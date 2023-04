Honda CR-V thế hệ mới sắp ra mắt tại Việt Nam có gì hấp dẫn?

Theo thông tin từ các đại lý, mẫu xe SUV Honda CR-V 2023 thế hệ mới sẽ được lắp ráp trong nước và ra mắt khách hàng Việt vào cuối năm nay. Đáng chú ý, thông tin từ đại lý cho biết CR-V 2023 sẽ có cả phiên bản Hybrid thân thiện môi trường. Trước đó vào tháng 3, mẫu xe gầm cao này đã mở bán chính thức tại Thái Lan và được đón nhận nồng nhiệt bởi thiết kế hiện đại và hệ động cơ mới. Tại Thái, mẫu SUV hạng C của Honda có 5 phiên bản, bao gồm cấu hình 5-7 chỗ ngồi, tùy chọn động cơ Turbo hay e:HEV, cùng với dẫn động FWD hoặc AWD. So với thế hệ trước, Honda CR-V 2023 mới có kích thước tổng thể nhỉnh hơn. Cụ thể, dài hơn 69 mm, rộng hơn 10 mm và chiều dài cơ sở tăng thêm 38 mm. Không gian nội thất có nhiều điểm tương đồng với Civic thế hệ 11. Các phiên bản trang bị động cơ xăng tiếp tục sử dụng động cơ 1.5L TURBO VTEC cho công suất tối đa 190 mã lực tại 6.000 v/ph, và mô-men xoắn cực đại 242 Nm từ 1.700 – 5.000 v/ph. Đi kèm hộp số vô cấp CVT cùng tùy chọn dẫn động FWD hoặc Real-time AWD. Trong khi phiên bản e:HEV trang bị động cơ dăng 2.0L Atkinson Cycle 4 xi lanh DOHC kết hợp với 2 mô-tơ điện cho mô-men xoắn tối đa 335 Nm từ 0-2000 v/ph. Đi kèm với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động AWD với hệ thống kiểm soát thông minh có thể phân phối đến 50% lực kéo đến cầu sau. Ngoài ra, cả hai phiên bản này đều đi kèm Hỗ trợ đổ đèo với vận tốc tùy chỉnh từ 2-12 km/h. Trang bị ngoại thất trên Honda CR-V thế hệ 5 nổi bật với: Lưới tản nhiệt sơn đen Piano. Riêng phiên bản Turbo E có thêm chi tiết mạ chrome. Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập tự động với đèn báo rẽ Đèn pha Full LED với LED ban ngày, tích hợp tính năng chiếu góc lái chủ động Active Cornering Light. Đèn xinhan LED tuần tự. Đèn sương mù và đèn hậu LED. Cửa sổ trời Panorama. Cốp điện rảnh tay gồm đóng và mở. Cốp điện đóng tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến. Ăng-ten dạng vây cá. Ống xả kép. Cảm biến khoảng cách trước sau (4 trước, 4 sau). La-zăng hợp kim 18 inch Trang bị nội thất Honda CR-V thế hệ 6 bao gồm: Nội thất 2 hàng ghế 5 chỗ ngồi hoặc 3 hàng ghế 7 chỗ ngồi. Hàng ghế thứ 2 có thể trượt và gập gọn theo tỷ lệ 60:40. Màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 9 inch Advanced Touch. Kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây Hỗ trợ điều khiển giọng nói Siri và Google Assistant. Đồng hồ lái kỹ thuật số TFT 12 inch (phiên bản E chỉ 7 inch). Sạc không dây. 1 cổng USB-A. 3 cổng USB-C. Lẫy chuyển số thể thao. Camera lùi đa góc Phiên bản e:HEV RS 4WD sẽ có thêm các tính năng ngoại thất như: Đèn chiếu xa thích ứng Adaptive Driving Beam tự động với cả người đi bộ. Huy hiệu RS màu đỏ trên lưới tản nhiệt. Ốp gương chiếu hậu sơn đèn Piano. Cản trước sau và ốp hông cùng màu thân xe. Đèn sương mù sau LED. Cánh gió đuôi xe sơn đen Piano. Ăng-ten vây cá sơn đen Piano. La-zăng hợp kim 19 inch Phiên bản e:HEV RS 4WD bổ sung các tính năng nội thất như: Màn hình hiển thị kính lái HUD. Hệ thống âm thanh 12 loa BOSE. Hệ thống định vị dẫn đường GPS với dữ liệu bản đồ có sẵn Tất cả phiên bản Honda CR-V thế hệ 6 đều trang bị Hệ thống an toàn chủ động Honda SENSING bao gồm 6 tính năng: Hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CBMS). Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS). Giảm thiểu lệch làn và Cảnh báo chệch làn đường (RDM with LDW). Điều khiển hành trình thích ứng hỗ trợ dải tốc độ thấp (ACC with LSF) Đèn pha tự động (AHB). Riêng phiên bản RS cao cấp nhất trang bị đèn pha thích ứng thông minh (ADB). Cảnh báo phương tiện phía trước di chuyển (LCDN). Ngoài ra, trang bị an toàn trên Honda CR-V thế hệ 6 còn bao gồm: Hệ thống hỗ trợ đổ đèo HDC, Đèn chiếu góc chủ động ACL, Camera quan sát làn đường LaneWatch, Cảnh báo người lái mất tập trung.Honda CR-V 2023 tại Việt Nam dự kiến sẽ ra mắt trong Quý III/2023 này. Mẫu xe này thậm chí đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp với cả 2 loại động cơ là 1.5L Turbo và hybrid. Video: Honda CR-V 2023 thế hệ mới đã nhận cọc tại Việt Nam.

