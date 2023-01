Dân Hàn Quốc tăng mua ôtô Kia, giảm tậu xe Hyundai năm 2022

Năm 2022 đã đi qua được gần một tháng và đây cũng là thời điểm các hãng ôtô liên tục công bố kết quả kinh doanh của mình trong năm ngoái. Kia và Hyundai không phải là ngoại lệ.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Hàn Quốc (KAMA), trong năm 2022, người tiêu dùng nước này đã mua tổng cộng 1.395.297 chiếc xe hơi. Con số này không bao gồm kết quả của các thương hiệu ôtô nhập khẩu. Nguyên nhân là bởi tại xứ sở kim chi, ngoài KAMA thì còn có cả Hiệp hội các nhà phân phối và nhập khẩu xe hơi Hàn Quốc (KAIDA). Lượng xe nhập khẩu bán ra tại Hàn Quốc trong năm ngoái ước tính đạt 300.000 chiếc, dẫn đầu bởi thương hiệu Mercedes-Benz. So với năm 2021, doanh số của Hyundai tại thị trường Hàn Quốc giảm 5,2% trong khi Kia lại tăng 1,1%. Như vậy, con số gần 1,36 triệu chiếc ôtô kể trên chỉ bao gồm xe của Hyundai, Kia, GM Korea (Daewoo Motor cũ), Renault Korea (Samsung Motors cũ) và Ssangyong Motors. Trong đó, chỉ riêng Hyundai và Kia đã đóng góp 88% vào kết quả này. Hyundai vẫn là thương hiệu xe ôtô bán chạy nhất Hàn Quốc với kết quả cộng dồn 688.884 xe trong năm 2022, giảm 5,2% so với năm 2021. Trong khi đó, Kia ghi nhận 541.068 xe bán ra tại thị trường nội địa trong năm ngoái, tăng 1,1% so với năm liền trước. Mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Hàn Quốc trong năm ngoái không phải là xe con hay SUV. Thay vào đó, "vua doanh số" lại là mẫu xe tải thương mại Hyundai Porter với 92.411 chiếc bán ra, bao gồm 20.418 chiếc Porter chạy điện. Năm 2022, dân Hàn Quốc tăng mua ôtô Kia, giảm tậu xe Hyundai.

Mẫu xe du lịch bán chạy nhất tại thị trường Hàn Quốc trong năm 2022 là Kia Sorento với 68.902 chiếc. Đây đồng thời cũng là mẫu xe bán chạy thứ 2 ở xứ sở kim chi, chỉ sau Hyundai Porter.

Kết quả trên phần nào phản ánh xu hướng mua sắm ôtô tại Hàn Quốc có chút khác biệt so với những thị trường khác. Ở nhiều thị trường trên thế giới, các mẫu ôtô giá rẻ thường có doanh số cao nhất. Tại thị trường Hàn Quốc thì ngược lại vì Kia Sorento không hẳn là xe giá rẻ. Nguyên nhân là bởi phương tiện công cộng tại Hàn Quốc khá phát triển nên khi mua ôtô cá nhân, người dân nước này thường sẽ chọn xe phù hợp với phong cách sống. Đó là lý do vì sao Kia Sorento bán gấp đôi so với mẫu xe giá rẻ Morning (29.380 xe).

Vị trí thứ 3 tại thị trường ôtô Hàn Quốc thuộc về Hyundai Grandeur với doanh số 67.030 xe. Tương tự Kia Sorento, Hyundai Grandeur không phải là xe giá rẻ. Đây là mẫu sedan cỡ trung tiệm cận xe sang và cao cấp hơn so với Hyundai Sonata.

Đứng thứ 4 tại thị trường ôtô Hàn Quốc trong năm ngoái là Kia Bongo - "anh em song sinh" của Hyundai Porter. Mẫu xe tải thương mại này mang về 64.826 khách hàng cho thương hiệu Kia.

Mẫu xe hoàn thành top 5 ôtô bán chạy nhất tại Hàn Quốc trong năm 2022 là Kia Carnival với 59.058 xe bán ra. Đây cũng là mẫu xe Kia thứ 3 trong top 5, sau Sorento và Bongo. Trong khi đó, thương hiệu Hyundai góp 2 đại diện vào top 5.

Sở dĩ Hyundai bán được nhiều ôtô hơn so với Kia ở thị trường nội địa là nhờ xe thương mại và xe cung cấp cho doanh nghiệp, công ty. Ví dụ như Hyundai Avante (Elantra) và Hyundai Sonata với doanh số lần lượt 58.743 chiếc và 48.308 chiếc chủ yếu đều được mua để làm dàn xe đưa đón của công ty, xe cho thuê hoặc xe taxi. Trong khi đó, Kia Sorento và Carnival lại chủ yếu được khách hàng cá nhân lựa chọn.

Kia Carnival bỏ xa người anh em Hyundai Staria về mặt doanh số. Trong năm ngoái, không ít mẫu xe Hyundai có doanh số thấp hơn những người anh em mang thương hiệu Kia. Ví dụ như Kia Sportage (55.394 xe) - Hyundai Tucson (32.890 xe), Kia Carnival (59.058 xe) - Hyundai Staria (33.459 xe) hay Kia Niro (29.941 xe) - Hyundai Kona (8.388 xe). So với Hyundai, Kia sở hữu hình ảnh thương hiệu khác biệt và tạo cảm giác trẻ trung hơn. Đây có lẽ cũng là một phần lý do khiến các khách hàng cá nhân chọn xe Kia nhiều hơn Hyundai. Doanh số của Kia trên toàn cầu Không chỉ tại thị trường Hàn Quốc mà trên quy mô toàn cầu, doanh số của Kia cũng tăng trưởng dương. Theo đó, trong năm ngoái, thương hiệu Kia bán được tổng cộng 2.903.619 xe cho khách hàng thế giới, tăng 4,6% so với năm 2021 dù phải đối mặt với tình trạng thiếu chip bán dẫn. Trong năm 2022, mẫu xe bán chạy nhất của Kia trên toàn cầu chính là Sportage. Cụ thể, mẫu SUV cỡ C mang về kết quả 452.068 xe cho thương hiệu Kia. Tiếp theo đó là Kia Seltos (310.418 xe) và Sorento (222.570 xe). Chỉ riêng 3 mẫu SUV này đã chiếm 33% trong tổng doanh số của Kia trong năm ngoái.