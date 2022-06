Honda CR-V "đại hạ giá" tới 120 triệu tại Việt Nam, đấu Mazda CX-5

Trong tháng 4/2022, Honda CR-V tại Việt Nam gây ấn tượng với doanh số lên tới 2.093 xe và lọt top 10 xe ôtô bán chạy nhất tháng. Trong khi đó tháng 5 vừa qua, mẫu SUV cỡ C này đã bị đối thủ Mazda CX-5 vượt mặt, bỏ xa với khoảng cách lên tới hơn 1.000 xe. Cụ thể, trong tháng 5/2022 Honda CR-V chỉ bán được 745 xe.

Để “bứt tốc” doanh số, bỏ xa các đối thủ trong tháng 6/2022, Honda CR-V tiếp tục nhận được ưu đãi khủng đến từ các đại lý. Cụ thể, mới đây một đại lý tại khu vực miền Bắc đã tung ra chương trình ưu đãi giảm 50 triệu đồng tiền mặt và gói phụ kiện 70 triệu đồng (gói phụ kiện không quy đổi ra tiền mặt). Riêng trong tháng 6/2022, Honda CR-V đã nhận tới 2 chương trình ưu đãi từ chính hãng và đại lý và mức giá giảm hiện đã lên tới 120 triệu đồng.



Chương trình áp dụng trên mọi phiên bản của CR-V và sẽ hết hạn vào cuối tháng này. Như vậy, nếu khách hàng mua Honda CR-V ở thời điểm này sẽ tiết kiệm được tới 120 triệu đồng. Tuy nhiên, chính sách ưu đãi trên sẽ tùy vào từng đại lý. Do vậy, để nhận được những ưu đãi tốt nhất, người dùng nên tham khảo qua các bên để nhận được báo giá "mềm" nhất.

Đây không phải là lần đầu tiên trong tháng Honda CR-V nhận được các chương trình ưu đãi. Trước đó vào hồi đầu tháng 6, Honda Việt Nam đã tung ra chính sách ưu đã trị giá 70 triệu đồng, bao gồm giảm 20 triệu đồng tiền mặt và gói quà tặng đi kèm trị giá 50 triệu đồng. Hiện tại, giá xe Honda CR-V đang được bán với 3 phiên bản E, G và L với mức lần lượt là 998 triệu đồng, 1,048 tỷ đồng và 1,118 tỷ đồng.

Việc giảm giá mạnh trong giai đoạn này có thể giúp Honda CR-V lấy lại được doanh số so với tháng trước. Hiện tại, giá xe Honda CR-V đang được bán với 3 phiên bản E, G và L với mức lần lượt là 998 triệu đồng, 1,048 tỷ đồng và 1,118 tỷ đồng.

Honda CR-V lắp ráp tại Việt Nam hiện tại sử dụng khối động cơ loại 1.5L tăng áp, có công suất 188 mã lực & momen xoắn 240 Nm. Kết hợp với khối động cơ là hộp số tự động vô cấp CVT & hệ dẫn động cầu trước.

