Xe sang Genesis G80 2021 có gì để "đấu" Mercedes-Benz E-Class?

Genesis G80 2021 mới được áp dụng ngôn ngữ thiết kế thể thao thanh lịch, đơn giản những vẫn đầy xúc cảm. Xe được trang bị lưới tản nhiệt hình ngũ giác cỡ lớn với các mắt lưới dạng kim cương nổi bật. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha thanh mảnh được chia thành 2 tầng. Những điểm nhấn nổi bật trên G80 2021 bao gồm mui xe dài, thân xe cơ bắp và bộ mâm hợp kim với thiết kế rất ấn tượng. Kiểu dáng năng động của Genesis G80 thế hệ mới còn được tìm thấy ở một số chi tiết khác như đường roofline dốc về phía sau giống như những mẫu xe coupe. Có thể thấy, thiết kế ngoại thất của G80 2021 thể thao hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm và dễ gợi liên tưởng đến mẫu Audi A7 Sportback. Vòng ra phía sau, xe được trang bị cụm đèn hậu được chia thành 2 tầng tương tự như đèn pha và hệ thống ống xả kép. Bên cạnh đó còn có dòng chữ Genesis cỡ lớn đặt chính giữa hai cụm đèn hậu. Tại thị trường Australia, giá xe Genesis G80 2021 được phân phối với 2 phiên bản 2.5T và 3.5T tương đương từ hơn 60.000 USD. Đây là đối thủ cạnh tranh của những mẫu xe như Mercedes-Benz E-Class, Audi A6 và BMW 5-Series… Phiên bản cơ sở Genesis G80 2.5T 2021 được trang bị động cơ xăng tăng áp 2.5L mới, sản sinh công suất tối đa 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 422 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Các trang bị tiêu chuẩn của Genesis G80 2.5T 2021 bao gồm mâm xe hợp kim 19 inch, đi kèm lốp Michelin Pilot Sport 4, cửa sổ trời toàn cảnh, mở cốp sau rảnh tay, nội thất bọc da đi kèm những điểm nhấn trang trí ốp gỗ và hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 14,5 inch. Xe cũng được cung cấp gói công nghệ Kiểm soát an toàn chủ động của Genesis bao gồm Hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, Cảnh báo tài xế mất tập trung, Hỗ trợ tránh va chạm tại điểm mù, Kiểm soát hành trình thông minh với tính năng Stop & Go cùng hệ thống camera toàn cảnh Surround View Monitor với chức năng 3D. Tiếp theo là phiên bản G80 3.5T AWD sử dụng động cơ 3.5L, V6 tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm, đi kèm hệ dẫn động tất cả các bánh và hộp số tự động 8 cấp. Phiên bản này được trang bị Hệ thống treo thích ứng Genesis Adaptive Control Suspension với công nghệ Road Preview cùng mâm xe 20 inch 5 chấu và lốp Michelin Pilot Sport 4S. Cả hai phiên bản 2.5T và 3.5T đều có sẵn gói trang bị Luxury Package bao gồm nội thất bọc da Nappa, tựa đầu bằng da lộn, cụm đồng hồ đo 3D 12,3 inch, điều hòa tự động 3 vùng, ghế lái chỉnh điện 18 hướng có chức năng massage và hệ thống đèn pha ma trận. Genesis G80 2021 được cung cấp 11 màu sơn ngoại thất, 5 màu sơn nội thất cùng nhiều tùy chọn trang trí cá nhân hóa khác. Video: Genesis G80 2021 sẽ sáng ngang với Mercedes E-Class.

Genesis G80 2021 mới được áp dụng ngôn ngữ thiết kế thể thao thanh lịch, đơn giản những vẫn đầy xúc cảm. Xe được trang bị lưới tản nhiệt hình ngũ giác cỡ lớn với các mắt lưới dạng kim cương nổi bật. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha thanh mảnh được chia thành 2 tầng. Những điểm nhấn nổi bật trên G80 2021 bao gồm mui xe dài, thân xe cơ bắp và bộ mâm hợp kim với thiết kế rất ấn tượng. Kiểu dáng năng động của Genesis G80 thế hệ mới còn được tìm thấy ở một số chi tiết khác như đường roofline dốc về phía sau giống như những mẫu xe coupe. Có thể thấy, thiết kế ngoại thất của G80 2021 thể thao hơn đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm và dễ gợi liên tưởng đến mẫu Audi A7 Sportback. Vòng ra phía sau, xe được trang bị cụm đèn hậu được chia thành 2 tầng tương tự như đèn pha và hệ thống ống xả kép. Bên cạnh đó còn có dòng chữ Genesis cỡ lớn đặt chính giữa hai cụm đèn hậu. Tại thị trường Australia, giá xe Genesis G80 2021 được phân phối với 2 phiên bản 2.5T và 3.5T tương đương từ hơn 60.000 USD. Đây là đối thủ cạnh tranh của những mẫu xe như Mercedes-Benz E-Class, Audi A6 và BMW 5-Series… Phiên bản cơ sở Genesis G80 2.5T 2021 được trang bị động cơ xăng tăng áp 2.5L mới, sản sinh công suất tối đa 300 mã lực và mô-men xoắn cực đại 422 Nm, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Các trang bị tiêu chuẩn của Genesis G80 2.5T 2021 bao gồm mâm xe hợp kim 19 inch, đi kèm lốp Michelin Pilot Sport 4, cửa sổ trời toàn cảnh, mở cốp sau rảnh tay, nội thất bọc da đi kèm những điểm nhấn trang trí ốp gỗ và hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 14,5 inch. Xe cũng được cung cấp gói công nghệ Kiểm soát an toàn chủ động của Genesis bao gồm Hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước, Cảnh báo tài xế mất tập trung, Hỗ trợ tránh va chạm tại điểm mù, Kiểm soát hành trình thông minh với tính năng Stop & Go cùng hệ thống camera toàn cảnh Surround View Monitor với chức năng 3D. Tiếp theo là phiên bản G80 3.5T AWD sử dụng động cơ 3.5L, V6 tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm, đi kèm hệ dẫn động tất cả các bánh và hộp số tự động 8 cấp. Phiên bản này được trang bị Hệ thống treo thích ứng Genesis Adaptive Control Suspension với công nghệ Road Preview cùng mâm xe 20 inch 5 chấu và lốp Michelin Pilot Sport 4S. Cả hai phiên bản 2.5T và 3.5T đều có sẵn gói trang bị Luxury Package bao gồm nội thất bọc da Nappa, tựa đầu bằng da lộn, cụm đồng hồ đo 3D 12,3 inch, điều hòa tự động 3 vùng, ghế lái chỉnh điện 18 hướng có chức năng massage và hệ thống đèn pha ma trận. Genesis G80 2021 được cung cấp 11 màu sơn ngoại thất, 5 màu sơn nội thất cùng nhiều tùy chọn trang trí cá nhân hóa khác. Video: Genesis G80 2021 sẽ sáng ngang với Mercedes E-Class.