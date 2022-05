Chi tiết Honda Air Blade 2023 tại Việt Nam, cao nhất 57,19 triệu đồng

Sau những hình ảnh và video "nhá hàng", mới đây Honda Việt Nam (HVN) đã chính thức cho ra mắt Honda Air Blade 2023 mới. Đây cũng là thế hệ thứ 6 của dòng xe tay ga Air Blade tại Việt Nam nhưng được thay đổi với 2 phiên bản là 125 và 160cc. Kế thừa tinh thần “Kiểu dáng thể thao năng động & hiện đại” từ các phiên bản tiền nhiệm, mẫu xe ga Honda Air Blade 2023 được HVN trau chuốt tỉ mỉ với phần khung xe đã được tinh chỉnh. Thiết kế từ phần trung tâm đến đuôi xe được tinh chỉnh lại nhằm đem đến một diện mạo hầm hố hơn. Air Blade duy trì được kiểu dáng mạnh mẽ trong khi kích thước thân xe mang nét “thanh thoát và nhỏ gọn”. Sự gọn gàng trong diện mạo chắc chắn sẽ làm người sử dụng hài lòng khi di chuyển trong khu vực nội đô đông đúc hay điều kiện đường nhỏ hẹp. Honda Air Blade 160cc/125cc mới đều sử dụng động cơ eSP+, 4 van được thiết kế với hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI 4 kỳ, xy lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3 thiết kế nhỏ gọn, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến bậc nhất. Mức công suất phiên bản Honda Air Blade 2023 mới sở hữu cũng vượt trội hơn so với những phiên bản tiền nhiệm nhờ áp dụng hệ thống 4 van thế hệ mới, với đường kính van được mở rộng, giúp tăng hiệu suất nạp của hỗn hợp nhiên liệu và không khí, cùng với hiệu suất xả của khí đốt. Đồng thời, việc làm ngắn hành trình van cũng giúp giảm lực cản do ma sát trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, động cơ còn được trang bị hệ thống tăng xích cam thủy lực. Lực tì ổn định từ hệ thống tăng thủy lực giúp cho xích cam luôn duy trì được trạng thái hoạt động tốt nhất. Điều này giúp giảm ma sát, tiếng ồn và độ rung khi động cơ phải hoạt động ở cường độ cao, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Bên cạnh việc nâng cao công suất, cả hai mẫu xe đều được áp dụng bộ giảm thanh và làm sạch không khí chuyên dụng bên trong ống xả để tối ưu hóa hiệu suất tiêu hao nhiên liệu. Thêm vào đó là hệ thống ngắt động cơ tạm thời - idling stop, giúp giảm tiếng ồn, mức tiêu hao nhiên liệu và nâng cao việc bảo vệ môi trường. Không những nâng cấp động cơ 125cc, Air Blade thế hệ mới còn mang đến cho khách hàng thêm lựa chọn về dung tích động cơ 160cc cùng khả năng vận hành mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ là bạn đồng hành đáng tin cậy cùng khách hàng chinh phục mọi nẻo đường. Theo như kết quả thử nghiệm, với vận tốc 40km/h, động cơ 125cc mới có có thể tăng tốc trong 6.2 giây với khoảng cách 100m (nhanh hơn 0.2 giây so với phiên bản tiền nhiệm). Khả năng leo quãng dốc 50m khi chở người phía sau, dốc nghiêng 10 độ đạt 5.9 giây. Bên cạnh việc sở hữu khối động cơ mạnh mẽ vượt trội, phiên bản Air Blade mới được tích hợp nhiều tiện ích cao cấp như: Cổng sạc USB tiện lợi (Loại A) kèm nắp chống nước cải tiến được trang bị cho cả hai phiên bản Air Blade 160cc/125cc; hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key; hộc đựng đồ cỡ lớn nhờ vào sự cải tiến về cấu trúc khung xe... Mẫu xe ga Honda Air Blade 2023 vẫn sẽ tiếp tục duy trì hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) cho bánh trước trên phiên bản 160cc và phanh kết hợp (CBS) trên phiên bản 125cc. Mức giá xe Honda Air Blade 2023 phiên bản mới tại Việt Nam sẽ từ 42,09 triệu đồng cho phiên bản 125 tiêu chuẩn và 43,29 triệu đồng cho bản 125 đặc biệt. mức giá Honda Air Blade 160 từ 55,99 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 57,19 triệu đồng cho bản đặc biệt. Ngoài ra xe cũng có nhiều phụ kiện kèm theo cho người dùng nâng cấp. Video: Ra mắt Honda Air Blade 2023 tại Việt Nam kèm mức giá bán.

