Honda CR-V 2023 từ 979 triệu đồng tại Thái Lan, chờ ngày về Việt Nam

Triển lãm Bangkok International Motor Show 2023 đã chính thức khai mạc tại Thái Lan. Trong sự kiện này, hãng Honda đã vén màn thế hệ mới của dòng xe CR-V. Thái Lan chính là thị trường đầu tiên trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đón nhận Honda CR-V thế hệ thứ 6. Tại thị trường Thái Lan, mẫu SUV cỡ C này có tổng cộng 5 phiên bản, bao gồm E, ES 4WD, EL 4WD, e:HEV ES và e:HEV RS 4WD. Đây là lần đầu tiên mẫu xe này có phiên bản RS, tương tự những người anh em như Civic, HR-V và WR-V. Giá xe Honda CR-V 2023 ở thị trường Thái Lan dao động từ 1,419 - 1,729 triệu Baht (khoảng 979 triệu đến 1,193 tỷ đồng). Trong số đó, có 4 phiên bản 5 chỗ ngồi là E, ES 4WD, e:HEV ES và e:HEV RS 4WD. Riêng phiên bản EL 4WD được trang bị nội thất 7 chỗ ngồi. Ở thế hệ mới, mẫu SUV cỡ C này đã được nâng tiêu chuẩn lên một tầm cao mới với thiết kế thể thao, cứng cáp hơn và trang bị tốt hơn. Có thể thấy rõ điều này qua khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt mới, đi kèm mắt lưới màu đen bóng. Ở bản E tiêu chuẩn, lưới tản nhiệt sẽ được trang trí bằng các chi tiết mạ crôm. Nối liền với lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED thanh mảnh và sắc sảo hơn trước, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ tuần tự. Thêm vào đó là cản trước mới với hốc gió trung tâm rộng và khe gió hình chữ "L" ở hai góc. Ngoài ra, Honda CR-V 2023 còn được trang bị đèn sương mù trước dạng LED. Điểm nhấn ở khu vực sườn xe là bộ vành hợp kim 18 inch với thiết kế đa chấu và sơn 1 màu. Trên nóc là cửa sổ trời toàn cảnh Panorama chỉnh điện và anten vây cá mập. Trong khi đó, ở phía sau, mẫu SUV cỡ C này được bổ sung cụm đèn hậu hình chữ "L" mới, kéo dài lên đến cánh gió mui. Bên trong đèn hậu là tạo hình chữ "L", gợi liên tưởng đến đối thủ Mazda CX-5. Bên dưới là cản sau đi kèm bộ khuếch tán gió, đèn phản quang nhỏ gọn và 2 đầu ống xả giả bằng thép không gỉ. Xe còn có cửa cốp đóng/mở chỉnh điện rảnh tay với tính năng tự động khóa khi người lái rời đi. Ở bản e:HEV RS 4WD cao cấp nhất, Honda CR-V 2023 mới trông thể thao hơn nhờ logo màu đỏ trên lưới tản nhiệt/cửa cốp, ốp gương chiếu hậu/bệ cửa/anten vây cá/vành hợp kim 19 inch màu đen bóng và cản trước/cản sau/cánh gió mui sơn cùng màu thân xe. Ngoài ra, bản cao cấp nhất còn có thêm đèn sương mù LED phía sau. Bước sang thế hệ mới, Honda CR-V 2023 sở hữu chiều dài 4.694 mm, chiều rộng 1.864 mm, chiều cao 1.689 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 68 mm, rộng hơn 10 mm và chiều dài cơ sở tăng 40 mm. Sự thay đổi này mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn cho xe. Không chỉ rộng hơn, nội thất của mẫu SUV cỡ C này còn gây ấn tượng với chất liệu cao cấp hơn và thiết kế đa dụng. Như đã nhắc ở trên, tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này có cả nội thất 5 chỗ lẫn 7 chỗ ngồi. Trong đó, hàng ghế thứ hai có thể trượt lên/xuống và gập 60:40. Hàng ghế thứ ba và ghế phụ lái cũng có thể gập xuống để tăng khả năng chở đồ. Bên trong Honda CR-V 2023 phiên bản e:HEV RS 4WD cao cấp nhất là không gian nội thất bọc da màu đen với chỉ khâu màu đỏ ở vô lăng, cần số và ghế. Bên cạnh đó là bàn đạp bằng kim loại cùng những chi tiết ốp nội thất bằng nhôm và màu đen bóng. Những trang bị đáng chú ý của Honda CR-V 2023 ở thị trường Thái Lan bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình thông tin giải trí 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều khiển bằng giọng nói, hệ thống định vị mới, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, sạc điện thoại không dây và 4 cổng USB Type A/Type C. Tiếp đến là ghế lái nhớ vị trí, hệ thống đèn viền nội thất ở nhiều vị trí lần đầu tiên có trên Honda CR-V, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng với lọc không khí Plasmacluster, cửa gió dành cho 2 hàng ghế sau và đèn LED đọc sách bật/tắt cảm ứng. Điểm nhấn nữa của Honda CR-V 2023 ở thị trường Thái Lan chính là