Hơn 5.100 xe Hyundai đến tay khách Việt tháng 6/2023

Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 6 của thương hiệu Hyundai tại Việt Nam với 1.539 xe đến tay khách hàng, tăng 67,3% so với tháng trước đó. Hai vị trí tiếp theo có sự đổi chỗ so với tháng 5 khi Hyundai Grand i10 vươn lên đứng ở vị trí thứ hai với 712 xe bán ra, tăng 74,9% còn Hyundai Creta với 655 xe đứng ở vị trí thứ ba, tăng 31,5% so với tháng trước.

TC GROUP vừa thông báo kết quả bán hàng tháng 6/2023 với doanh số đạt 5.108 xe Hyundai các loại, tăng 42,9% so với tháng 5.

Hyundai SantaFe đứng thứ 4 với doanh số 565 xe, tăng gấp 2 lần so với tháng 5. Tiếp đến là Hyundai Tucson với 412 xe, tăng 2,5 lần so với tháng trước đó. Hyundai Elantra với 272 xe bán ra, tăng 83,8% so với tháng 5. Hyundai Stargazer có sự sụt giảm nhẹ khi chỉ đạt doanh số 230 xe. Các mẫu xe thương mại Hyundai đạt doanh số 723 xe bán ra trong tháng 6/2023.

Tổng kết nửa đầu năm 2023, doanh số các mẫu xe mang thương hiệu Hyundai đạt 28.011 xe, bằng 62% so với cùng kì năm 2022.

Doanh số bán hàng các mẫu xe Hyundai trong tháng 6/2023 (Đơn vị: Xe)