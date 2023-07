Hãng xe Trung Quốc Nio công bố pin ôtô điện chạy gần 1.000 km

Hãng xe Nio Trung Quốc vừa công bố bổ sung tùy chọn pin thể rắn 150 kWh cho mẫu SUV điện ES6. Đây là một bước tiến lớn trong việc phát triển công nghệ pin của thương hiệu xe điện Trung Quốc này. Giám đốc điều hành Nio, ông William Li cho biết pin thể rắn sẽ có sẵn trên Nio ES6 bán tại Trung Quốc bắt đầu từ tháng 7 năm nay.

Tùy chọn pin thể rắn trên xe Nio ES6 có mật độ năng lượng vượt trội so với pin lithium-ion thông thường.

Trong pin thể rắn, chất điện phân rắn – thành phần mang điện tích giữa hai điện cực – được sử dụng thay cho chất điện phân lỏng hoặc gel polyme có trong pin lithium-ion hoặc lithium polymer hiện tại.

Một số công ty đã công bố đầu tư vào công nghệ pin thể rắn vì những ưu điểm của nó so với pin lithium-ion. Cụ thể, với cùng một khối lượng thể tích, pin thể rắn có mật độ năng lượng lớn đồng thời sạc nhanh hơn só với pin lithium-ion thông thường.

Gói pin thể rắn của Nio ES6 có khối lượng 575 kg, nặng hơn 20 kg so với gói pin lithium-ion 100 kWh.

Gói pin thể rắn của Nio ES6 có khối lượng 575 kg, nặng hơn 20 kg so với gói pin lithium-ion 100 kWh. Bên cạnh đó, mật độ năng lượng của gói pin mới là 261 Wh/kg, cao hơn 44,44% so với mức 180 Wh/kg mà gói lithium-ion 100 kWh đang cung cấp. Với cụm pin mới, Nio ES6 lăn bánh đến 930 km/lần sạc đầy.



Đáng chú ý hơn, theo thông tin được WeLion – đơn vị cung cấp pin cho Nio chia sẻ, cụm pin thể rắn trong Nio ES6 có 384 ô pin, cao hơn nhiều so với 96 ô ở trên pin lithium-ion. Mật độ năng lượng của các tế bào pin thể rắn là 360 Wh/kg.



Pin thể rắn có thể trở thành xu hướng chủ đạo trong tương lai khi ngày càng có nhiều nhà sản xuất ôtô đang tìm cách thương mại hóa chúng.

Đây không phải là lần đầu tiên Nio giới thiệu về pin thể rắn. Cụ thể, tại sự kiện Nio Day diễn ra vào tháng 1 năm 2021, nhà sản xuất ôtô Trung Quốc công bố mẫu sedan điện ET7 sử dụng pin thể rắn cho phạm vi hoạt động hơn 1.000 km với một lần sạc đầy.

Gần đây, Toyota tuyên bố họ đã tạo ra một bước đột phá về công nghệ xe điện khi sản xuất thành công loại pin thể rắn có khả năng cung cấp phạm vi di chuyển lên tới 1.200 km sau mỗi lần sạc đầy. Cùng với đó, thời gian sạc được rút ngắn xuống còn 10 phút hoặc ít hơn.