Chiếc Nio ES7 hơn 1,6 tỷ đồng - đối thủ tiềm năng của VinFast VF8

Được thành lập vào năm 2014, Nio hiện là một trong những hãng ôtô điện nổi bật của Trung Quốc. Không chỉ hoạt động tại thị trường nội địa Trung Quốc, Nio còn "vươn cánh tay" ra nước ngoài, cụ thể là châu Âu. Tính đến thời điểm hiện tại, hãng Nio đã có tổng cộng 6 mẫu xe, bao gồm EP9, ES8, ES6, EC6, ET7 và ET5. Mới đây, hãng lại tiếp tục ra mắt một mẫu xe nữa mang tên Nio ES7 2022 mới. Tương tự 2 người anh em ES6 và ES8, Nio ES7 chạy điện cũng thuộc phân khúc SUV. Được định vị giữa ES6 và ES8, Nio ES7 có chiều dài 4.912 mm, chiều rộng 1.987 mm, chiều cao 1.720 mm cùng chiều dài cơ sở 2.960 mm. Với kích thước này, Nio ES7 sẽ là đối thủ tiềm năng của VinFast VF8 khi bán ở thị trường quốc tế. Bên ngoài, ES7 được áp dụng phong cách thiết kế đặc trưng của thương hiệu Nio. Trong đó, phần đầu xe được thiết kế như "mũi cá mập", dốc dần xuống phía dưới. Xe không hề có lưới tản nhiệt và được trang bị hệ thống đèn 2 tầng. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày thanh mảnh nằm phía trên, sát với nắp ca-pô. Bên dưới là cụm đèn pha nằm dọc với vỏ màu đen. Ngoài ra, xe còn có hốc gió trung tâm khá rộng, được bao quanh bằng viền màu đen dày dặn. Viền của hốc gió trung tâm kéo dài sang hai bên, nối liền với vòm bánh vuông vắn và nẹp thân xe. Ngoài ra, trên sườn xe còn có tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe và kính an toàn cách âm. Trong khi đó, nóc của Nio ES7 dốc dần về phía sau như xe coupe, mang đến thiết kế phong cách. Các cột của xe đều được sơn màu đen, tạo hiệu ứng "nóc lơ lửng" cho mẫu ô tô Trung Quốc này. Đằng sau, Nio ES7 được trang bị đèn hậu thanh mảnh và nối liền với nhau, nằm vắt ngang đuôi xe. Cuối cùng là cánh gió mui tích hợp đèn phanh trên cao và nẹp màu đen trên cản sau. Nhờ kích thước khá lớn nên Nio ES7 sở hữu không gian nội thất rộng rãi. Hãng xe Trung Quốc đã dùng cụm từ "phòng khách thứ hai" để miêu tả không gian bên trong mẫu SUV hạng trung này. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của nội thất chính là hệ thống PanoCinema, sử dụng kính thực tế ảo được thiết kế đặc biệt để chiếu màn hình 201 inch ở khoảng cách 6 m để người dùng có thể xem phim ngoài trời. Tiếp đến là bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí AMOLED 12,8 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái và tính năng trợ lý ảo NOMI trên mặt táp-lô, đi kèm "mắt kỹ thuật số". Bên cạnh đó là vô lăng vát đáy thể thao, cụm điều khiển trung tâm ốp gỗ nằm cao, tạo thành vách ngăn giữa 2 ghế trước, hệ thống âm thanh vòm Dolby Atmos và hệ thống đèn viền nội thất 256 màu. Ghế trước của xe có đủ tính năng sưởi ấm, làm mát và massage. Trong khi đó, ghế sau có tính năng sưởi ấm và lưng ghế chỉnh điện, có thể ngửa từ 23 - 31 độ. Khi mua Nio ES7, khách hàng có thể chọn chất liệu da Nappa màu nâu cà phê, không có những hóa chất truyền thống mà tỏa ra mùi thảo mộc độc đáo. Chưa hết, mẫu SUV Trung Quốc này còn hứa hẹn là "bạn đồng hành" lý tưởng cho những ai mê cắm trại. Xe có khả năng kéo 2 tấn và cung cấp điện 3,3 kW để chạy máy pha cà phê, loa xách tay hoặc tủ lạnh nhỏ. Đó là chưa kể đến chế độ Camping Mode, có tác dụng duy trì hoạt động của hệ thống điều hòa để người dùng ngủ qua đêm trong xe. Tiện nghi và thực dụng thôi chưa đủ, Nio ES7 còn an toàn với tổng cộng 33 cảm biến, bao gồm LiDAR phạm vi siêu dài, 7 camera độ phân giải cao 8MP, 4 camera nhạy sáng 3MP, 5 radar sóng milimet và 12 cảm biến siêu âm. Do đó, mẫu xe này hỗ trợ hệ thống lái bán tự động mới nhất của Nio. "Trái tim" của Nio ES7 là 2 mô-tơ điện, tạo ra hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. 2 mô-tơ này có công suất tổng cộng 644 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 3,9 giây ở chế độ lái Sport+. Ngoài ra, xe còn có 3 loại pin khác nhau với dung lượng 75 kWh, 100 kWh và 150 kWh. 3 cụm pin này cho phép xe chạy được 485 km, 620 km và 850 km Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Nio ES7 2022 khởi điểm từ 468.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,638 tỷ đồng) cho phiên bản dùng pin 75 kWh. Con số tương ứng của phiên bản dùng pin 100 kWh là 526.000 Nhân dân tệ (1,841 tỷ đồng). Dự kiến, xe sẽ bắt đầu được giao cho khách hàng vào cuối tháng 8 năm nay. Video: Nio ES7 là mẫu SUV thuần điện hạng trung tại Trung Quốc.