trang bị an toàn. Theo đó, mọi phiên bản của xe đều được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing, bao gồm những tính năng như phanh giảm thiểu va chạm CMBS, hỗ trợ giữ làn đường LKAS, cảnh báo/kiểm soát khi xe lệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở dải tốc độ thấp, điều chỉnh đèn pha tự động và cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành. Chưa hết, mẫu SUV cỡ C này còn có camera lùi đa góc mới, 4 cảm biến đỗ xe trước/sau, hệ thống hỗ trợ xuống dốc, hệ thống cảnh báo điểm mù khi chuyển làn (Honda LaneWatch), cảnh báo khi người lái mất tập trung và giảm tốc bằng lẫy chuyển số trên vô lăng. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Honda CR-V 2023 ở thị trường Thái Lan là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng VTEC Turbo 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 242 Nm tại dải tua máy 1.700 - 5.000 vòng/phút. Động cơ này đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp CVT, tiêu thụ lượng xăng trung bình 14,3 km/lít (khoảng 6,99 lít/100 km). Thứ hai là hệ truyền động hybrid có tên e:HEV, bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và 2 mô-tơ điện. Nhờ đó, Honda CR-V e:HEV 2023 sở hữu công suất tổng cộng 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 271 Nm. Phiên bản e:HEV sẽ có 3 chế độ lái là Sport, Normal và Econ. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này sẽ dùng hệ dẫn động cầu trước hoặc hệ dẫn động 4 bánh 4WD, tùy phiên bản. Khi mua Honda CR-V 2023, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 6 màu sơn là xanh đậm Canyon River Blue, đỏ Ignite Red, trắng White Platinum, xám Meteoroid Gray, bạc Lunar Silver và đen Crystal Black. Sau Thái Lan, Honda CR-V thế hệ mới có thể sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam hay Indonesia. Trong thời gian qua, mẫu xe này đã liên tục được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và Indonesia. Video: Honda CR-V 2023 chốt giá từ 986 triệu tại Thái Lan.

Triển lãm Bangkok International Motor Show 2023 đã chính thức khai mạc tại Thái Lan. Trong sự kiện này, hãng Honda đã vén màn thế hệ mới của dòng xe CR-V. Thái Lan chính là thị trường đầu tiên trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đón nhận Honda CR-V thế hệ thứ 6. Tại thị trường Thái Lan, mẫu SUV cỡ C này có tổng cộng 5 phiên bản, bao gồm E, ES 4WD, EL 4WD, e:HEV ES và e:HEV RS 4WD. Đây là lần đầu tiên mẫu xe này có phiên bản RS, tương tự những người anh em như Civic, HR-V và WR-V. Giá xe Honda CR-V 2023 ở thị trường Thái Lan dao động từ 1,419 - 1,729 triệu Baht (khoảng 979 triệu đến 1,193 tỷ đồng). Trong số đó, có 4 phiên bản 5 chỗ ngồi là E, ES 4WD, e:HEV ES và e:HEV RS 4WD. Riêng phiên bản EL 4WD được trang bị nội thất 7 chỗ ngồi. Ở thế hệ mới, mẫu SUV cỡ C này đã được nâng tiêu chuẩn lên một tầm cao mới với thiết kế thể thao, cứng cáp hơn và trang bị tốt hơn. Có thể thấy rõ điều này qua khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt mới, đi kèm mắt lưới màu đen bóng. Ở bản E tiêu chuẩn, lưới tản nhiệt sẽ được trang trí bằng các chi tiết mạ crôm. Nối liền với lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED thanh mảnh và sắc sảo hơn trước, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày kiêm đèn báo rẽ tuần tự. Thêm vào đó là cản trước mới với hốc gió trung tâm rộng và khe gió hình chữ "L" ở hai góc. Ngoài ra, Honda CR-V 2023 còn được trang bị đèn sương mù trước dạng LED. Điểm nhấn ở khu vực sườn xe là bộ vành hợp kim 18 inch với thiết kế đa chấu và sơn 1 màu. Trên nóc là cửa sổ trời toàn cảnh Panorama chỉnh điện và anten vây cá mập. Trong khi đó, ở phía sau, mẫu SUV cỡ C này được bổ sung cụm đèn hậu hình chữ "L" mới, kéo dài lên đến cánh gió mui. Bên trong đèn hậu là tạo hình chữ "L", gợi liên tưởng đến đối thủ Mazda CX-5. Bên dưới là cản sau đi kèm bộ khuếch tán gió, đèn phản quang nhỏ gọn và 2 đầu ống xả giả bằng thép không gỉ. Xe còn có cửa cốp đóng/mở chỉnh điện rảnh tay với tính năng tự