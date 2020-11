Giải đua môtô Việt Nam 2020 vòng 3, gay cấn đến nghẹt thở

Honda Việt Nam (HVN) tin tưởng rằng đua xe thể thao đã và đang mang đến cho người dân Việt Nam một bộ môn giải trí hấp dẫn, một môn thể thao tốc độ lành mạnh và chuyên nghiệp. Tiếp đà hoạt động tài trợ tổ chức, HVN tiếp tục tài trợ tổ chức Giải đua môtô Việt Nam 2020 (VMRC). VMRC hướng tới là sân chơi tiêu chuẩn hàng đầu cho các tay đua Việt, thổi bùng ngọn lửa đam mê tốc độ trong trái tim các tín đồ yêu thích bộ môn đua xe thể thao cũng như phát hiện các nhân tố tài năng cho nền đua xe thể thao Việt Nam. VMRC là sân chơi nơi các tay đua được thi đấu theo hình thức cộng điểm các chặng tại các trường đua 2 cua có quy mô lớn và đạt chuẩn dành cho thi đấu chuyên nghiệp như trường đua 2K, trường đua Đại Nam (Bình Dương… Tại chặng đua thứ 3 vừa được diễn ra vào cuối tuần qua tại trường đua 2K Bình Dương trong điều kiện thời tiết khá lý tưởng, các tay đua cũng đã có màn thi đấu phân hạng đầy quyết liệt. Tranh tài tại VMRC 2020 gồm có: 7 VĐV tranh tài hạng mục Vietnam Talent Cup, 12 VĐV tranh tài hạng mục Blade 110cc, 12 VĐV tranh tài hạng mục MSX125cc, 12 VĐV tranh tài hạng mục Winner 150cc, và tại nội dung của CLB là sự tranh tài của 11 VĐV đến từ 7 câu lạc bộ Wave độ Việt Nam. Các VĐV chính thức của mùa giải đều đã được cấp thẻ chứng nhận là hội viên của Liên đoàn Xe đạp Mô tô thể thao Việt Nam. Trong hạng mục dành cho dòng xe NSF 100 đầu tiên, 4 tay đua bám sát nhau, cạnh tranh gay gắt cuộc chiến trở lên vô cùng khốc liệt , lợi thế lúc đầu thuộc về Minh Tú và Wiliam Vinh. Tuy nhiên, với sự bền bỉ kiên trì của mình Nguyễn Tôn Anh Phú xuất vươn lên vị trí dẫn đầu, mặc dù trước đó tay đua này gặp phải sự cố va chạm ngay từ ở những vòng đua đầu. Trong khi đó, dù có lúc vươn lên giành được vị trí số 1 nhưng Minh Tú đã không bảo toàn được lợi thế và để Anh Phú vượt qua, ngậm ngùi cán đích ở vị trí thứ 3. Còn đứng ở vị trí thứ 2 ở hạng mục danh cho dòng xe NSF 100 thuộc về Trương Bảo. Ở hạng mục danh cho dòng xe máy Honda Blade 110, ở chặng 3 tay đua Phan Minh Phụng có khá nhiều lợi thế tìm kiếm thứ hạng cao khi liên tiếp dẫn đầu 2 chặng với điểm số tuyệt đối. Trong những lap đầu tiên, Minh Phụng chịu khá nhiều sức ép khi để Chí Hiếu vượt qua. Tuy nhiên, bằng khả năng và lỗ lực Minh Phụng tiếp tục giữ vững vị trí ngôi đầu hạng Blade 110 với 16 điểm tổng điểm của 3 chặng đua 48 điểm. Còn đứng ở vị trí thứ 2 là Chí Hiếu và ngay sau đó Hoàng Khang về đích ở vị trí thứ 3. Sau sự sôi động của hạng mục Blade 110, đường đua trở nên phân khích