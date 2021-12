Nio ET5 2022 - "đối thủ" Tesla Model 3, chạy hơn 1.000km/lần xạc

Thời gian qua, thương hiệu xe ôtô Trung Quốc Nio chỉ bán những mẫu xe có giá khá cao, dao động từ 350.000 - 600.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,22 - 2,1 tỷ đồng). Điều này khiến thương hiệu Nio khó có doanh số cao. Học theo đối thủ Tesla, thương hiệu này đã quyết định tung ra mẫu xe giá rẻ hơn, đó là ET5, trong sự kiện Nio Day 2021. So với những đối thủ như Tesla Model 3, Xiaopeng P7, ZEEKR 001 và BYD Han, Nio ET5 2022 mới bị coi là "sinh sau, đẻ muộn" hơn. Do đó, hãng Nio phải đảm bảo khả năng cạnh tranh của ET5 bằng một số ưu điểm. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Nio ET5 2022 dao động từ 328.000 - 386.000 Nhân dân tệ (1,14 - 1,35 tỷ đồng) khi chưa được áp dụng chính sách ưu đãi dành cho ô tô điện. Nếu khách hàng chọn cách thuê pin theo tháng thì giá xe sẽ giảm xuống còn 258.000 Nhân dân tệ (903 triệu đồng). Được định vị là sedan chạy điện hạng sang cỡ trung, Nio ET5 2022 sở hữu chiều dài 4.790 mm, chiều rộng 1.960 mm, chiều cao 1.499 mm và chiều dài cơ sở 2.888 mm. So với đối thủ Tesla Model 3, mẫu xe này dài hơn, rộng hơn và thấp hơn. Tương tự các mẫu xe Nio khác, ET5 cũng được thiết kế theo phong cách thể thao. Trong đó, đầu xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế X-Bar đặc trưng của thương hiệu Nio. Xe không hề có lưới tản nhiệt vì là ô tô điện nhưng đi kèm hốc gió trung tâm hình thang. Bên cạnh đó là dải đèn LED định vị thanh mảnh, vuốt về phía sau và ôm lấy nắp ca-pô. Cụm đèn pha chính của xe nằm dưới dải đèn LED định vị ban ngày và sát với khe gió ở hai góc cản trước. Chưa hết, phần đầu xe của Nio ET5 2022 còn được thiết kế vươn về phía trước nhằm tối ưu hiệu suất khí động lực học. Điều này rất quan trọng với ô tô điện vì sẽ giúp kéo dài tuổi thọ của pin. Tương tự Tesla Model 3, Nio ET5 2022 cũng có nóc dốc về phía sau theo phong cách xe coupe. Thêm vào đó là tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe và bộ vành hợp kim có đường kính 19 inch hoặc 20 inch. Ở phía sau, Nio ET5 2022 được trang bị cánh gió vuốt lên trên như đuôi vịt, dải đèn hậu LED thanh mảnh nối liền với nhau và bộ khuếch tán gió bên dưới. Bên trong mẫu ô tô điện Trung Quốc này là không gian nội thất tối giản, được thể hiện qua mặt táp-lô. Xe được trang bị vô lăng vát đáy thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình thông tin giải trí AMOLED 12,8 inch nằm dọc, kéo dài xuống cụm điều khiển trung tâm và nóc bằng kính. Đặc biệt, Nio ET5 2022 còn được trang bị công nghệ thực tế ảo PanoCinema hiện đại. Nguồn cung cấp sức mạnh cho mẫu ô tô điện này là 2 mô-tơ điện nằm trên cầu trước và cầu sau, tạo ra công suất tổng cộng 360 kW (483 mã lực) cùng mô-men xoắn cực đại 700 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 4,3 giây. Mô-tơ điện đi với cụm pin 75 kWh tiêu chuẩn, giúp xe chạy được 550 km. Ngoài ra, xe còn có cụm pin 100 kWh, mang đến phạm vi hoạt động hơn 700 km. Cuối cùng là cụm pin 150 kWh, giúp Nio ET5 2022 chạy được hơn 1.000 km. Điểm nhấn cuối cùng của Nio ET5 2022 là công nghệ hỗ trợ lái tự động NIO Autonomous Driving (NAD). Nếu muốn trang bị hệ thống NAD đầy đủ tính năng, khách hàng Trung Quốc phải đăng ký dùng theo tháng với chi phí 680 Nhân dân tệ (2,4 triệu đồng). Khi mua Nio ET5 2022, khách hàng Trung Quốc có thể chọn 1 trong 9 màu sơn ngoại thất như trắng, xanh dương, vàng, cam, xanh lục, ghi, xám và đen. Bên cạnh đó là 6 màu nội thất cho khách hàng chọn. Video: Giới thiệu Nio ET5 2022 hoàn toàn mới.

