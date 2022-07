Cận cảnh Honda CR-V 2023 thế hệ mới, "đối thủ" Kia Sorento

Sau một thời gian dài để người dùng chờ đợi, cuối cùng thì Honda CR-V thế hệ thứ 5 cũng chính thức trình làng tại thị trường Mỹ. Đúng như những hình ảnh rò rỉ trước đó, mẫu SUV bán chạy thứ 2 trên toàn cầu trong năm 2021 sở hữu ngoại hình rắn rỏi và phức tạp hơn, cộng thêm hệ truyền động hybrid tiên tiến hơn, chẳng khác nào "hổ mọc thêm cánh". Vì người anh em HR-V đã tăng kích thước đáng kể so với thế hệ cũ nên Honda CR-V 2023 cũng được áp dụng công thức tương tự để đảm bảo khoảng cách giữa 2 mẫu xe này. Xe sở hữu chiều dài 4.694 mm, chiều rộng 1.864 mm, chiều cao 1.689 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 68 mm, rộng hơn 10 mm và chiều dài cơ sở tăng 40 mm. So với Honda HR-V, CR-V thế hệ mới dài hơn 126 mm, rộng hơn 24 mm, cao hơn từ 68 - 79 mm (tùy phiên bản) và chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 45 mm. Không chỉ tăng kích thước, Honda CR-V 2023 còn được áp dụng phong cách thiết kế ngoại thất giống những mẫu xe cùng thương hiệu như Ridgeline và Passport TrailSport. Có thể thấy rõ điều này ở khu vực đầu xe với thiết kế táo bạo hơn trước. Trên đầu xe, Honda CR-V 2023 được trang bị lưới tản nhiệt hình lục giác mới với thiết kế thẳng đứng hơn và đi kèm mắt lưới tổ ong sơn màu đen. Ngay cả viền bao quanh lưới tản nhiệt cũng được sơn màu đen bóng. Ngoài ra, nẹp màu đen trên đỉnh lưới tản nhiệt còn kéo dài sang hai bên khiến cụm đèn pha và dải đèn LED định vị ban ngày bị tách riêng với nhau. So với thế hệ cũ, cụm đèn pha LED tiêu chuẩn của xe có thiết kế hẹp hơn. Tiếp đến là cản trước mới, tích hợp hốc gió trung tâm rộng và khe gió hình chữ "L" ở hai góc đầu xe. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ thấy gương chiếu hậu đã được chuyển xuống cửa trước nhằm tăng tầm nhìn cho người lái. Bên cạnh đó là bộ vành 18 inch với thiết kế 10 chấu tiêu chuẩn. Đằng sau, Honda CR-V 2023 được bổ sung đèn hậu LED nằm dọc, kéo dài lên cánh gió mui. Bên trong đèn hậu là tạo hình chữ "L" mới, gợi liên tưởng đến Mazda CX-5 2022. Ngoài ra, xe còn có cửa cốp mới và ống xả giấu kín dưới cản sau. Ở hai bản Sport và Sport Touring cao cấp, xe sẽ có thêm mắt lưới tản nhiệt cỡ lớn hơn cũng như khe gió nằm dọc ở hai bên hốc gió trung tâm. Bản Sport sẽ dùng vành 18 inch màu đen Berlina Black trong khi bản Sport Touring được trang bị vành 19 inch 5 chấu. Cuối cùng là 2 đầu ống xả hình chữ nhật mạ crôm chỉ dành cho 2 bản này. Cách đây không lâu, hãng Honda đã tung ra hình ảnh nội thất của CR-V thế hệ mới. Do đó, thiết kế bên trong mẫu SUV hạng C này không còn khiến người ta cảm thấy bất ngờ nữa. Bên trong mẫu xe này là không gian nội thất có thiết kế khá giống với Honda Civic và HR-V thế hệ mới. Điều này được thể hiện qua những chi tiết nội thất như vô lăng 3 chấu, bảng đồng hồ và màn hình thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp-lô. Ở những bản thấp, xe sẽ được trang bị nội thất bọc nỉ phối đen - xám, đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 7 inch và màn hình thông tin giải trí 7 inch, đi kèm núm xoay chỉnh âm lượng. Trong khi đó, bản cao cấp hơn sẽ dùng màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Nội thất bọc da, sạc điện thoại thông minh không dây 15W và hệ thống âm thanh Bose 12 loa cũng chỉ dành cho bản cao cấp. Theo hãng Honda, CR-V 2023 là mẫu xe có ngăn chứa đồ ở cụm điều khiển trung tâm rộng nhất trong phân khúc. Ngay cả hàng ghế sau của xe cũng rộng rãi hơn trước nhờ chiều dài cơ sở tăng lên. Phía sau hàng ghế thứ hai là khoang hành lý có thể tích 745 lít. Nếu ghế sau gập xuống, con số này sẽ tăng lên 2.166 lít. Bước sang thế hệ mới, Honda CR-V 2023 được nâng cấp đáng kể về mặt trang bị an toàn. Theo đó, xe có gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing với camera góc rộng 90 độ mới và radar sóng milimet 120 độ. Những tính năng an toàn nổi bật của xe bao gồm hệ thống phát hiện điểm mù, hệ thống hỗ trợ lái xe khi tắc đường, phanh ở tốc độ thấp, nhận biết biển báo giao thông, hỗ trợ giữ làn đường và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng. Tại thị trường Mỹ, Honda CR-V 2023 có 4 bản trang bị, bao gồm E, EX-L, Sport và Sport Touring cùng 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 243 Nm tại dải tua máy 1.700 - 5.000 vòng/phút như cũ dành cho 2 bản thấp. Động cơ này đồng hành với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh AWD. Trong khi đó, 2 bản cao cấp dùng động cơ hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 2.0L nâng cấp và 2 mô-tơ điện. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Riêng bản Sport Touring sẽ chỉ dùng hệ dẫn động AWD. Đáng tiếc là hiện giá xe Honda CR-V 2023 vẫn chưa được công bố. Video: Giới thiệu chi tiết Honda CR-V 2023 thế hệ mới.

