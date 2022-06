Honda HR-V 2022 cao nhất 871 triệu đồng chào hàng khách Việt

Honda HR-V 2022 mới vừa chính thức ra mắt thị trường Việt. Mẫu xe có sự “lột xác” về ngoại hình, đi kèm hàng loạt trang bị cùng nhiều nâng cấp đáng chú ý. Theo công bố, Honda HR-V 2022 sẽ phân phối tại thị trường Việt Nam với 2 phiên bản là L và RS mới, loại bỏ phiên bản G. Mẫu xe mới này sẽ tiếp tục được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mẫu xe SUV Honda HR-V 2022 thế hệ thứ 2 mới ra mắt này được đánh giá là lần thay đổi toàn diện. Những đường nét thể thao của thế hệ trước đã được giảm bớt, thay vào đó thân xe thiết kế dài hơn, rộng hơn. Đồng thời, phong cách có phần hiền lành và sang trọng hơn. Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao) của xe lần lượt là 4.385 x 1.790 x 1.590 mm, chiều dài cơ sở 2.610 mm. Như vậy, so với đời cũ, chiều dài xe nay đã được tăng thêm 51 mm, rộng hơn 18 mm nhưng thấp hơn 15 mm. Còn chiều dài cơ sở không có sự thay đổi. So với các đối thủ, Honda R-V 2022 có chiều dài tốt hơn các mẫu SUV hạng B như Mazda CX-3 (4.275 mm) hay Kia Sonet (4.385 mm). Xe được trang bị cụm đèn pha full-LED trên cả 2 phiên bản. Tuy nhiên, trên phiên bản HR-V L sẽ trang bị mâm xe 17 inch, lưới tản nhiệt dạng thanh nan ngang. Trên phiên bản RS, xe được trang bị mâm xe 18 inch sơn đen, lưới tản nhiệt họa tiết dạng ánh sao kèm logo đính kèm giúp người dùng phân biệt. Nội thất xe tạo điểm nhấn với màn hình cảm ứng 8 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth, USB, Android Auto và Apple CarPlay. Mẫu xe mới này cũng được trang bị dàn âm thanh 6 loa, hệ thống đèn viền nội thất, cổng sạc USB cho hàng ghế sau hay cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau,… Về vận hành, Honda HR-V 2022 có động cơ mới chuyển từ 1.8L thành tăng áp 1.5L. Nhờ đó có thể sản sinh công suất 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số vô cấp CVT. Đi kèm với đó là 3 chế độ lái Normal, Eco và Sport.Honda cho biết động cơ mới giúp xe tăng tốc tốt hơn 1,5 lần so với đời cũ. Đáng chú ý, hệ thống treo và hệ thống đánh lái trên HR-V 2022 cũng được nâng cấp, hướng tới sự đa dụng hơn so với đời cũ. Cùng với đó là hài hòa giữa tính năng lái thể thao và không gian rộng rãi hơn. Honda HR-V hoàn toàn mới là mẫu xe Honda thứ 2 tại Việt Nam được trang bị hệ thống kết nối viễn thông ưu việt Honda CONNECT (bản RS). Khi cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh có thể điều khiển xe từ xa, cập nhật các tình trạng về xe, nhắc nhở lịch trình bảo dưỡng, thông tin hành trình xe… Công nghệ an toàn Honda SENSING là trang bị tiêu chuẩn trên HR-V 2022. Hệ thống này bao gồm các tính năng như: Hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp hạn chế va chạm, Cruise Control thông minh hỗ trợ bám đuôi xe trước ở tốc độ thấp, đèn pha thông minh, cảnh báo chệch làn…Giá xe Honda HR-V 2022 tại Việt Nam được niêm yết lần lượt là 826 triệu đồng cho phiên bản L, 871 triệu đồng cho phiên bản RS. Mỗi phiên bản đều có 3 màu đặc biệt, giá bán đắt hơn 5 triệu đồng. Video: Honda HR-V 2022 giá 871 triệu vừa ra mắt Việt Nam.