động khóa khi người lái rời đi. Ở bản e:HEV RS 4WD cao cấp nhất, Honda CR-V 2023 mới trông thể thao hơn nhờ logo màu đỏ trên lưới tản nhiệt/cửa cốp, ốp gương chiếu hậu/bệ cửa/anten vây cá/vành hợp kim 19 inch màu đen bóng và cản trước/cản sau/cánh gió mui sơn cùng màu thân xe. Ngoài ra, bản cao cấp nhất còn có thêm đèn sương mù LED phía sau. Bước sang thế hệ mới, Honda CR-V 2023 sở hữu chiều dài 4.694 mm, chiều rộng 1.864 mm, chiều cao 1.689 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 68 mm, rộng hơn 10 mm và chiều dài cơ sở tăng 40 mm. Sự thay đổi này mang đến không gian nội thất rộng rãi hơn cho xe. Không chỉ rộng hơn, nội thất của mẫu SUV cỡ C này còn gây ấn tượng với chất liệu cao cấp hơn và thiết kế đa dụng. Như đã nhắc ở trên, tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này có cả nội thất 5 chỗ lẫn 7 chỗ ngồi. Trong đó, hàng ghế thứ hai có thể trượt lên/xuống và gập 60:40. Hàng ghế thứ ba và ghế phụ lái cũng có thể gập xuống để tăng khả năng chở đồ. Bên trong Honda CR-V 2023 phiên bản e:HEV RS 4WD cao cấp nhất là không gian nội thất bọc da màu đen với chỉ khâu màu đỏ ở vô lăng, cần số và ghế. Bên cạnh đó là bàn đạp bằng kim loại cùng những chi tiết ốp nội thất bằng nhôm và màu đen bóng. Những trang bị đáng chú ý của Honda CR-V 2023 ở thị trường Thái Lan bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình thông tin giải trí 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều khiển bằng giọng nói, hệ thống định vị mới, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, sạc điện thoại không dây và 4 cổng USB Type A/Type C. Tiếp đến là ghế lái nhớ vị trí, hệ thống đèn viền nội thất ở nhiều vị trí lần đầu tiên có trên Honda CR-V, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng với lọc không khí Plasmacluster, cửa gió dành cho 2 hàng ghế sau và đèn LED đọc sách bật/tắt cảm ứng. Điểm nhấn nữa của Honda CR-V 2023 ở thị trường Thái Lan chính là trang bị an toàn. Theo đó, mọi phiên bản của xe đều được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing, bao gồm những tính năng như phanh giảm thiểu va chạm CMBS, hỗ trợ giữ làn đường LKAS, cảnh báo/kiểm soát khi xe lệch làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở dải tốc độ thấp, điều chỉnh đèn pha tự động và cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành. Chưa hết, mẫu SUV cỡ C này còn có camera lùi đa góc mới, 4 cảm biến đỗ xe trước/sau, hệ thống hỗ trợ xuống dốc, hệ thống cảnh báo điểm mù khi chuyển làn (Honda LaneWatch), cảnh báo khi người lái mất tập trung và giảm tốc bằng lẫy chuyển số trên vô lăng. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Honda CR-V 2023 ở thị trường Thái Lan là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng VTEC Turbo 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 242 Nm tại dải tua máy 1.700 - 5.000 vòng/phút. Động cơ này đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp CVT, tiêu thụ lượng xăng trung bình 14,3 km/lít (khoảng 6,99 lít/100 km). Thứ hai là hệ truyền động hybrid có tên e:HEV, bao gồm máy xăng Atkinson Cycle 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và 2 mô-tơ điện. Nhờ đó, Honda CR-V e:HEV 2023 sở hữu công suất tổng cộng 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 271 Nm. Phiên bản e:HEV sẽ có 3 chế độ lái là Sport, Normal và Econ. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe này sẽ dùng hệ dẫn động cầu trước hoặc hệ dẫn động 4 bánh 4WD, tùy phiên bản. Khi mua Honda CR-V 2023, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 6 màu sơn là xanh đậm Canyon River Blue, đỏ Ignite Red, trắng White Platinum, xám Meteoroid Gray, bạc Lunar Silver và đen Crystal Black. Sau Thái Lan, Honda CR-V thế hệ mới có thể sẽ tiếp tục ra mắt những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam hay Indonesia. Trong thời gian qua, mẫu xe này đã liên tục được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và Indonesia. Video: Honda CR-V 2023 chốt giá từ 986 triệu tại Thái Lan.