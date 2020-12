Genesis GV70 2021 mới “ra lò”, đấu Mercedes-Benz GLE và BMW X5

Vào hồi cuối tháng 10 năm nay, những hình ảnh và thông tin đầu tiên của Genesis GV70 thế hệ mới đã được tung ra. Sau gần 2 tháng, mẫu SUV hạng sang cỡ trung mới chính thức trình làng tại thị trường quê nhà Hàn Quốc. Đây là mẫu SUV thứ hai của thương hiệu Genesis ra mắt tại Hàn Quốc, sau GV80. Thuộc phân khúc xe hạng D nên Genesis GV70 2021 mới sở hữu chiều dài 4.715 mm, rộng 1.910 mm, cao 1.630 mm và chiều dài cơ sở 2.875 mm. So với đàn anh GV80 vốn có chiều dài 4.945 mm, rộng 1.975 mm, cao 1.715 mm và chiều dài cơ sở 2.955 mm, Genesis GV70 2021 nhỏ hơn đáng kể. Dù khác biệt về kích thước nhưng Genesis GV70 2021 vẫn được trang bị động cơ xăng Smartstream T-GDi tương tự GV80. Đầu tiên là động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2,5 lít với công suất tối đa 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 422 Nm. Thứ hai là động cơ xăng V6, dung tích 3,5 lít với công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm. Nhờ đó, Genesis GV70 2021 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 5,1 giây. Chưa hết, Genesis GV70 2021 còn có động cơ diesel Smartstream 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2,2 lít dùng chung với mẫu sedan cỡ trung G80. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 207 mã lực và mô-men xoắn cực đại 441 Nm. Các động cơ trên sẽ đồng hành với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước FWD hoặc 4 bánh toàn thời gian AWD. Riêng động cơ V6 chỉ đi với hệ dẫn động AWD. Trong 3 động cơ này, máy dầu đương nhiên là tiết kiệm nhiên liệu nhất với mức tiêu thụ trung bình 13,6 km/lít (khoảng 7,4 lít/100 km). Con số tương ứng của động cơ 2,5 lít là 10,7 km/lít (9,3 lít/100 km) và máy V6 là 8,6 km/lít (11,6 lít/100 km). Không chỉ dùng chung động cơ, Genesis GV70 2021 còn chia sẻ thiết kế với các mẫu xe cùng thương hiệu. Điều này thể hiện qua cụm đèn pha và đèn hậu LED 2 tầng có tên Quad Lights cũng như lưới tản nhiệt hình cái khiên Crest Grille đặc trưng của thương hiệu Genesis. Ngoài ra, Genesis GV70 2021 còn sở hữu thiết kế sườn xe mượt mà hơn đàn anh GV80 với đường chân kính độc đáo hơn và cột C nổi bật hơn. Bên trong mẫu SUV hạng sang cỡ trung này xuất hiện mặt táp-lô có thiết kế khác biệt so với những người anh em còn lại. Theo đó, mặt táp-lô của Genesis GV70 2021 được thiết kế gọn gàng hơn, nhấn mạnh bằng đường viền đơn chạy từ mặt cửa đến cửa gió điều hòa và bảng đồng hồ. Trên mặt táp-lô còn có màn hình thông tin giải trí cỡ lớn với kích thước 14,5 inch được đặt nằm ngang. Ngay bên dưới màn hình này bảng màu đen bóng, hình elip, chứa những nút chỉnh đèn và điều hòa. Trong khi đó, trong cụm điều khiển trung tâm có núm xoay chọn số nằm gần với người lái. Những trang bị nội thất đáng chú ý khác của Genesis GV70 2021 bao gồm vô lăng 2 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu LCD 12,3 inch... Các trang bị khác bao gồm điều hòa tự động 4 vùng đi kèm cửa gió và bảng điều khiển cho hàng