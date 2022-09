Lý do Honda CR-V 2023 giá tăng mạnh, từ 744 triệu đồng tại Mỹ?

Honda CR-V thế hệ mới đã chính thức trình làng ở thị trường Mỹ vào hồi tháng 7 vừa qua. Sau 2 tháng, hãng Honda mới công bố mức bán cụ thể của mẫu crossover cỡ C này. Theo đó, tại thị trường Mỹ, giá xe Honda CR-V 2023 khởi điểm từ 32.355 USD (khoảng 744 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn EX 2WD, chưa bao gồm chi phí vận chuyển và giao xe. So với phiên bản cũ, giá khởi điểm của mẫu xe này tăng mạnh, lên đến 4.310 USD. Nguyên nhân một phần là do bản tiêu chuẩn LX cũ không được áp dụng cho Honda CR-V 2023 mới, thay bằng bản EX 2WD, cộng thêm tỷ lệ lạm phát tăng cao tại Mỹ. Ở phiên bản cũ, bản EX vốn được định vị cao hơn bản LX và có giá từ 30.555 USD. Bỏ ra số tiền trên, khách hàng Mỹ sẽ nhận về những trang bị tiêu chuẩn như sấy gương ngoại thất, vành 18 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, sưởi ghế trước, bảng đồng hồ kết hợp giữa analog và kỹ thuật số, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng hay cửa sổ trời trượt chỉnh điện. Tiếp đến là bản Sport với giá từ 32.450 USD (746 triệu đồng). Những đặc điểm nhận dạng của bản Sport bao gồm các chi tiết ngoại thất màu đen, đầu ống xả giả hình chữ nhật mạ crôm, vành hợp kim 18 inch màu đen, chất liệu bọc ghế thể thao hơn cũng như vô lăng và cần số bọc da. Đắt hơn một chút là bản EX-L với giá từ 33.760 USD (776 triệu đồng). Bản này sẽ có thêm màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc điện thoại thông minh không dây 15W và 8 loa. Cuối cùng là bản Sport Touring với giá khởi điểm 38.600 USD (888 triệu đồng). Bản này sẽ tạo sự khác biệt bằng vành hợp kim 19 inch, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, hệ thống định vị vệ tinh và kết nối WiFi. Ở hai bản EX và EX-L, Honda CR-V 2023 sẽ dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 243 Nm tại dải tua máy 1.700 - 5.000 vòng/phút như cũ.Động cơ này đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước 2WD hoặc 4 bánh AWD. Lượng xăng tiêu thụ của 2 bản EX và EX-L khi dùng hệ dẫn động 2WD là 8,4 lít/100 km trong đô thị, 6,92 lít/100 km ngoài đô thị, 7,84 lít/100 km kết hợp. Con số tương ứng khi dùng hệ dẫn động AWD là 8,71 lít/100 km, 7,35 lít/100 km và 8,11 lít/100 km. Trong khi đó, 2 bản còn lại được trang bị hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 2.0L nâng cấp và 2 mô-tơ điện. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Riêng bản Sport Touring sẽ chỉ dùng hệ dẫn động AWD. Lượng xăng tiêu thụ của bản Sport khi dùng hệ dẫn động 2WD là 5,47 lít/100 km trong đô thị, 6,53/100 km ngoài đô thị và 5,88/100 km kết hợp. Con số tương ứng của Honda CR-V bản Sport và Sport Touring với hệ dẫn động AWD là 5,88 lít/100 km, 6,92 lít/100 km, 6,36 lít/100 km. Trong thời gian qua, Honda CR-V 2023 cũng đã bị bắt gặp khi đang chạy thử trên đường phố Thái Lan. Do đó, ngày xe ra mắt khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng có lẽ không còn xa. Video: Honda CR-V 2023 giá tăng mạnh, từ 744 triệu đồng tại Mỹ.

