Cận cảnh Honda CR-V Sport-L 2024 mới từ 850 triệu đồng

Honda CR-V 2024 mới đây đã xuất hiện phiên bản tầm trung Sport-L mới nhằm tăng thêm lựa chọn cho khách hàng Bắc Mỹ. Honda CR-V Sport-L 2024 mới có cả phiên bản dẫn động 1 cầu 2WD và 2 cầu AWD. Giá bán tương ứng của 2 bản này là 36.350 USD và 37.850 USD (tương đương từ 850 - 885 triệu đồng), đã bao gồm chi phí vận chuyển, giao xe. Được định vị giữa bản Sport và Sport Touring, mẫu xe SUV Honda CR-V Sport-L 2024 sở hữu khá nhiều trang bị tiêu chuẩn như ghế bọc da, ghế phụ lái chỉnh điện, cửa cốp chỉnh điện, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây 15W,... Ngoài ra, xe còn có hệ thống âm thanh 8 loa, kiểm soát phanh ở tốc độ thấp hay cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau. Bên ngoài, bản Sport-L mới tạo điểm nhấn bằng những chi tiết ngoại thất màu đen bóng, vành hợp kim 18 inch Berlina Black và 2 đầu ống xả hình chữ nhật. Honda cũng đã điều chỉnh giá bán của toàn bộ các phiên bản trong dòng CR-V 2024 ở thị trường Mỹ. Trong đó, bản tăng giá ít nhất là Sport Touring AWD (400 USD). Hai bản tiêu chuẩn là LX 2WD và LX AWD tăng giá mạnh nhất, lên đến 1.090 USD. Những bản còn lại của Honda CR-V 2024 đều tăng giá 950 USD. Với những điều chỉnh giá xe Honda CR-V 2024 ở thị trường Mỹ, xe bán ra từ 29.500 - 39.500 USD (từ 690-924 triệu đồng) và bị đánh giá là khá cao vì bản tiêu chuẩn LX của xe không có cửa sổ trời, ghế sưởi hay điều hòa tự động đa vùng. Thậm chí, Honda CR-V LX 2024 còn chỉ dùng vành thép 17 inch.

Nếu muốn sở hữu một mẫu xe đầy đủ tiện nghi hơn, người dùng có thể lựa chọn các bản khác như EX có giá 32.010 USD (khoảng 785 triệu đồng). Giá của bản EX và các bản khác được điều chỉnh tăng ít hơn so với bản tiêu chuẩn LX, với mức tăng 950 USD. Theo Honda, các phiên bản hybrid hiện chiếm hơn 50% trong tổng doanh số của dòng CR-V ở thị trường Mỹ. Không chỉ mạnh mẽ hơn với công suất tối đa 204 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 335 Nm, hệ truyền động hybrid bao gồm máy xăng 2.0L và 2 mô-tơ điện của Honda CR-V 2024 còn tiết kiệm nhiên liệu hơn động cơ tăng áp 1.5L. Theo tin đồn, Honda CR-V 2024 về Việt Nam sẽ có cả phiên bản hybrid và máy xăng tăng áp, tương tự xe ở Thái Lan. Xe sẽ tiếp tục được lắp ráp tại Việt Nam như thế hệ cũ. Tại Việt Nam, trong tháng 5/2023 vừa qua, người tiêu dùng đã mua 326 chiếc CR-V, tăng 37,5% so với tháng liền trước. Tổng cộng, trong 5 tháng đầu năm nay, đã có 1.495 chiếc Honda CR-V được bán ra tại Việt Nam. Video: Honda CR-V 2023 sắp Việt Nam cạnh tranh Mazda CX-5.

