiện có giá trị tùy từng đại lý và khu vực. Tổng ưu đãi cao nhất có thể lên tới 120 - 145 triệu đồng tiền mặt.

Tại Việt Nam, Honda CR-V hiện thuộc phân khúc Crossover hạng C đầy sôi động, cạnh tranh trực tiếp cùng Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Đây không phải là lần đầu tiên mẫu xe Honda CR-V giá giảm mạnh, trong năm 2021 mẫu xe này cũng đã được áp dụng mức giảm giá khoảng 160 – 200 triệu đồng tại các đại lý.

Từ khi được nâng cấp giữa vòng đời và chuyển sang lắp ráp trong nước vào giữa năm 2020, mẫu xe Honda CR-V không còn giữ vững được vị thế dẫn đầu phân khúc. Có lẽ vì thế mà các đại lý liên tục tung ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn nhằm lấy lại vị thế.

Hiện Honda CR-V là một trong những mẫu SUV chủ lực của Honda trên thị trường thế giới, tuy nhiên, tại Việt Nam có phần đuối hơi so với đối thủ chủ đạo là Mazda CX-5. Có thể lý do nằm ở giá bán niêm yết của Honda CR-V vốn đã ở mức quá “ngất ngưởng” so với phân khúc này tại Việt Nam nên dù đại hạ giá vẫn là một mức giá không thể cạnh tranh so với Mazda CX-5, nền tảng cũng là một yếu tố quan trọng khi triển khai các kế hoạch thu hút khách hàng phải không nào.

So với 2 đối thủ trực tiếp là Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, Honda CR-V bất lợi hơn khi đang có giá bán cao. Cụ thể, xe được phân phối với 4 phiên bản bao gồm bản E giá 998 triệu đồng; bản G giá 1,048 tỷ đồng; bản L giá 1,118 tỷ đồng và bản đặc biệt LSE giá 1,138 tỷ đồng. Trong khi giá bán của Mazda CX-5 dao động từ 879 triệu – 1,059 tỷ đồng, Hyundai Tucson từ 825 triệu - 1,030 tỷ đồng

Ngoài việc giá bán cao, còn nhiều hạn chế khác khiến Honda CR-V hiện kén khách, không được ưa chuộng như trước đây. Điển hình như việc gói an toàn cao cấp Honda Sensing được nhiều người phản ánh rằng tính năng cảnh hỗ trợ giữ làn đường của xe hoạt động quá muộn ở dải tốc độ cao trên 72 km/h, không phát huy tác dụng hỗ trợ người lái.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2022, doanh số Honda CR-V chỉ đạt 8.037 xe, trong khi đó mẫu ôtô Mazda CX-5 có đến 10.973 xe, và Hyundai Tucson đạt 6.886 xe bán ra.

Cùng với đó, hệ thống phanh tự động khẩn cấp thường xuyên nhận diện vật thể nhầm khiến người lái giật mình khi vận hành. Ngoài ra, khả năng cách âm của xe cũng kém hơn so với các đối thủ cùng phân khúc.