ghế sau, hệ thống lọc không khí kép, ghế bọc da, hệ thống đèn viền cũng như tính năng sưởi/làm mát cho mọi ghế. Nếu chi thêm tiền, khách hàng Hàn Quốc có thể bổ sung gói Sport tùy chọn cho chiếc Genesis GV70 2021 của mình. Gói này bao gồm lưới tản nhiệt mạ crôm màu tối, cản va mới, vỏ đèn màu đen, đầu ống xả hình tròn, bộ vành 19 inch hoặc 21 inch riêng, vô lăng 3 chấu và những chi tiết bọc bằng sợi carbon thể thao hơn. Tùy vào phiên bản, xe sẽ có hệ thống treo thích ứng, tính năng hỗ trợ đề-pa và các chế độ lái khác nhau. Ngoài các chế độ lái Eco, Comfort, Custom, Sport và Sport+, Genesis GV70 AWD 2021 sẽ có thêm Multi Terrain Control. Nếu đi kèm gói Sport, xe sẽ được bổ sung cả khóa vi sai chống trượt điện tử trên cầu sau. Không hổ danh là xe sang xứ Hàn, Genesis GV70 2021 sẽ được trang bị hàng loạt trang bị an toàn như 8 túi khí, camera 360 độ, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ tránh va chạm vì điểm mù, hỗ trợ giới hạn tốc độ, cảnh báo mất tập trung cho người lái, cảnh báo tập trung phía trước, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi và hỗ trợ tránh va chạm khi đỗ xe. Thêm vào đó là hệ thống hỗ trợ lái bán tự động Highway Driving Assist II (HDA II), tính năng hỗ trợ đỗ xe từ xa thông minh và cảnh báo còn hành khách hoặc thú nuôi trên ghế sau. Cuối cùng là hệ thống nhận diện bằng vân tay và công nghệ thực tế ảo để cung cấp thông tin định vị chính xác hơn cho người lái. Hiện giá xe Genesis GV70 2021 vẫn chưa được công bố. Dự kiến, xe sẽ có giá dao động từ 49 - 75 triệu Won (khoảng 1,04 - 1,6 tỷ đồng). Video: Genesis GV70 2021 đe doạ Mercedes-Benz GLE và BMW X5.

Vào hồi cuối tháng 10 năm nay, những hình ảnh và thông tin đầu tiên của Genesis GV70 thế hệ mới đã được tung ra. Sau gần 2 tháng, mẫu SUV hạng sang cỡ trung mới chính thức trình làng tại thị trường quê nhà Hàn Quốc. Đây là mẫu SUV thứ hai của thương hiệu Genesis ra mắt tại Hàn Quốc, sau GV80. Thuộc phân khúc xe hạng D nên Genesis GV70 2021 mới sở hữu chiều dài 4.715 mm, rộng 1.910 mm, cao 1.630 mm và chiều dài cơ sở 2.875 mm. So với đàn anh GV80 vốn có chiều dài 4.945 mm, rộng 1.975 mm, cao 1.715 mm và chiều dài cơ sở 2.955 mm, Genesis GV70 2021 nhỏ hơn đáng kể. Dù khác biệt về kích thước nhưng Genesis GV70 2021 vẫn được trang bị động cơ xăng Smartstream T-GDi tương tự GV80. Đầu tiên là động cơ 4 xi-lanh, dung tích 2,5 lít với công suất tối đa 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 422 Nm. Thứ hai là động cơ xăng V6, dung tích 3,5 lít với công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm. Nhờ đó, Genesis GV70 2021 có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 5,1 giây. Chưa hết, Genesis GV70 2021 còn có động cơ diesel Smartstream 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2,2 lít dùng chung với mẫu sedan cỡ trung G80. