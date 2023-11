Lộ diện Mercedes-AMG - sedan thuần điện công suất hơn 1.000 mã lực

Mercedes-AMG đang phát triển và nâng cao mẫu xe thể thao thuần điện độc lập đầu tiên của mình, dự kiến sẽ được ra mắt vào năm 2025. Theo đó, mẫu xe Mercedes-AMG thuần điện mới này sẽ thay thế GT 63 4 cửa Coupe và “đối đầu” với Tesla Model S, Lucid Air, Porsche Taycan và Audi e-tron GT. Dự kiến, xe sẽ có công suất mạnh hơn cả GT 63 SE Performance hybrid hiện tại đạt 831 mã lực. Mercedes-AMG được phát triển từ đầu và sử dụng kiến trúc thuần điện, thuần hiệu suất cao mới được gọi là AMG.EA. Nền tảng này đi kèm mô-tơ truyền động cải tiến mới của Yasa – công ty sản xuất động cơ điện và bộ điều khiển động cơ tới từ Anh. Theo đó, mô-tơ truyền động mới này nhẹ hơn, nhỏ gọn hơn, vận hành hiệu quả hơn và có thông số nổi trội hơn đáng kể loại hiện tại Mercedes đang sử dụng. Hiện Mercedes-AMG .EA chạy điện mới vẫn chưa hé lộ thông số kỹ thuật của mẫu sedan mới nhưng Yasa đã tiết lộ với Autocar rằng, xe sẽ được trang bị một trong những động cơ điện nặng 24 kg của hãng, sản sinh công suất 480 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Khi dùng 2 mô-tơ cho 2 trục, tổng công suất hệ thống sẽ tiến gần tới ngưỡng 1.000 mã lực còn mô-men xoắn dao động quanh mức 1.500 Nm. Bên cạnh đó, xe còn có tùy chọn 3 mô tơ giống Model S Plaid, Air Sapphire với công suất lên tới hơn 1.400 mã lực. Vào năm ngoái, nhà sản xuất ôtô Đức đã mang đến cho thế giới cái nhìn thoáng qua về mẫu sedan thuần điện mới thông qua việc ra mắt chiếc Vision AMG Concept. Theo Autocar, mẫu concept này đóng vai trò như một bản xem trước tiệm cận về thiết kế và kích thước tổng thể của phiên bản sản xuất thương mại. Vision AMG Concept có chiều dài 5.100 mm, dài hơn một chút so với GT 4 cửa Coupe hiện tại và dài hơn 147 mm so với Porsche Taycan. Một yếu tố quan trọng của chiếc sedan mới sẽ là bộ pin. Với mong muốn đảm bảo chiếc xe có độ bám thấp nhất có thể, Mercedes-AMG sẽ dùng bộ pin mỏng dưới sàn, sử dụng cực dương silicon do công ty Sila của Mỹ sản xuất. Robert Lesnik - người đứng đầu bộ phận thiết kế ngoại thất của Mercedes-Benz nói với Autocar rằng mẫu xe điện thay thế GT 4-Door Coupe sẽ không phải là mẫu xe duy nhất được xây dựng trên nền tảng AMG.EA. “Nền tảng AMG.EA cung cấp rất nhiều phạm vi thiết kế thông minh. Chúng tôi có thể đạt được mức giá thấp hơn nhiều so với nền tảng EVA,” Robert Lesnik cho biết. “Chúng tôi không phát triển nền tảng mới chỉ cho một mẫu xe. Vision AMG là một sự khởi đầu. Có thể chắc chắn rằng sẽ có những mẫu xe điện khác dành riêng cho AMG trong tương lai ”. Video: Mercedes-Benz Vision AMG chạy điện chính thức lộ diện.

Mercedes-AMG đang phát triển và nâng cao mẫu xe thể thao thuần điện độc lập đầu tiên của mình, dự kiến sẽ được ra mắt vào năm 2025. Theo đó, mẫu xe Mercedes-AMG thuần điện mới này sẽ thay thế GT 63 4 cửa Coupe và “đối đầu” với Tesla Model S, Lucid Air, Porsche Taycan và Audi e-tron GT. Dự kiến, xe sẽ có công suất mạnh hơn cả GT 63 SE Performance hybrid hiện tại đạt 831 mã lực. Mercedes-AMG được phát triển từ đầu và sử dụng kiến trúc thuần điện, thuần hiệu suất cao mới được gọi là AMG.EA. Nền tảng này đi kèm mô-tơ truyền động cải tiến mới của Yasa – công ty sản xuất động cơ điện và bộ điều khiển động cơ tới từ Anh. Theo đó, mô-tơ truyền động mới này nhẹ hơn, nhỏ gọn hơn, vận hành hiệu quả hơn và có thông số nổi trội hơn đáng kể loại hiện tại Mercedes đang sử dụng. Hiện Mercedes-AMG .EA chạy điện mới vẫn chưa hé lộ thông số kỹ thuật của mẫu sedan mới nhưng Yasa đã tiết lộ với Autocar rằng, xe sẽ được trang bị một trong những động cơ điện nặng 24 kg của hãng, sản sinh công suất 480 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Khi dùng 2 mô-tơ cho 2 trục, tổng công suất hệ thống sẽ tiến gần tới ngưỡng 1.000 mã lực còn mô-men xoắn dao động quanh mức 1.500 Nm. Bên cạnh đó, xe còn có tùy chọn 3 mô tơ giống Model S Plaid, Air Sapphire với công suất lên tới hơn 1.400 mã lực. Vào năm ngoái, nhà sản xuất ôtô Đức đã mang đến cho thế giới cái nhìn thoáng qua về mẫu sedan thuần điện mới thông qua việc ra mắt chiếc Vision AMG Concept. Theo Autocar, mẫu concept này đóng vai trò như một bản xem trước tiệm cận về thiết kế và kích thước tổng thể của phiên bản sản xuất thương mại. Vision AMG Concept có chiều dài 5.100 mm, dài hơn một chút so với GT 4 cửa Coupe hiện tại và dài hơn 147 mm so với Porsche Taycan. Một yếu tố quan trọng của chiếc sedan mới sẽ là bộ pin. Với mong muốn đảm bảo chiếc xe có độ bám thấp nhất có thể, Mercedes-AMG sẽ dùng bộ pin mỏng dưới sàn, sử dụng cực dương silicon do công ty Sila của Mỹ sản xuất. Robert Lesnik - người đứng đầu bộ phận thiết kế ngoại thất của Mercedes-Benz nói với Autocar rằng mẫu xe điện thay thế GT 4-Door Coupe sẽ không phải là mẫu xe duy nhất được xây dựng trên nền tảng AMG.EA. “Nền tảng AMG.EA cung cấp rất nhiều phạm vi thiết kế thông minh. Chúng tôi có thể đạt được mức giá thấp hơn nhiều so với nền tảng EVA,” Robert Lesnik cho biết. “Chúng tôi không phát triển nền tảng mới chỉ cho một mẫu xe. Vision AMG là một sự khởi đầu. Có thể chắc chắn rằng sẽ có những mẫu xe điện khác dành riêng cho AMG trong tương lai ”. Video: Mercedes-Benz Vision AMG chạy điện chính thức lộ diện.