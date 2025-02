Lý do Toyota Century được ví như “Rolls-Royce Cullinan” của Châu Á?

Kể từ khi ra mắt, Toyota Century hạng sang đã duy trì vị thế hàng đầu của mình khi thường được những khách VIP như: doanh nhân, các nhà lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng và Hoàng gia Nhật Bản sử dụng. Toyota Century thậm chí còn được đánh giá là cao cấp và sang trọng hơn cả Lexus LS hay Mercedes-Benz S-Class. Toyota Century ra mắt thị trường Nhật Bản vào năm 1967. Đây cũng là năm kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Sakichi Toyoda (14/2/1867), người sáng lập ra Toyota Industries. Theo đó, Toyota Century thế hệ đầu tiên được phát triển dựa trên mẫu Crown Eight 1964. Ở thời điểm đó, xe được trang bị động cơ V8 3.0L. Đến năm 1973, xe có thêm động cơ V8 3.4L. Năm 1982, xe tiếp tục được bổ sung động cơ và V8 4.0L. Ngoài thay đổi về động cơ và một số tính năng, hầu như thiết kế của xe vẫn được giữ nguyên trong suốt 30 năm ra mắt. Thế hệ thứ hai của Toyota Century được trình làng vào năm 1997. Dù không thay đổi quá nhiều về thiết kế nhưng động cơ của Toyota Century thế hệ thứ hai đã được cải tiến thành động cơ V12 5.0L. Trước đó, Century chỉ được sản xuất phục vụ riêng cho thị trường Nhật Bản nhưng đến thế hệ thứ hai, xe đã được xuất khẩu và bán chính thức tại Châu Âu và Châu Á (chủ yếu là Trung Quốc và Trung Đông). Năm 2017, Toyota Century thế hệ thứ ba trình làng lại triển lãm Tokyo Motor Show. Thế hệ mới của Century tiếp tục kế thừa phong cách truyền thống của người tiền nhiệm nhưng được nâng cấp nhiều công nghệ hiện đại cùng hàng loạt tính năng an toàn cao cấp. Bản mới này được trang bị hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ V8 5.0L với mô tơ điện cho tổng công suất 406 mã lực, đi kèm với hộp số tự động CTV và hệ dẫn động 4 bánh. Theo Toyota công bố, Century SUV có phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện lên đến 69 km. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình ở chế độ hybrid là 7 lít/100 km. Thời gian sạc đầy cần 3 giờ và 30 phút, với đường điện 200V/30A. Sở dĩ Toyota Century có giá bán đắt đỏ và là biểu tượng cho sự sang trọng là do mỗi chiếc xe đều được chế tạo thủ công, cẩn thận, tỉ mỉ trong từng chi tiết. Quy trình chế tạo ra một chiếc xe Toyota Century phải trải qua 5 bước: dập, thân xe, sơn, lắp ráp và kiểm tra. Mỗi bước đều sẽ được giám sát bởi nhiều người. Những người thợ làm việc trong dây chuyền sản xuất Century cũng đều được các lãnh đạo cấp cao của Toyota lựa chọn nghiêm ngặt. Cũng giống ngoại thất, nội thất của Century cũng được chế tạo tỉ mỉ. Các vật liệu chế tác đều được chọn lọc. Chẳng hạn như, ghế xe được làm từ vải len, bậc lên xuống xe được ốp trang trí bằng đá granit. Mức giá xe SUV Toyota Century bán ra khởi điểm từ 19,6 triệu Yên (khoảng 3,35 tỷ đồng) và đắt nhất lên tới 60 triệu Yên (tương đương 10,26 tỷ đồng). Hiện tại, xe chỉ được bán duy nhất tại thị trường Nhật Bản. Video: Toyota Century SUV thách thức Rolls-Royce Cullinan.

