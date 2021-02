Nissan Qashqai 2021 mới vừa ra mắt có gì hay?

Với doanh số hơn 3 triệu xe tại châu Âu, Qashqai là một trong những mẫu xe quan trọng của Nissan tại lục địa già. Trước những khó khăn hiện nay, Nissan cần một sự thay đổi để vực dậy tình hình kinh doanh. Chiếc Nissan Qashqai 2021 mới thế hệ thứ 3 vừa được vén màn. Đây là mẫu xe thứ 3 được ra mắt của Nissan trong tháng 2, sau Pathfinder và Frontier. Tại thị trường Mỹ, Nissan Qashqai thế hệ mới được biết đến với tên gọi Rogue Sport. Ở thế hệ mới, mẫu SUV cỡ nhỏ có một số thay đổi so với thế hệ trước. Các đường nét của Qashqai được làm cứng cáp hơn. Ở phía trước, mẫu SUV có lưới tản nhiệt V-Motion được mở rộng đôi chút. Bố cục đầu xe được làm đơn giản hơn. Hốc hút gió tích hợp cánh chia gió mô phỏng trên đời cũ được loại bỏ, thay vào đó là hốc gió đặt dọc hầm hố hơn. Đáng chú ý là hệ thống đèn trước của Qashqai có hình dạng boomerang đặc trưng của những mẫu xe Nissan ra mắt trong thời gian gần đây. Cụm đèn này sử dụng công nghệ LED ma trận hiện đại. Tuy nhiên, khả năng cao đèn này là tùy chọn trên bản cao cấp nhất. Trong khi đó, đuôi xe khá đơn giản với cụm đèn hậu LED dạng mảnh trong khi tên xe và logo Nissan đặt ở giữa. Thoáng nhìn, đuôi xe của Qashqai thế hệ mới khá giống với Toyota Corolla Cross. Qashqai 2021 có kích thước to hơn đời cũ. Cụ thể, chiếc SUV dài hơn 35 mm, rộng hơn 32 mm, cao hơn 25 mm và trục cơ sở dài hơn 20 mm so với đời cũ. Lần đầu tiên, Nissan cung cấp cho Qashqai tùy chọn mâm hợp kim 20 inch. Nâng cấp lớn nhất của Qashqai thế hệ thứ 3 nằm ở bên trong xe. Theo Nissan, khoang ca-bin của Qashqai mang đến cảm giác cao cấp và tiện nghi hơn. Hãng xe Nhật đã nâng cấp vật liệu cũng như bố cục nội thất xe. Xe sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số độ phân giải cao kích thước 12,3 inch tương tự các mẫu xe hạng sang. Bảng đồng hồ có thể thay đổi chế độ hiển thị cũng như bổ sung thông tin điều hướng và giải trí để người lái không bị mất tập trung. Ngoài ra, xe còn có màn hình HUD kích thước lớn nhất phân khúc - 10,8 inch. Hệ thống thông tin giải trí gồm màn hình cảm ứng 9 inch, kết nối NissanConnect, Android Auto và Apple CarPlay không dây. Hệ thống phát Wi-Fi trong xe có thể phục vụ 7 thiết bị cùng lúc. Ở thế hệ thứ 3, Qashqai không có động cơ diesel. Bản tiêu chuẩn sẽ đi kèm động cơ hybrid hạng nhẹ 1.3L tăng áp cho ra 2 mức sức mạnh 138 mã lực, mô-men xoắn 240 Nm và 156 mã lực, 260 Nm. Động cơ này đi kèm hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Phiên bản hybrid mạnh hơn của Qashqai sản sinh công suất 187 mã lực và mô-men xoắn 330 Nm. Với thiết lập e-Power, động cơ xăng 1.5L trên bản này chỉ để sạc cho động cơ điện. Mức giá xe Nissan Qashqai 2021 hiện chưa được công bố tại châu Âu. Video: Nissan Qashqai 2021 - Nếu về Việt Nam thì CUV nào đấu lại được.

