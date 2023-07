 Hãng xe Trung Quốc GAC phát minh động cơ chạy bằng amoniac.

Bên cạnh việc phát triển xe điện, nhiều hãng xe cũng đang nỗ lực nghiên cứu các loại động cơ đốt trong sử dụng chất đốt thân thiện môi trường nhằm thay thế nguyên liệu hóa thạch. Mới đây, thương hiệu ôtô Trung Quốc GAC đã giới thiệu loại động cơ chạy bằng amoniac lỏng. Đây là sản phẩm của quá trình hợp tác công nghệ giữa thương hiệu này cùng với Toyota.

"Chúng tôi phát triển động cơ ôtô chạy bằng amoniac như một giải pháp thay thế cho động cơ xăng và các nhiên liệu hóa thạch khác. Đây là động cơ ô tô đầu tiên chạy bằng amoniac. Chúng tôi hy vọng phát minh sẽ là bước ngoặt trong ngành ô tô hiện đại" – Bloomberg dẫn lời đại diện GAC.

Phát minh mới vừa được GAC ra mắt trong buổi giới thiệu công nghệ thường niên của hãng gần đây. Đây là khối động cơ có dung tích 2.0L sản sinh công suất 161 mã lực.

Theo công bố của hãng, lượng khí thải CO2 phát ra từ động cơ amoniac chỉ tương đương 10% lượng xả thải của động cơ xăng tương ứng. Ngoài ra, động cơ này cũng đã khắc phục được nhược điểm xả thải nitơ oxit cao trong quá trình hoạt động.

Amoniac có một nhược điểm lớn là quá trình đốt chậm hơn máy xăng/dầu truyền thống, khiến chúng khó có thể ứng dụng vào phát triển thương mại. Tuy nhiên, GAC cho biết hãng đã tìm ra giải pháp khắc phục điều này.

Tuy nhiên, việc sử dụng amoniac trong xe chở khách vẫn còn nhiều rào cản phải vượt qua. Chất này khá độc hại. Nếu người hít phải amoniac nồng độ cao có thể gây bỏng niêm mạc mũi, cổ họng, suy hô hấp và có thể dẫn đến tử vong. Do đó, một chiếc xe sử dụng amoniac làm nhiên liệu phải đảm bảo độ an toàn cao hơn nhiều so với xe xăng dầu."Chúng tôi hy vọng sẽ sớm đưa công nghệ động cơ ô tô chạy bằng amoniac của mình vào thương mại hóa quy mô lớn" – GAC nhận định.