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 207 mã lực và mô-men xoắn cực đại 441 Nm. Các động cơ trên sẽ đồng hành với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước FWD hoặc 4 bánh toàn thời gian AWD. Riêng động cơ V6 chỉ đi với hệ dẫn động AWD. Trong 3 động cơ này, máy dầu đương nhiên là tiết kiệm nhiên liệu nhất với mức tiêu thụ trung bình 13,6 km/lít (khoảng 7,4 lít/100 km). Con số tương ứng của động cơ 2,5 lít là 10,7 km/lít (9,3 lít/100 km) và máy V6 là 8,6 km/lít (11,6 lít/100 km). Không chỉ dùng chung động cơ, Genesis GV70 2021 còn chia sẻ thiết kế với các mẫu xe cùng thương hiệu. Điều này thể hiện qua cụm đèn pha và đèn hậu LED 2 tầng có tên Quad Lights cũng như lưới tản nhiệt hình cái khiên Crest Grille đặc trưng của thương hiệu Genesis. Ngoài ra, Genesis GV70 2021 còn sở hữu thiết kế sườn xe mượt mà hơn đàn anh GV80 với đường chân kính độc đáo hơn và cột C nổi bật hơn. Bên trong mẫu SUV hạng sang cỡ trung này xuất hiện mặt táp-lô có thiết kế khác biệt so với những người anh em còn lại. Theo đó, mặt táp-lô của Genesis GV70 2021 được thiết kế gọn gàng hơn, nhấn mạnh bằng đường viền đơn chạy từ mặt cửa đến cửa gió điều hòa và bảng đồng hồ. Trên mặt táp-lô còn có màn hình thông tin giải trí cỡ lớn với kích thước 14,5 inch được đặt nằm ngang. Ngay bên dưới màn hình này bảng màu đen bóng, hình elip, chứa những nút chỉnh đèn và điều hòa. Trong khi đó, trong cụm điều khiển trung tâm có núm xoay chọn số nằm gần với người lái. Những trang bị nội thất đáng chú ý khác của Genesis GV70 2021 bao gồm vô lăng 2 chấu, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu LCD 12,3 inch... Các trang bị khác bao gồm điều hòa tự động 4 vùng đi kèm cửa gió và bảng điều khiển cho hàng ghế sau, hệ thống lọc không khí kép, ghế bọc da, hệ thống đèn viền cũng như tính năng sưởi/làm mát cho mọi ghế. Nếu chi thêm tiền, khách hàng Hàn Quốc có thể bổ sung gói Sport tùy chọn cho chiếc Genesis GV70 2021 của mình. Gói này bao gồm lưới tản nhiệt mạ crôm màu tối, cản va mới, vỏ đèn màu đen, đầu ống xả hình tròn, bộ vành 19 inch hoặc 21 inch riêng, vô lăng 3 chấu và những chi tiết bọc bằng sợi carbon thể thao hơn. Tùy vào phiên bản, xe sẽ có hệ thống treo thích ứng, tính năng hỗ trợ đề-pa và các chế độ lái khác nhau. Ngoài các chế độ lái Eco, Comfort, Custom, Sport và Sport+, Genesis GV70 AWD 2021 sẽ có thêm Multi Terrain Control. Nếu đi kèm gói Sport, xe sẽ được bổ sung cả khóa vi sai chống trượt điện tử trên cầu sau. Không hổ danh là xe sang xứ Hàn, Genesis GV70 2021 sẽ được trang bị hàng loạt trang bị an toàn như 8 túi khí, camera 360 độ, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ tránh va chạm vì điểm mù, hỗ trợ giới hạn tốc độ, cảnh báo mất tập trung cho người lái, cảnh báo tập trung phía trước, hệ thống kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang khi lùi và hỗ trợ tránh va chạm khi đỗ xe. Thêm vào đó là hệ thống hỗ trợ lái bán tự động Highway Driving Assist II (HDA II), tính năng hỗ trợ đỗ xe từ xa thông minh và cảnh báo còn hành khách hoặc thú nuôi trên ghế sau. Cuối cùng là hệ thống nhận diện bằng vân tay và công nghệ thực tế ảo để cung cấp thông tin định vị chính xác hơn cho người lái. Hiện giá xe Genesis GV70 2021 vẫn chưa được công bố. Dự kiến, xe sẽ có giá dao động từ 49 - 75 triệu Won (khoảng 1,04 - 1,6 tỷ đồng). Video: Genesis GV70 2021 đe doạ Mercedes-Benz GLE và BMW X5.