Honda CR-V hybrid 2023 mới chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam

Điều này được thể hiện rõ qua hình ảnh teaser mà Honda chia sẻ. Nhiều khả năng, chiếc xe mới này chính là Honda CR-V 2023 bản HEV. Mẫu xe CR-V 2023 hiện cũng đang được các đại lý chính hãng tại Việt Nam nhận cọc và dự kiến sẽ về nước vào cuối năm nay. Việc ra mắt Honda CR-V HEV tại Việt Nam ở thời điểm này là hoàn toàn hợp lý. Bởi các đối thủ cùng phân khúc của CR-V như Santa Fe, Sorento hay Corolla Cross cũng đều đã có bản hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Tại thị trường Thái Lan, Honda CR-V thế hệ mới được trang bị 2 tùy chọn động cơ, trong đó, động cơ 1.5L tăng áp với công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm tiếp tục xuất hiện như trước đây. Cùng với đó, xe còn bổ sung hệ thống Hybrid cho phiên bản e:HEV, kết hợp động cơ 2.0L hút khí tự nhiên với 2 mô tơ điện và hộp số vô cấp điện tử E-CVT cho tổng công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm. Honda CR-V 2023 thế hệ mới cũng được thay đổi nhiều về mặt ngoại thất với những chi tiết mới thể hiện ngay từ phần đầu xe, điển hình như lưới tản nhiệt với mắt lưới cỡ lớn, cụm đèn pha được thiết kế lại. Kích thước xe cũng được tăng nhẹ nhưng đồng đều về các chiều, hứa hẹn cung cấp khoang cabin rộng rãi hơn. Nội thất trên Honda CR-V 2023 cũng được nâng cấp với các thay đổi tương tự Honda Civic thế hệ mới, đặc biệt ở bảng táp-lô với màn hình giải trí 9 inch dạng nổi, tấm ốp ngăn cách với bảng điều khiển trung tâm cũng được làm dạng mở rộng theo chiều ngang, cùng với đó là màn hình đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch… Về trang bị an toàn, Honda CR-V mới tại Thái Lan có cảnh báo buồn ngủ, 6 túi khí, theo dõi làn đường, camera 360 độ, cảm biến trước/sau và gói Honda Sensing. Dự kiến, khi về Việt Nam, Honda CR-V sẽ vẫn giữ nguyên các trang bị như bản ở Thái. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Honda CR-V e:HEV ES 2023 từ 1,589 triệu Baht (khoảng 1,069 tỷ đồng), rẻ hơn bản 1.5 Turbo ES 4WD (1,599 triệu Baht), EL 4WD (1,649 triệu Baht) và e:HEV RS 4WD (1,729 triệu Baht). Là phiên bản rẻ thứ hai, chỉ sau bản tiêu chuẩn, nhưng lại khá đủ trang bị và tiết kiệm xăng, Honda CR-V e:HEV ES 2023 hứa hẹn sẽ hút khách tại thị trường Việt Nam giống như việc nó đang bán chạy ở Thái Lan. Sau mẫu xe SUV Honda CR-V, nhiều khả năng Civic hay HR-V cũng sẽ có phiên bản hybrid tại Việt Nam. Việc này nằm trong kế hoạch hướng tới trung hòa carbon của Honda từ nay đến 2050. Bên cạnh định hướng tương lai về trung hòa carbon, HVN còn hướng tới không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe Honda vào năm 2045. Chính vì thế, hãng đã đặt mục tiêu sẽ trang bị gói an toàn tiên tiến (Honda Sensing) trên tất cả các mẫu xe ôtô Honda. Ngoài ra, HVN còn triển khai hệ thống điện áp mái tại nhà máy ở Vĩnh Phúc và Hà Nam, phối hợp với các nhà cung cấp thực hiện cắt giảm CO2, các hoạt động trồng cây xanh, triển khai và mở rộng các hoạt động mới về đào tạo an toàn giao thông... Video: Xem chi tiết Honda CR-V e:HEV ES 2023 mới.

