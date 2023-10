Video: Honda CR-V 2023 xuất sắc giành được đánh giá 5 sao từ Chương trình đánh giá ôtô mới của Đông Nam Á (ASEAN NCAP).

Đây cũng là lần thứ ba mẫu xe tham gia chương trình này, được thử nghiệm theo mức đánh giá mới nhất. Theo báo cáo cho thấy, phiên bản Honda CR-V 2023 mới sử dụng để đánh giá an toàn là EL 4WD sản xuất tại Thái Lan. Kết quả này cũng áp dụng cho tất cả các phiên bản khác của xe tại Thái Lan cũng như Indonesia. Dự kiến, Honda CR-V sắp ra mắt tại Việt Nam cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Honda CR-V 2023 sắp bán tại Việt Nam được đánh giá 5 sao an toàn.

Theo đó, ở hạng mục bảo vệ người điều khiển, Honda CR-V đã đạt 31,45 điểm trên tổng số 32 điểm tối đa. Ở hạng mục bảo vệ trẻ em đạt 45,81 điểm trên tổng số 51 điểm.



Các tính năng an toàn hoạt động hiệu quả với 18,57 điểm. Đối với hạng mục an toàn cho người điều khiển xe máy đạt 9,05 điểm trên tổng số 16 điểm. Kết quả cuối cùng, Honda CR-V mới đạt được là 87,16 điểm, xuất sắc giành chứng nhận an toàn 5 sao.



Honda CR-V mới đã nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện tại Việt Nam. Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng, xe sẽ chính thức được ra mắt vào 25/10 tới đây với 4 phiên bản, trong đó 3 bản máy xăng (7 chỗ) sẽ được lắp ráp trong nước và một bản Hybrid (5 chỗ) sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Dự kiến, Honda CR-V 2023 tại Việt Nam sẽ có 2 tùy chọn động cơ.

Thứ nhất là động cơ xăng 1.5L tăng áp cho công suất 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm, đi kèm hộp số vẫn là loại CVT, tùy chọn dẫn động một cầu hoặc hai cầu.

Thứ hai là hệ truyền động Hybrid với động cơ xăng 2.0 kết hợp với hai mô tơ điện được cung cấp năng lượng thông qua pin lithium-ion, cho công suất tối đa 207 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm, đi kèm hộp số tự động vô cấp e-CVT riêng cho hệ thống này.

Theo thông tin từ một số tư vấn bán hàng, Honda CR-V 2023 sẽ chính thức được ra mắt vào 25/10 tại thị trường Việt Nam.

Chưa rõ khi ra mắt tại Việt Nam xe sẽ có giá bán bao nhiêu. Hiện tại, Honda CR-V vẫn đang được phân phối với 3 phiên bản cùng giá bán dao động từ 998 triệu – 1,118 tỷ đồng.