hơn với sự xuất hiện của những chiếc Honda MSX125. Tận dụng pole, ngay từ khi xuất phát Đức Thanh đã lao lên chiếm lấy vị trí số 1 và tạo khoảng cách lớn với các tay đua khác. Với khoảng cách khá an toàn, cùng kĩ thuật tốt, thi đấu tự tin, không mắc sai lầm nào Nguyễn Đức Thanh về đích đầu tiên. Trong khi đó, Nguyễn Nhật trường vẫn duy trì được phong độ ổn định giành lấy vị trí thứ 2. Tay đua cán đích thứ 3 là Quốc Hiếu. Hạng mục Honda Winner 150 ngay sau những giây thi đấu đầu tiên, những tay đua Winner 150 khiến trường đua như bùng nổ. Diễn biến của cuộc đấu cũng khiến tất cả phải bất ngờ bởi những màn so kè vô cùng phấn khích. Tay đua xuất phát đầu tiên không phải là người giành lấy ưu thế mà là tay đua xuất phát thứ 2 Tô Hà Đông Nghi, trước đó ở chặng đua thứ 2 sau cuộc va chạm khiến anh không thể tiếp tục thi đấu. Ở chặng đua này, Đông Nghi đã khẳng định phong độ của mình ngay từ những vòng thi đầu tiên đã vượt qua đối thủ và giành vị trí đầu tiên với tổng số 16 điểm. Trong khi đó, Ngọc Nhân và Trường Giang cạnh tranh không khoan nhượng cho vị trí thứ 2, hai tay đua liên tục hoán đổi vị trí, "ăn miếng trả miếng" đầy gat gắt cho đến kết thúc. Người giành chiến thắng là Trường Giang cách biệt với vị trí thứ 3 của Ngọc Nhân chỉ vài giây. Hạng mục UB 130, ngay khi vừa xuất phát các tay đua đã chạy cố gắng hết mình, Minh Sang mặc dù xuất phát sau nhưng đã lao lên chiếm lấy vị trí đầu. Ở những vòng đua cuối cùng cuộc cạnh tranh vô cùng khốc liệt thứ hạng cuộc đua có khá nhiều thay đổi khi Duy Thông bất ngờ tạm giữ ngôi đầu. Tuy nhiên trong khoảng khắc then chốt, Minh Sang không có ý định nhún nhường, quyết giành ngôi đầu, và chiến thắng cuối cùng thuộc về tay đua này. Dường như may mắn không mỉm cười với Duy Thông khi tay đua này có màn trình diễn rất xuất sắc nhưng vẫn không vượt qua được đối thủ và giành vị trí thứ 2, trong khi đó vị trí thứ 3 thuộc về tay đua Hữu Tín. Kết quả Chặng 3 Giải đua xe Mô tô Việt Nam 2020 các hạng mục như sau - Hạng mục NSF 100: Nhất; Nguyễn Tôn Anh Phú (số đeo 10), Nhì; Lưu Trường Bảo (số đeo 9) và Ba là Trần Lê Minh Tú (số đeo 14). Hạng mục Blade 110: Nhất; Phan Minh Phụng (số đeo 26), Nhì; Nguyễn Chí Hiếu (số đeo 31), Ba; Lê Hoàng Khang (số đeo 25). Hạng mục MSX 125: Nhất; Nguyễn Đức Thanh (số đeo 39), Nhì; Nguyễn Nhật Trường (số đeo 41), Ba; Đinh Hoàng Quốc Hiếu (số đeo 45). Hạng mục Winner 150: Nhất; Tô Hà Đông Nghi (số đeo 27), Nhì; Lê Vũ Trường Giang (số đeo 54), Ba; Nguyễn Ngọc Nhân (số đeo 55). Hạng mục UB 130: Nhất; Huỳnh Minh Sang (số đeo 28), Nhì: Bùi Duy Thông (số đeo 95), Ba; Lê Hùng Hữu Tín (số đeo 11). Video: Giải đua môtô Việt Nam 2020.

