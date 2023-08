Lý do Honda CR-V 2023 bị chê đắt nhưng vẫn "cháy" khách đặt mua

Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2023 khai mạc vào hôm 10/8, hãng Honda đã chính thức giới thiệu CR-V thế hệ mới với xứ sở vạn đảo. Ở thị trường Indonesia, Honda CR-V 2023 mới có 2 phiên bản là 1.5L VTEC Turbo và 2.0L RS e:HEV với giá bán từ 739,9 - 799,9 triệu Rupiah (khoảng 1,169 - 1,263 tỷ đồng). Giá xe Honda CR-V 2023 mới tại Indonesia bị đánh giá là khá cao. Thế nhưng, mẫu xe này vẫn "bán chạy như tôm tươi" sau 10 ngày ra mắt. Theo tiết lộ của ông Yusak Billy, Giám đốc bán hàng, marketing và hậu mãi của Honda Indonesia, hiện đã có 938 người đặt mua CR-V mới, tính đến ngày 20/8/2023. Tuy nhiên, lượng xe SUV Honda CR-V 2023 phân phối tại thị trường Indonesia trong năm nay sẽ bị giới hạn trong con số từ 1.300 - 1.500 xe. Xe dành cho thị trường Indonesia được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Đây cũng là lý do vì sao Honda CR-V thế hệ thứ 6 ở Indonesia đắt hơn đáng kể so với xe tại Thái Lan. Bù lại, xe ở thị trường Indonesia được trang bị khá đầy đủ. Ngay từ bản 1.5L VTEC Turbo tiêu chuẩn, Honda CR-V 2023 dành cho thị trường Indonesia đã có những trang bị đáng chú ý như đèn pha LED toàn phần, tự động bật/tắt, dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ tuần tự, vành hợp kim 19 inch sơn màu đen hầm hố và cửa cốp chỉnh điện rảnh tay với tính năng tự động đóng khi chìa khóa rời khỏi vùng cảm biến. Honda CR-V 2023 bản tiêu chuẩn ở Indonesia được trang bị nội thất 3 hàng ghế, 7 chỗ ngồi với ghế bọc da và ghế lái chỉnh điện 8 hướng/nhớ vị trí. Bên cạnh đó là bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu TFT 10,2 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây, chìa khóa dạng thẻ từ, hệ thống đèn viền nội thất Ambient Light, điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió dành cho hàng ghế sau, hệ thống âm thanh 8 loa, khởi động nút bấm, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Trang bị an toàn tiêu chuẩn gồm có 8 túi khí, hệ thống hỗ trợ xuống dốc, 4 cảm biến phía sau, hệ thống nhắc nhở còn hành khách trên ghế sau, camera lùi đa góc và gói Honda Sensing. Gói công nghệ an toàn chủ động này mang đến những tính năng như phanh giảm thiểu va chạm CMBS, hỗ trợ giữ làn đường LKAS, cảnh báo/kiểm soát khi xe lệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở dải tốc độ thấp, điều chỉnh đèn pha tự động và cảnh báo khi phương tiện. Ở bản cao cấp nhất, xe có thêm lưới tản nhiệt đóng/mở chủ động, đèn pha LED tự động thích ứng, chủ động chiếu sáng theo góc ôm cua, đèn sương mù LED phía sau và baga nóc. Bên trong bản 2.0L RS e:HEV là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi và có những trang bị riêng như màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, ghế bọc da với viền chỉ đỏ, bộ bàn đạp ốp kim loại thể thao hơn hay hệ thống âm thanh Bose 12 loa hay lẫy chuyển số để giảm tốc tích hợp trên vô lăng. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu SUV cỡ C này là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn độngThứ hai là hệ truyền động hybrid có tên e:HEV, bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, 2 mô-tơ điện, hộp số e-CVT và cụm pin lithium-ion. Nhờ đó, xe sở hữu công suất tổng cộng 207 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Theo một số nguồn tin, Honda CR-V thế hệ mới cũng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong năm nay. Thời điểm trình làng dự kiến sẽ là cuối năm nay, khoảng tháng 11. Tương tự xe ở những thị trường khác, Honda CR-V mới ở Việt Nam cũng sẽ có 2 tùy chọn động cơ là máy xăng và hybrid. Xe sẽ tiếp tục được lắp ráp tại Việt Nam và giá bán dự kiến sẽ tăng so với phiên bản cũ Video: Honda CR-V 2023 về Việt Nam được định giá thế nào?

