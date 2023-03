Hyundai Accent tiếp tục lập kỷ lục về doanh số trong tháng 2/2023

Hyundai Accent tại Việt Nam tiếp tục là mẫu xe có doanh số tốt nhất tháng 2 của TC GROUP với 1.564 xe đến tay khách hàng, tăng trưởng 52,7% so với tháng 1. Xếp ở vị trí thứ 2 là Hyundai Creta với 1.027 xe bán ra, tăng trưởng 75,5% so với tháng 1. Hyundai Grand i10 đứng ở vị trí thứ 3 với kết quả bán hàng khả quan, đạt 949 xe, tăng 50,1% so với tháng bán hàng trước đó. Xếp ở vị trí tiếp theo về doanh số trong tháng 2 gồm Hyundai SantaFe với doanh số 511 xe, tăng trưởng 58,2% so với tháng trước. Tiếp đến là mẫu xe MPV Hyundai Stargazer với 253 xe, Hyundai Elantra với 250 xe với tỉ lệ tăng trưởng lần lượt đạt 39,1% và 17,2% so với tháng 1. Hyundai Tucson với ghi nhận doanh số tháng 2 đạt 199 xe, sụt giảm 13% so với tháng trước. Các mẫu xe thương mại Hyundai đạt doanh số 714 xe bán ra trong tháng 2, tăng trưởng hơn 2 lần so với tháng 1/2023. Tháng 2/2023 ghi nhận sự tăng trưởng doanh số Hyundai tại Việt Nam đáng khích lệ khi thị trường được ổn định trở lại sau kì nghỉ Tết Nguyên đán. Đây là tiền đề để kỳ vọng vào mức doanh số tăng trưởng cao hơn trong các tháng kinh doanh tiếp theo. Video: Hyundai Accent 2023 thế hệ mới nâng cấp có gì?

