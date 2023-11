Giá xe Honda CR-V 2024 quay đầu, giảm hàng chục triệu tại đại lý

Video: Đánh giá Honda CR-V 2024 mới tại Việt Nam.

Honda CR-V thế hệ mới đã có màn ra mắt thị trường ô tô Việt vào cuối tháng 10 vừa qua. Chỉ sau thời gian ngắn "trình làng", những chiếc CR-V 2024 đã bắt đầu nhận ưu đãi hấp dẫn tại đại lý.

Theo khảo sát tại một số đại lý chính hãng tại Hà Nội, giá xe Honda CR-V 2024 tại một số đại lý hiện đang giảm từ 20 - 30 triệu đồng. Cùng với đó, khách hàng còn được tặng thêm gói phụ kiện và bảo hiểm thân vỏ, trị giá từ 30 - 80 triệu đồng, tùy phiên bản cũng như chính sách bán hàng của từng đơn vị.

Chỉ sau thời gian ngắn ra mắt, mẫu xe SUV Honda CR-V 2024 bắt đầu nhận ưu đãi tại đại lý với mức giảm giá từ 20 - 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, chương trình giảm giá Honda CR-V 2024 chỉ áp dụng đối với các bản thuần xăng, gồm G, L và L AWD. Riêng bản e:HEV RS, vẫn còn hiện tượng chênh giá nhẹ, khoảng từ 15 - 20 triệu đồng. Nguyên nhân xuất phát từ thực tế cung chưa đáp ứng đủ cầu.

All New Honda CR-V mở bán tại Việt Nam có tất cả 4 phiên bản cùng giá khuyến nghị từ 1,109 - 1,310 tỷ đồng. Khoảng giá này đang cao hơn hẳn so với các đối thủ cùng phân khúc. Do đó, việc phía đại lý rục rịch giảm giá tìm khách, đặc biệt là giữa bối cảnh làn sóng ưu đãi ngày càng phủ rộng khắp thị trường là điều dễ hiểu.

Bước sang thế hệ thứ 6, Honda CR-V gần như được "thay máu" toàn bộ. Ngay từ thiết kế bên ngoài, vẻ đẹp có phần trung tính trước đây đã hoàn toàn bị loại bỏ. Thay vào đó là một diện mạo trẻ trung, thể thao và mạnh mẽ hơn.

Tuy nhiên, chương trình giảm giá Honda CR-V 2024 c hỉ áp dụng đối với các bản thuần xăng, gồm G, L và L AWD.

Tổng thể xe to lớn, vạm vỡ hơn nhờ gia tăng kích thước chiều dài thêm 68 mm và rộng hơn 11 mm, trục cơ sở cũng kéo dài thêm 41 mm. Những trang bị đáng chú ý ở khu vực ngoại thất có thể kể đến như đèn chiếu sáng LED tự động, đèn vào cua chủ động, xi-nhan LED dạng đuổi, la-zăng 18 inch, lốp 235/60R18.

Nội thất CR-V mới có cả cấu hình 5 chỗ ngồi, trong khi thế hệ cũ chỉ cung cấp duy nhất bản 7 chỗ. Các trang bị tiện nghi cũng đầy ắp và hiện đại hơn với màn hình đồng hồ 10,2 inch, màn hình trung tâm 9 inch, HUD, Apple CarPlay không dây, 12 loa Bose, phanh điện tử, điều hoà tự động 2 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, cốp điện mở rảnh tay, đề nổ từ xa, Honda Connect.

Nội thất CR-V mới có cả cấu hình 5 chỗ ngồi, trong khi thế hệ cũ chỉ cung cấp duy nhất bản 7 chỗ.

Công nghệ an toàn được nâng cấp với loạt tính năng tiên tiến như: Honda Sensing, LaneWatch, cảm biến va chạm trước + sau, hỗ trợ đổ đèo, camera 360 độ, cảnh báo áp suất lốp...

Đặc biệt, Honda CR-V 2024 lần đầu tiên có bản hybrid dành cho người Việt. Phiên bản này nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Động cơ hybrid 2.0L trên xe là sự kết hợp giữa máy xăng và điện cho công suất 204 mã lực. Sức mạnh được truyền đến các bánh trước thông qua hộp số vô cấp.

Cả ba bản của Honda CR-V 2024 đều lắp ráp trong nước và được hưởng ưu đãi phí trước bạ từ Chính phủ.

Ba bản máy xăng còn lại tiếp tục là loại 1.5L tăng áp, công suất 188 mã lực, mô-men xoắn 240 Nm, kết hợp số vô cấp. Điểm mới ở đây là cung cấp thêm cấu hình AWD. Cả ba bản đều lắp ráp trong nước và được hưởng ưu đãi phí trước bạ từ Chính phủ.