Sau những hình ảnh và video "nhá hàng", mới đây Honda Việt Nam (HVN) đã chính thức cho ra mắt Honda Air Blade 2023 mới. Đây cũng là thế hệ thứ 6 của dòng xe tay ga Air Blade tại Việt Nam nhưng được thay đổi với 2 phiên bản là 125 và 160cc. Kế thừa tinh thần “Kiểu dáng thể thao năng động & hiện đại” từ các phiên bản tiền nhiệm, mẫu xe ga Honda Air Blade 2023 được HVN trau chuốt tỉ mỉ với phần khung xe đã được tinh chỉnh. Thiết kế từ phần trung tâm đến đuôi xe được tinh chỉnh lại nhằm đem đến một diện mạo hầm hố hơn. Air Blade duy trì được kiểu dáng mạnh mẽ trong khi kích thước thân xe mang nét “thanh thoát và nhỏ gọn”. Sự gọn gàng trong diện mạo chắc chắn sẽ làm người sử dụng hài lòng khi di chuyển trong khu vực nội đô đông đúc hay điều kiện đường nhỏ hẹp. Honda Air Blade 160cc/125cc mới đều sử dụng động cơ eSP+, 4 van được thiết kế với hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI 4 kỳ, xy lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 3 thiết kế nhỏ gọn, tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến bậc nhất. Mức công suất phiên bản Honda Air Blade 2023 mới sở hữu cũng vượt trội hơn so với những phiên bản tiền nhiệm nhờ áp dụng hệ thống 4 van thế hệ mới, với đường kính van được mở rộng, giúp tăng hiệu suất nạp của hỗn hợp nhiên liệu và không khí, cùng với hiệu suất xả của khí đốt. Đồng thời, việc làm ngắn hành trình van cũng giúp giảm lực cản do ma sát trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, động cơ còn được trang bị hệ thống tăng xích cam thủy lực. Lực tì ổn định từ hệ thống tăng thủy lực giúp cho xích cam luôn duy trì được trạng thái hoạt động tốt nhất. Điều này giúp giảm ma sát, tiếng ồn và độ rung khi động cơ phải hoạt động ở cường độ cao, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu. Bên cạnh việc nâng cao công suất, cả hai mẫu xe đều được áp dụng bộ giảm thanh và làm sạch không khí chuyên dụng bên trong ống xả để tối ưu hóa hiệu suất tiêu hao nhiên liệu. Thêm vào đó là hệ thống ngắt động cơ tạm thời - idling stop, giúp giảm tiếng ồn, mức tiêu hao nhiên liệu và nâng cao việc bảo vệ môi trường. Không những nâng cấp động cơ 125cc, Air Blade thế hệ mới còn mang đến cho khách hàng thêm lựa chọn về dung tích động cơ 160cc cùng khả năng vận hành mạnh mẽ, hứa hẹn sẽ là bạn đồng hành đáng tin cậy cùng khách hàng chinh phục mọi nẻo đường. Theo như kết quả thử nghiệm, với vận tốc 40km/h, động cơ 125cc mới có có thể tăng tốc trong 6.2 giây với khoảng cách 100m (nhanh hơn 0.2 giây so với phiên bản tiền nhiệm). Khả năng leo quãng dốc 50m khi chở người phía sau, dốc nghiêng 10 độ đạt 5.9 giây. Bên cạnh việc sở hữu khối động cơ mạnh mẽ vượt trội, phiên bản Air Blade mới được tích hợp nhiều tiện ích cao cấp như: Cổng sạc USB tiện lợi (Loại A) kèm nắp chống nước cải tiến được trang bị cho cả hai phiên bản Air Blade 160cc/125cc; hệ thống khóa thông minh Honda SMART Key; hộc đựng đồ cỡ lớn nhờ vào sự cải tiến về cấu trúc khung xe... Mẫu xe ga Honda Air Blade 2023 vẫn sẽ tiếp tục duy trì hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) cho bánh trước trên phiên bản 160cc và phanh kết hợp (CBS) trên phiên bản 125cc. Mức giá xe Honda Air Blade 2023 phiên bản mới tại Việt Nam sẽ từ 42,09 triệu đồng cho phiên bản 125 tiêu chuẩn và 43,29 triệu đồng cho bản 125 đặc biệt. mức giá Honda Air Blade 160 từ 55,99 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và 57,19 triệu đồng cho bản đặc biệt. Ngoài ra xe cũng có nhiều phụ kiện kèm theo cho người dùng nâng cấp. Video: Ra mắt Honda Air Blade 2023 tại Việt Nam kèm mức giá bán.