Honda BR-V 2022 sắp về Việt Nam được đánh giá an toàn cao nhất

Vào hồi giữa tháng 9 vừa qua, Chương trình đánh giá xe mới Đông Nam Á (ASEAN NCAP) đã chính thức công bố kết quả thử nghiệm an toàn của mẫu MPV lai SUV 7 chỗ Honda BR-V thế hệ mới. Theo đó, mẫu xe này đạt 77,02 điểm và được đánh giá an toàn ở mức cao nhất là 5 sao. Những chiếc Honda BR-V 2022 mới tham gia thử nghiệm an toàn của ASEAN NCAP đều được sản xuất tại Indonesia.