IM LS6 2024 - SUV điện Trung Quốc sẵn sàng "hạ bệ" Tesla Model Y

IM Motors, 1 thương hiệu con của liên doanh SAIC - Zhangjiang Hi-Tech - Alibaba, mới đây đã lộ diện sắp cho ra mắt thị trường Trung Quốc 1 chiếc SUV coupe thuần điện mang tên gọi IM LS6 2024 mới, đây là sản phẩm hoàn toàn mới của IM Motors và hứa hẹn sẽ mang đến sự lựa chọn thú vị trong phân khúc xe này. Hình ảnh của SUV coupe điện IM LS6 đã lộ diện trên trang thông tin khai báo của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), một số thông tin bên lề cho biết, chiếc xe này dự kiến sẽ ra mắt vào Quý 3 năm nay. IM LS6 sẽ cung cấp 2 cấu hình hệ thống truyền động, cả hai đều được trang bị hệ dẫn động bốn bánh bao gồm các động cơ điện kép. Trong đó, bản tiêu chuẩn sẽ có công suất tối đa của động cơ trước và sau lần lượt là 228 mã lực và 408 mã lực. Trong khi công suất cực đại của động cơ trước và sau trên phiên bản IM LS6 cao cấp sẽ là 268 mã lực và 508 mã lực. Công suất tổng hợp của IM LS6 phiên bản cao cấp lớn hơn so với Tesla Model Y. Để tham khảo, Tesla Model Y có công suất tổng hợp là 479 mã lực. Được định vị là một chiếc SUV coupe, kích thước của IM LS6 lần lượt là 4904/1988/1669mm, chiều dài cơ sở 2950mm, lớn hơn so với NIO ES6. Để tham khảo, kích thước của NIO ES6 là 4854/1995/1703mm và chiều dài cơ sở là 2915mm . Về ngoại hình, đèn hậu của xe thiết kế to bản, phía dưới còn có dải đèn LED thiết kế đối xứng, đằng sau xe có cụm đèn hậu kiểu xuyên suốt. Các chi tiết khác bao gồm tay nắm cửa ẩn và camera trên cột B để tăng phạm vi bao phủ điểm mù. Chiếc xe đi kèm với các nắp đậy tùy chọn trên kính chắn gió phía trước.và 5 bộ vành thiết kế khác nhau. Từ những bức ảnh bị tiết lộ trước đó, IM LS6 được trang bị một nửa vô lăng. Khu vực bảng điều khiển trung tâm hỗ trợ sạc không dây cho điện thoại di động và có hai khay để cốc. Về mặt an toàn, IM LS6 đi kèm với giải pháp ôtô thông minh 3.0 đầy đủ do SAIC tự phát triển, có thể giảm một nửa số lượng bộ điều khiển trong ô tô và một phần ba dây điện, theo SAIC. Ngoài ra, IM LS6 tại Trung Quốc sử dụng pin lithium ternary từ CATL, xe cũng được trang bị hệ thống sạc siêu nhanh 800V nhưng thông số cụ thể chưa được tiết lộ nhưng nếu có thông tin xe chỉ mất 10 phút sạc để chạy 300 km cũng sẽ không có gì quá bất ngờ. Video: Chi tiết xe điện SAIC IM LS7 EV của Trung Quốc.

