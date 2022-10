Đại lý Việt dọn kho Honda CR-V, mạnh tay giảm tới 150 triệu đồng

Trong những ngày cuối tháng 9/2022, các đại lý đang tích cực đẩy mạnh giảm giá Honda CR-V kèm ưu đãi với tổng giá trị lên tới 150 triệu đồng. Trong đó, bao gồm cả giảm trực tiếp tiền mặt từ 60 - 80 triệu đồng (tùy phiên bản), hỗ trợ bảo hiểm vật chất xe và tặng gói phụ kiện nâng cấp.

Honda CR-V hiện có giá niêm yết chính hãng từ 998 - 1.138 triệu đồng, đang cao nhất phân khúc CUV hạng trung khi các đối thủ như Hyundai Tucson có giá đề xuất từ 825 - 1.030 triệu đồng, Mazda CX-5 từ 839 - 1.059 triệu đồng và "tân binh" KIA Sportage là 899 - 1.099 triệu đồng. Giá xe cao đã trở thành rào cản lớn khiến doanh số Honda CR-V liên tục tụt hạng, thậm chí chỉ đứng trên Mitsubishi Outlander và không quá cách biệt.

Để tạo nên cuộc cạnh tranh sòng phẳng về giá bán, các đại lý Honda liên tục áp dụng loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho mẫu xe CR-V. Tuy nhiên, việc Honda CR-V giảm giá mạnh lần này ngoài việc gia tăng tính cạnh tranh, nhiều khả năng có thể là động thái "dọn kho" nhằm đón mô hình mới sẽ về nước trong thời gian tới.

Bởi, trong khi các đối thủ như Tucson hay Outlander đều đã cập nhật thế hệ mới hoặc nâng cấp vòng đời thì CR-V vẫn giữ nguyên thiết kế và trang bị cũ từ năm 2020 vốn đã không còn nhiều hấp dẫn trong mắt người tiêu dùng. Thêm vào đó, Honda CR-V thế hệ mới cũng đã ra mắt một số thị trường, trong đó có Trung Quốc, vốn sát sườn Việt Nam nên khả năng xe sẽ sớm "đặt chân" lên dải đất hình chữ S là hoàn toàn có thể.

Honda CR-V thế hệ mới vừa ra mắt Trung Quốc sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.703 x 1.866 x 1.680 (mm), trục cơ sở đạt 2.701 mm. Các thông số này đều lớn hơn hơn hẳn thế hệ cũ.

Thiết kế xe cũng có nhiều thay đổi theo hướng hiện đại, bắt mắt hơn với lưới tản nhiệt dạng mắt lưới tổ ong cỡ lớn, sơn đen bóng thể thao. Đèn pha LED thanh mảnh, ăn lan vào lưới tản nhiệt, kiểu tạo hình đang ngày càng phổ biến trên các mẫu xe mới hiện nay.

La-zăng dường như vẫn giữ lại nguyên thiết kế từ thế hệ cũ với các tùy chọn từ 17 - 19 inch, tùy phiên bản. Điểm mới ở khu vực thân xe thuộc về gương chiếu hậu ngoài khi được đặt xuống phía dưới, tạo tầm nhìn tốt hơn cho tài xế. Đèn hậu LED thay đổi tạo hình mảnh, mềm mại và thẩm mỹ hơn.

Tại thị trường Trung Quốc, All New Honda CR-V có tùy chọn gồm 5 chỗ và 7 chỗ ngồi. Các trang bị nổi bật trên xe có thể kể đến như bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình giải trí trung tâm dạng cảm ứng10,1 inch, hệ thống giải trí Honda Connect 3.0, âm thanh Bose 12 loa, sạc điện thoại không dây, an toàn Honda Sensing 360...

Động cơ Honda CR-V mới tại Trung Quốc có 2 tùy chọn, gồm cỗ máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, 1.5L kết nối hộp số biến thiên vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh, sinh công suất 193 mã lực và mô-men xoắn 243 Nm; hệ truyền động hybrid là sự kết hợp giữa cỗ máy máy xăng 4 xi-lanh, 2.0L và 2 mô-tơ điện, cho tổng công suất 207 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm.