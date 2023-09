Honda CR-V 2024 lộ diện, chờ ngày ra mắt Việt Nam

Mới đây, trên MXH đã xuất hiện đoạn video quay lại cảnh chiếc Honda CR-V 2024 thế hệ mới chạy trên đường phố Việt Nam. Đoạn video này được quay ở khu vực cầu Thủ Thiêm, Tp. HCM. Qua đoạn video, có thể thấy chiếc Honda CR-V thế hệ mới không hề được ngụy trang hay che chắn. Điều này cũng không có gì lạ vì theo dự kiến, mẫu SUV cỡ C nhà Honda sẽ chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm nay, cụ thể là tháng 11/2023. Hiện các đại lý chính hãng của thương hiệu Honda ở Việt Nam cũng đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu xe này. Hiện chưa có nhiều thông tin liên quan đến trang bị của Honda CR-V 2024 ở Việt Nam. Tuy nhiên, theo một số nguồn tin, xe sẽ có cả phiên bản máy xăng và hybrid. Đây là lần đầu tiên Honda CR-V Hybrid được bán ở thị trường Việt Nam. Ở phiên bản máy xăng, xe dùng động cơ 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 242 Nm như cũ. Động cơ này đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp CVT. Trong khi đó, ở phiên bản hybrid, xe được trang bị hệ truyền động e:HEV bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và 2 mô-tơ điện, tạo ra công suất tổng cộng 204 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 271 Nm. Bên cạnh động cơ, Honda CR-V 2024 còn thay đổi cả kích thước và thiết kế. Cụ thể, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.694 x 1.864 x 1.689 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 68 mm, rộng hơn 10 mm và chiều dài cơ sở tăng 40 mm. Bên trong Honda CR-V thế hệ mới ở Việt Nam có thể vẫn là không gian nội thất 7 chỗ như phiên bản cũ. Trong khi đó, tại Thái Lan và Philippines, xe có cả phiên bản 5 chỗ ngồi. Tương tự ngoại thất, nội thất của CR-V cũng được thổi làn gió mới với thiết kế khá giống những mẫu xe cùng thương hiệu như Civic hay HR-V. Nhiều khả năng xe sẽ có bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình thông tin giải trí 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, tính năng điều khiển bằng giọng nói, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, s ạc điện thoại không dây, cổng USB Type A/Type C và điều hòa tự động 2 vùng. Honda CR-V 2024 tại Việt Nam có thể sẽ được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing tiêu chuẩn, bao gồm hệ thống phanh giảm thiểu va chạm CMBS, hỗ trợ giữ làn đường LKAS, cảnh báo/kiểm soát khi xe lệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở dải tốc độ thấp, điều chỉnh đèn pha tự động và cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành... Ngoại hình xe với lưới tản nhiệt lục giác cỡ lớn sơn màu đen bóng, đèn pha LED thanh mảnh, dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ tuần tự, đèn sương mù LED, vành 18 inch hoặc 19 inch, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama chỉnh điện, anten vây cá mập, cụm đèn hậu hình chữ "L", 2 đầu ống xả giả bằng thép không gỉ và cửa cốp đóng/mở chỉnh điện...Giá xe Honda CR-V 2024 tại Việt Nam vẫn còn là ẩn số. Tuy nhiên, sẽ không ngạc nhiên nếu xe tăng giá so với mức 998 triệu đến 1,118 tỷ đồng hiện tại. Xe sẽ tiếp tục được lắp ráp trong nước như đời cũ. Video: Honda CR-V thế hệ mới về Việt Nam trang bị những gì?

